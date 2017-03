Những nhan sắc “kẹo ngọt” của Vbiz

Nếu nói rằng Ngọc Trinh là một cô gái đẹp thì sẽ rất nhiều người phản đối. Ngọc Trinh mũi to, mặt tròn có nét quê mùa, đôi mắt không đeo kính giãn trong thì sẽ rất tối, đôi chân mày rậm khiến gương mặt kém sáng. Thế nhưng, bù lại, Ngọc Trinh có nước da trắng ngần, trắng không tì vết. Dưới cặp kính giãn tròng, đôi mắt cô long lanh, toát lên một sự ngây thơ khó cưỡng. Khuôn miệng nhỏ nhắn cười hồn nhiên. Chất "kẹo ngọt" toát ra từ chính nơi ấy. Ở Ngọc Trinh có sự hội tụ của một vẻ đẹp khiến người ta dễ trở nên khao khát và phấn khích nhưng cũng lại dễ khiến người ta mềm lòng, muốn được yêu một cách ngọt ngào và lãng mạn.Nếu so về tuổi, Vy Oanh đã... quá già để là một cô nàng kẹo ngọt. Nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn nữ tính như mật của nữ ca sĩ "Đồng xanh". Một gương mặt tròn phúc hậu với những đường nét nhỏ nhắn, hài hòa, đôi má lúm đồng tiền xinh xinh và nụ cười như tỏa ra ánh nắng chính là vũ khí khiến Vy Oanh "sát đàn ông".Á hậu Việt Nam 2012 sở hữu gương mặt đầy đặn, phúc hậu với các nét đẹp dễ nhìn. Tuy không sắc nét nhưng đổi lại, sự hài hòa trên gương mặt cùng làn da trắng ngần của Tú Anh lại là vũ khí khiến cánh mày râu say lòng. Nụ cười hồn nhiên với đôi mắt tít lại, không cố tạo dáng cũng là chất tạo 'đường" cho cô nàng kẹo ngọt Tú Anh.Nếu như nhan sắc của Ngọc Trinh như kẹo ngọt khiến người ta đê mê vì sức hấp dẫn không thể cưỡng bởi chất đường ngọt lịm, Tú Anh là kẹo ngọt hút mắt từ cái nhìn tới sự ngọt ngào vừa phải, Vy Oanh là kẹo ngọt đậm bùi thì nhan sắc của Đặng Thu Thảo như loại kẹo có vị ngọt nhạt, nhưng thanh, khiến người ta càng ăn lại càng mê. Có thể nói, trong showbiz Việt nói chung và trong số các Hoa hậu Việt Nam những năm gần đây nói riêng, Đặng Thu Thảo là một nhan sắc vượt trội với nét đẹp có thể gọi là hoàn hảo. Sự dịu dàng, e ấp của Thảo khiến cánh đàn ông muốn ngắm nhìn nhưng lại ngượng ngập, e dè giống như một người yêu hoa nhưng lại sợ sự vụng về của mình có thể làm hỏng những cánh hoa. Thảo ngọt ngào theo cách riêng của cô, không làm người ta thèm ngấu nghiến nhưng lại là thứ kẹo ngọt người ta ăn hoài không thể chán.