Những sao Việt nổi tiếng nhờ...sex

Nguyễn Hồng Nhung



Trước khi đến với cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn (SMĐH), Nguyễn Hồng Nhung là thành viên trong ban nhạc Mùa Xuân. Trong thời gian tham gia cuộc thi, cô không được đánh giá cao và chỉ được xem là gương mặt triển vọng, thế nhưng tên tuổi của cô đã nổi như cồn khi những tấm ảnh chăn gối giữa cô và Lê Vĩnh Thắng tràn ngập trên mạng.



Người tình cũ của Nguyễn Hồng Nhung là Lê Vĩnh Thắng tố cáo rằng cô đã lấy số tiền 90 ngàn USD của anh để tiêu xài và lo lót cho việc chạy đua vào vòng trong của giải SMĐH. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Lê Vĩnh Thắng khẳng định chính mình đã đưa ảnh khỏa thân của Hồng Nhung ra trước công chúng để "nói lên lối sống sa đọa của người tình.”



Tất nhiên, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung và gia đình đã bác bỏ hoàn toàn những gì Lê Vĩnh Thắng nói về số tiền 90.000 USD và cả 10.000 USD dùng để lo lót cho cô vào vòng chung kết SMĐH, đồng thời, Đài truyền hình VN gửi công văn tới Bộ Công an đề nghị điều tra làm rõ nội dung tố cáo của Lê Vĩnh Thắng đối với ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, đặc biệt là nội dung lo lót 10.000 USD cho ban tổ chức cuộc thi “SMĐH” để được vào vòng chung kết.





Nguyễn Hồng Nhung hạnh phúc bên chồng





Sau khi có sự vụ tố cáo trên, mọi người biết được xung quanh mối quan hệ kéo dài hơn một năm này có rất nhiều scandal chưa rõ thực hư: Hồng Nhung có thai và bị sẩy thai, Hồng Nhung lừa lấy tiền của Thắng, Hồng Nhung de dọa Thắng, Thắng nhiều lần đánh đập Hồng Nhung và gây gổ cả với người quản lý ca sĩ của ban tổ chức chương trình Sao Mai điểm hẹn... Những thông tin cứ trái ngược nhau vì người này tố cáo người kia.



Chưa hết, vào năm 2005, một người phụ nữ ở Củ Chi tố cáo Nguyễn Hồng Nhung vi phạm Luật hôn nhân khi chung sống bất hợp pháp với con trai bà từ tháng 9/2004 đến tháng 5/2005. Kèm theo là bằng chứng về những nơi cư ngụ của cặp tình nhân, cùng xác nhận của chủ nhà mà hai người đã thuê ở, sinh hoạt và sử dụng làm việc, luyện thanh. Người đàn ông trong vụ việc này nói rằng mình đã bị ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung "lừa tình và tiền". Còn Nguyễn Hồng Nhung thì nói rằng ông là “Lê Vĩnh Thắng thứ hai".



Khoảng giữa cuối năm 2005, Nguyễn Hồng Nhung sang Mỹ định cư và bắt đầu sự nghiệp ca nhạc trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, cô được đón chào và cũng có một lượng fans nhất định vì quả thực Nguyễn Hồng Nhung không phải là kẻ bất tài.



Hiện tại, Nguyễn Hồng Nhung đang hạnh phúc với gia đình nhỏ, cô đã gặp được người đàn ông của đời mình, chị cho biết “Đó là sự sắp đặt của duyên số, mình không thể lựa chọn hay từ chối. Chồng tôi là một người đàn ông có tấm lòng nhân hậu, vị tha. Một người đàn ông biết chia sẻ, lắng nghe và chỉ duy nhất anh ấy đến với tôi vì tôi không phải là ca sĩ nổi tiếng, vì những danh lợi hào nhoáng bên ngoài. Anh ấy đã cho tôi niềm tin rằng, tôi vẫn có thể có một mái ấm sau những gì xảy ra trong quá khứ. Anh ấy là kỹ sư công nghệ thông tin, nhưng quan trọng cũng là người Việt, biết ăn các món Việt.”



Yến Vy



Vào đầu tháng 3 năm 2005, làng giải trí Việt bị “dội bom” bởi clip ân ái giữa nữ diễn viên Đinh Thoại Yến Vy và người yêu Phan Thanh Tòng, tên thường gọi là Tùng. Yến Vy đoạt danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Triển vọng điện ảnh của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 1997. Yến Vy tham gia một số bộ phim sau đấy như Ngã ba đồng lộc, Những nẻo đường phù sa, Khoả nước sông Quy, Sài gòn tình ca…cô được đánh giá là một diễn viên Triển vọng, hứa hẹn sau này là một ngọc nữ của điện ảnh Việt.



