Những sao teen "chín ép" của showbiz Việt

Fan tiếc nuối hình ảnh “Bà mẹ nhí” của Phương Trinh

"Bà mẹ nhí" Phương Trinh là một ví dụ điển hình cho sự lột xác khiến khán giả choáng váng. Gần đây, cô cố chứng mình sự trưởng thành của mình bằng những bộ ảnh gợi cảm, bốc lửa từ ánh mắt bờ môi đến việc khoe body trong những chiếc váy ngắn.

Khán giả tiếc nuối hình ảnh dễ thương đáng yêu của Phương Trinh ngày trước

Bộ ảnh Phương Trinh bốc lửa bên siêu xe như một “cốc nước tràn ly”.. Rất nhiều bạn trẻ đã bày tỏ sự thất vọng của mình về thần tượng tuổi teen trong sáng ngày nào trên trang cá nhân hay diễn đàn như: “Thực là uổng phí, ngày xưa mình thích bé Phương Trinh lắm, bây giờ mất hình tượng rồi..”, “ Phương Trinh đang làm cho mình già và xấu đi trong mắt những người từng thích Phương Trinh”, hay “ Những bộ ảnh gần đây của Phương Trinh quá sexy, trong khi chị ấy mới có 17 tuổi, không hợp với tuổi teen một chút nào. Mong Phương Trinh thay đổi lại và trở về với hình ảnh dễ thương như ngày trước..”. Có những fan tỏ ra nuối tiếc hình ảnh của bà mẹ nhí trước đây: “Mình cũng từng rất thích Phương Trinh trong các vai diễn, rất dễ thương và trong sáng. Nhưng mình nghĩ Phương Trinh nên xem lại cách thay đổi của mình. 17 tuổi không phù hợp với phong cách như vậy. Không hẳn cứ phải sexy thì mới chứng tỏ mình đã lớn”.

Một khán giả dõi theo Phương Trinh từ nhỏ đến giờ nhận xét chân thực: “Cách đây vài năm, xem Phương Trinh đóng học sinh tiểu học, tôi đã rất thích vì cô bé có khuôn mặt rất nét, vóc dáng cao ráo. Lúc đó cũng hi vọng cô bé sẽ có người dìu dắt cẩn thận để có thể phát triển thành công, thoát được những bước đi sai lầm mù quáng của hào quang nổi tiếng và sự tung hô lợi dụng, để không bị quá phô trương bản thân và kiêu ngạo. Không ngờ, sự nổi tiếng đã đến quá sớm và quá nhanh trước khi cô bé kịp trưởng thành”.

Bộ ảnh nóng bỏng của Phương Trinh gần đây tạo luồng dư luận trái chiều

Phương Trinh được biết đến như một diễn viên nhí, đóng phim từ lúc 7 tuổi. Đến nay cô có khoảng hơn 40 vai diễn cả chính và phụ. Đó là cả một gia tài để cô tự tin đứng vững trong nghệ thuật. Trong đó có những vai như gây được ấn tượng mạnh như Diệp trong Kính vạn hoa, Vy của Mùi ngò gai, đặc biệt là vai người mẹ nhí trong bộ phim cùng tên đã đưa tên tuổi của cô đến với khán giả từ rất sớm.

Thành công trên phim ảnh, năm 2010 Phương Trinh tuyên bố lấn sân ca hát với nghệ danh Angela Phương Trinh, chưa kịp thấy khả năng “hát hò” thì cô sớm bị phê phán với phong cách mới. Hình ảnh trong sáng, dễ thương của bà mẹ nhí ngày nào biến mất, thay vào đó là cách xây dựng hình ảnh gợi cảm, dẫn đến việc hình ảnh của cô bị bóp méo.

Với những ai từng gặp và tiếp xúc với Phương Trinh ngoài đời chắc hẳn sẽ có cái nhìn khác về ngôi sao nhí này. Khác xa với những bức ảnh nóng bỏng, gương mặt diễn rất sành, Phương Trinh ngoài đời vẫn rất trong sáng, nói năng có phần rụt rè và vụng về. Những hình ảnh lớn quá nhanh của Phương Trinh phải chăng là do e kip phía sau xây dựng chưa đúng cách.

Diễm My 9X

Cũng như Phương Trinh, Diễm My 9X đóng phim từ nhỏ. Cái tên Diễm My được bố mẹ đặt với mong muốn con gái duy nhất sau này lớn lên sẽ xinh đẹp và nổi tiếng như diễn viên điện ảnh Diễm My.

Ngay từ 5 tuổi, cô bé đã được mời đóng phim cùng với dàn diễn viên gạo cội như Huỳnh Anh Tuấn, Hữu Nghĩa, Thương Tín, Diễm Hương, Hoàng Phúc... Mất gần chục năm Diễm My tập trung cho việc học, cô ngưng phim ảnh từ đó và trở lại với bộ phim Mùa hè sôi động khi đã trở thành thiếu nữ. Mới đây, Diễm My tham gia hàng loạt phim điện ảnh cũng như truyền hình Thiên sứ 99, Tiểu thư đi học, Độc thân làm mẹ...