Trả lời trên báo chí, Yến Vy thể hiện mình là một người khá nghiêm túc, sợ đóng những cảnh hôn. Ngay sau khi cuốn video có độ dài tầm 30 phút bị phán tán trên mạng, được các đầu nậu sao chép với số lượng chóng mặt, giới nghệ sỹ bàng hoàng còn khán giả thì hoảng hồn. Cũng như mọi sự việc, Yến Vy nhận được hai luồng dư luận trái chiều, một là kết quả xứng đáng cho lối sống buông thả, hai là thương cảm cho Yến Vy khi cô là nạn nhân.







Được biết, việc ghi lại những cuộc chăn gối mặn nồng là sở thích nổi bật của Phan Thanh Tòng, anh thừa nhận rằng đoạn video kia quay với sự đồng ý của Yến Vy, đoạn phim đó được quay và chỉnh sửa trong nhiều ngày liền. Nhưng Yến Vy lại trả lời rằng cô không hề hay biết mình bị quay trong những lần ân ái và chiếc máy quay phim để gần giường cô đã từng thắc mắc và nhận được câu trả lời là để đấy chứ không phải quay gì cả.



Trong thời gian yêu nhau (từ 1998 đến 2001), hai người có ý định tiến đến hôn nhân và từng thuê nhà ở chung tại Q. Bình Thạnh, Yến Vy cho biết Tòng nhiều lần tỏ ra là một kẻ vũ phu, ghen tuông vô cớ, thậm chí đánh đập cô, cùng với nhiều điểm bất đồng khác nên cuối cùng cô quyết định chia tay. Nhằm trói buộc cuộc đời cô với anh, Tòng đã đưa ra nhiều tấm ảnh được chụp lại từ cuốn băng này để khống chế, nhưng vô vọng sau 4 năm ròng rã không kết quả, cuốn băng được phát tán.



Sự kiện lộ băng sex cộng thêm việc phải cải tạo 18 tháng trong trại phục hồi nhân phẩm do có liên quan đến một đường dây gái gọi đã khiến cuộc đời Yến Vy rẽ ngoặt sang hướng hoàn toàn khác. Trở về từ trại cải tạo, suốt một thời gian dài, Yến Vy không đọc báo cũng không xem phim, nhất là phim Việt Nam bởi cô sợ rằng vết thương lòng ngày nào sẽ lại nhói đau.



Vào tháng 10/2009, Yến Vy lê xe hoa với người đã luôn dõi theo, giúp đỡ cô trong những ngày tháng gian khó và tủi hổ, đám cưới không đình đám và rộn rã như những cuộc vui ồn ào của giới nghệ sĩ. Yến Vy an phận với gia đình nhỏ của mình, cô đến một vùng đất mới để làm lại, và chắc chắn sẽ không làm gì liên quan tới nghệ thuật.



Hoàng Thùy Linh



Vào cuối năm 2007, làng giải trí Việt lại một lần nữa chao đảo vì clip ân ái giữa Hoàng Thùy Linh và bạn trai bị phát tán trên mạng, Việt Dart. Scandal sex của Hoàng Thùy Linh được so sánh như scandal sex của Paris Hilton thuở nào và vừa được nằm trong bình chọn Top 5 scandal sex đình đám nhất Châu Á bên cạnh Scandal sex của Trần Quán Hy do CNNGo đưa ra.







Cũng như những scandal liên quan đến sex khác, vụ việc này đã gây ra nhiều dư luận trái chiều, rất nhiều các học sinh tuổi teen đã lên tiếng xin tha thứ cho cô trong khi đó những người khác, nhất là các bậc phụ huynh, đã phê phán rất nghiêm khắc đòi cô phải có lời xin lỗi vì đã hủy hoại một chương trình mang tính giáo dục, định hướng cho lứa tuổi vị thành niên như Nhật ký vàng anh II mà cô là diễn viên chính.



Hậu scandal, không u buồn hay than thân trách phận, Hoàng Thùy Linh quay lại làng giải trí với Album đầu tay được thực hiện miệt mài trong vòng 2 năm. Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng, Hoàng Thùy Linh chưa thể đón nhận một cách nồng nhiệt bởi khán giả vẫn chưa sẵn sàng tâm lý để đón nhận cô ngay tắp lự.



Lê Kiều Như



Chính bản thân Lê Kiều Như từng công nhận khi cô còn ở thời kỳ luôn luôn đoan trang thuỳ mị thì chẳng mấy khán giả biết đến thế nhưng kể "từ ngày tôi cởi đồ, đóng cảnh chết khoả thân trong phim Chuông reo là bắn, cuộc đời tôi bước sang trang khác. Gần như nói đến cảnh nóng trong phim là khán giả biết đến tôi"



Tuy nhiên cái tên Lê Kiều Như trở nên thực sự hot khắp hang cùng, ngõ hẻm lại nhờ vào cuốn tiểu thuyết Sợi Xích mang hơi hướm tình dục mà cô là tác giả . Mặc dù chưa được xuất bản và phát hành rộng rãi, nhưng một số cuốn được giới thiệu trước báo giới trong ngày ra mắt cuốn sách đã được truyền tay nhau đọc và được gọi là “hàng nóng” trong suốt một tháng trời.