Hình ảnh đời thường dễ thương của Diễm My.

Được biết đến như một ngôi sao tuổi teen, với hình ảnh trên phim lẫn ngoài đời trong sáng, Diễm My còn sở hữu bảng điểm đẹp khiến mọi người phải nể phục. Trong giao tiếp, Diễm My được đánh giá nói năng lưu loát, ngoan ngoãn...

Kể từ sau khi đi du học về, tham gia cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Thế giới người Việt, Diễm My nhận được sự quan tâm dồn dập từ truyền thông và công chúng. Cũng từ đây, những ai quan tâm và dõi theo cô gái 9X này đều dễ nhận ra Diễm My đang dần dần thay đổi phong cách để khẳng định mình chín chắn và trưởng thành hơn. Thay vì gương mặt ngây ngô, Diễm My bây giờ tự tin diễn trước ống kính, cô còn không ngần ngại thực hiện bộ ảnh bikini bên chiếc xế hộp nóng bỏng với đủ các tư thế.

Sau khi công bố những hình ảnh nóng bỏng này, Diễm My còn dính tin đồn dao kéo vòng 1. Tuy nhiên, giải thích về những tin đồn cũng như việc thay đổi hình ảnh, Diễm My cho biết cô đã lớn, muốn đa dạng hóa bản thân và mang lại sự tươi mới cho khán giả. Và bất cứ sự thay đổi nào cũng mang lại hai luồng ý kiến trái chiều.

Tóc Tiên

Không còn hình ảnh cô gái tóc xù dễ thương ngày nào, hình ảnh của Tóc Tiên hiện tại đã trưởng thành hơn nhiều. Cô táo bạo lột xác với những hình ảnh gợi cảm, sexy. Đặc biệt, trong những bộ ảnh mới gần đây, Tóc Tiên khai thác ngoại hình trẻ trung, bốc lửa và gương mặt xinh đẹp một cách triệt để.

Hình ảnh trong sáng của cô gái tóc xù.

Trước đây, khi ở Việt Nam, Tóc Tiên lúc nào cũng có mẹ bên cạnh, muốn phỏng vấn hay mời cô chụp hình đều phải gọi điện và được sự đồng ý của mẹ. Từ đi diễn, hay nhận show, ký hợp đồng quảng cáo... mẹ là người lo tất cả, Tóc Tiên chỉ có việc lên sân khấu hát. Đó là lí do vì sao Tóc Tiên được coi là ngôi sao trẻ trong sạch nhất giới showbiz Việt và cũng có thành tích học tập đáng nể nhất - khi đậu một lúc tới 3 trường Đại học.

Khi Tóc Tiên quyết định du học Mỹ, mẹ cũng tạm gác mọi việc ở Việt Nam để sang chăm lo cho cô con gái tài năng theo học ngành truyền thông. Và ở tuổi trưởng thành, Tóc Tiên muốn tự mình quyết định và tự chăm lo bản thân thay vì mẹ làm tất cả. Cô không còn muốn mẹ kè kè bên mình, không muốn mẹ làm quản lý nữa, khiến hai mẹ con “chiến tranh lạnh” một thời gian.

Hai năm học và đi biểu diễn ở Mỹ, Tóc Tiên bây giờ đã trưởng thành và va vấp nhiều hơn. Cô khoe album My Turn vừa phát hành là do mình tự quyết từ âm nhạc đến hình ảnh. Khi nhận được nhiều câu hỏi về sự thay đổi hình ảnh gợi cảm trong thời gian gần đây, Tóc Tiên cho biết: “Vẻ nữ tính và gợi cảm là do mọi người tự cảm nhận được, Tiên không cố gắng tạo ra hay xây dựng. Có lẽ cuộc sống mới làm thay đổi con người ít nhiều, sự trưởng thành, nữ tính hay gợi cảm cũng có lẽ từ đó mà ra. Nhưng trước giờ, sự gợi cảm của Tiên gắn liền với âm nhạc chứ không chỉ là vẻ bên ngoài”.

Những hình ảnh gợi cảm của Tóc Tiên gần đây

Làm nghệ thuật, ai cũng muốn mình đẹp và quyến rũ trong mắt khán giả, tuy vậy không phải bất cứ sự gợi cảm, sexy nào cũng được khán giả chấp nhận. Những ngôi sao tuổi teen như Phương Trinh, Tóc Tiên, Diễm My... được biết đến từ nhỏ với hình tượng ngây thơ, trong sáng, nên càng phải thận trọng khi thay đổi hình ảnh. Sự thay đổi phong cách của họ theo xu hướng thời thượng khó có thể làm khán giả thích nghi ngay.

Theo Bưu Điện Việt Nam