Không có được thành công rực rỡ bên địa hạt âm nhạc và điện ảnh, Lê Kiều Như thử sức mình ở lãnh địa tiểu thuyết, cô cầm bút để viết về những ẩn ức tình dục của một cô giáo, nhân vật này đôi lúc mượn hình ảnh cô và người yêu cô hòng nhận được sự đồng cảm bởi chất chân thực. Thế nhưng Lê Kiều Như đã “bị đập tơi bời” khi rất nhiều người xếp cuốn tiểu thuyết của cô vào kệ những tác phẩm dâm thư viết một cách vội vàng và thô thiển về tình dục.







Kết cục của Sợi Xích dường như đã được tiên đoán trước, lệnh thu hồi và cấm phát hành được đưa ra càng làm cho cuốn tiểu thuyết này nóng hơn bao giờ hết. Cả cộng đồng mạng sôi sùng sục từ các cửa sổ chat cho đến mạng xã hội đều truyền tay nhau từng chương một được gõ lại từ những bản “limited edition” phát cho báo giới (10 quyển).



Chưa bàn vội đến việc lãi hay lời nếu Lê Kiều Như phát hành trót lọt cuốn tiểu thuyết này, cái tên Lê Kiều Như được dân tình chú ý đúng với tmong muốn ban đầu của cô, thế nhưng tai tiếng nhiều hơn là sự nổi tiếng chân phương đơn thuần. Cho dù cô đã bộc bạch rằng cô mất rất nhiều chất xám để cho cuốn tiểu thuyết mang nặng, đẻ đau này. Sau cuốn tiểu thuyết đầu tay này, Lê Kiều Như cho biết cô lại bắt tay vào sáng tác một cuốn truyện dành cho thiếu nhi . Rất nhiều người lại đang rất hồi hộp đợi ngày ra mắt cuốn truyện có thể sẽ gây được sự “hốt hoảng” không kém Sợi Xích.



Ảnh Nude của Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà và Bảo Hòa







Một người phụ nữ tự xưng là bà con với Ngô Thanh Vân đã cất công lập hẳn một website với tên miền mang tên Ngô Thanh Vân nhằm bôi nhọ hình ảnh của cô. Website gồm có rất nhiều mục rõ ràng và có cả những bức ảnh bán nude của Ngô Thanh Vân. Ngô Thanh Vân im lặng và đi qua scandal này, sự cứng rắn và vững tin của Ngô Thanh Vân đã giúp cô có được một vị trí vững chãi hiện tại trong làng giải trí.



Trong thời điểm nhạy cảm cách đây hơn 5 năm, Hồ Ngọc Hà khi đấy còn là người mẫu, một số bức ảnh nude và bán nude lộ cả bầu ngực của mình đã bị phát tán trên mạng với tốc độ chóng mặt. Hà Hồ đã chối bỏ những bức ảnh này nhưng những chuyên gia nhiếp ảnh nhận định rằng không hề có photoshop với những tấm ảnh này. Hiện tại, Hồ Ngọc Hà đang mang thai và chờ ngày sinh nở, cô càng bận rộn hơn bởi có thông tin cho rằng cô đang đâm đơn kiện một bài báo nói về đám cưới ở tuổi 16 có rất nhiều chi tiết sai sự thật về cô.









Người mẫu Bảo Hòa vụt hot sau vụ ảnh nude này, trái với những người đẹp khác, cô thừa nhận những bức ảnh trên là của mình nhưng cô hồn nhiên không nhớ thời gian chụp những bức ảnh này (?). Hiện tại, Bảo Hòa đang "chinh chiến" trong làng thời trang Mỹ thông qua sự giúp đỡ, đầu quân về công ty New York Models danh tiếng.



Mặc dù họ - 3 cô gái nổi tiếng của làng giải trí Việt kể trên, không phải nhờ...sex để có được sự nổi tiếng nhưng cũng không thể phủ nhận yếu tố này cũng phần nào đã khiến tên tuổi họ một thời được nhắc và biết đến rộng rãi hơn.





* * *





Cái gì đến nhanh rồi sẽ cũng rời xa nhanh, nếu cái móng được xây dựng một cách chắc chắn, không hời hợt và bằng sự đam mê, chân thành thì sẽ có được một vị trí vững chắc trong lòng công chúng. Khán giả có thừa sự xét đoán để phát hiện đâu là nghệ sĩ rởm và nghệ sĩ thực thụ, tất cả đều cần sự rèn giũa và thử lửa . Nếu vượt qua được, ngôi sao ấy sẽ sáng mãi chứ không chỉ vụt sáng rồi chợt tắt bởi bệ phóng scandal.