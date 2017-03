Những siêu xe trong Fast & Furious 7 đi đâu sau đóng phim?

Số phận của những chiếc xe trong Furious 7

Nếu muốn sưu tập những chiếc xe được sử dụng trong Furious 7 thì đó đã là chuyện không tưởng. Tất cả những chiếc xe được sử dụng trong các cảnh đóng thế của bộ phim đã bị phá hủy khi nhà làm phim hoàn thành các cảnh quay.

Theo Wall Street Journal, nhà làm phim sợ rằng người hâm mộ sẽ tìm một số chiếc xe bị hư hỏng, mua chúng, và cuối cùng bị thương trong quá trình sửa chữa chúng. Vì vậy, một bãi phế liệu đã được thuê để chứa tất cả những chiếc xe ấy và nghiền chúng thành những khối kim loại vô dụng.

Có tất cả 230 chiếc xe bị phá hủy hoàn toàn trong suốt quá trình làm phim Furious 7. Có vẻ như điều này góp phần không nhỏ vào ngân sách 250 triệu đô của Universal. Nhưng không sao, với thành công hiện tại của phim, đó không phải vấn đề. Hiện tại, bộ phim vượt qua cả mong đợi và trở thành thành công lớn nhất của hãng phim Universal Studios cũng như trong lịch sử của loạt phim này với doanh thu vượt ngưỡng 500 triệu đô trên toàn thế giới.

Không còn nghi ngờ gì, rất nhiều khán giả tới rạp vì tò mò muốn biết làm thế nào bộ phim hoàn thành sau cái chết bi kịch của nam diễn viên Paul Walker, người vào vai nhân vật Brian O’Connor xuất hiện 6 trên 7 phần của loạt phim nổi tiếng này. Paul Walker mất trong một tai nạn xe hơi vào tháng 11/2013, ngay giữa quá trình quay Furious 7. Sau một thời gian gián đoạn, bộ phim được tiếp tục với sự kết hợp giữa công nghệ CGI và 2 người em trai của anh trong vai trò đóng thế. Và nó trở thành công việc của đạo diễn James Wan khi kết thúc phim bằng việc giải nghệ của nhân vật được yêu mến.

Furious 7 mang lại doanh thu 1 tỷ đô tại các phòng vé quốc tế cho Universal

Hãng phim Universal Pictures International đã đạt mốc 1 tỷ đô về vé bán ra tại thị trường quốc tế vào những tháng đầu năm 2015, thời điểm sớm nhất trong năm mà hãng từng đạt đến con số này.

Doanh thu chủ yếu đến từ bộ phim đang làm mưa làm gió trên khắp thế giới Furious 7. Bộ phim thu về 316 triệu đô chỉ trong tuần đầu ra mắt. Bộ phim đứng thứ 4 trong số các bộ phim công chiếu ra mắt lớn nhất từ trước đến giờ và dự đoán bộ phim thứ 7 của Fast & Furious sẽ còn tiếp đạt đến cột mốc 1 tỷ đô trên toàn thế giới.

Bộ phim chuyển thể của tiểu thuyết cùng tên 50 Sắc Thái đã mang về 401.2 triệu đô cho hãng từ khi ra mắt vào lễ Valentine. Bộ phim về cuộc đời của Stephen Hawking , The Theory of Everything , cũng mang về 85 triệu đô tại các phòng vé quốc tế.

Furious 7 thậm chí đang xâm lược các bảng xếp hạng âm nhạc khi album nhạc phimđứng thứ nhì của bảng xếp hạng Billboard 200 tuần này và đã bán được 74.000 bản. Rapper Wiz Khaliffa thể hiện ca khúc “See You Again”, ca khúc để tưởng nhớ đến nam diễn viên quá cố của Fast & Furious, Paul Walker. Ca sĩ Hip Hop Ludacris, góp mặt cùng Vin Diesel và Dwayne Johnson trong Furious 7, cũng có những thành công cùng với album của mình. Ludaversal xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng album với 73.000 bản được bán ra,chỉ sau album nhạc phim. Đây là album đầu tiên của anh sau album Battle of the Sexes (2010), album đã đứng hạng nhất ngay trong tuần đầu phát hành với 137.000 bản được bán ra.

Furious 7 cán mốc 500 triệu đô

Chưa đến 1 tuần, Furious 7 đã cán mốc 500 triệu đô doanh thu từ các phòng vé trên toàn thế giới. Bộ phim cuối cùng của diễn viên quá cố Paul Walker đã mang về 183.7 triệu đô tại Bắc Mỹ và 343.1 triệu đô tại những thị trường khác, tổng cộng là 526.8 triệu đô.

Furious 7 sẽ sớm soán ngôi của một bộ phim đình đám khác của Universal, 50 Sắc Thái, để trở thành bộ phim hàng đầu tính từ năm 2015 đến nay. Doanh thu toàn cầu của 50 Sắc Thái hiện tại là 566.1 triệu đô. Tại Bắc Mỹ, bộ phim được dự đoán sẽ mang lại 60 triệu đô trong cuối tuần này.

Furious 7 bắt đầu công chiếu vào ngày 1/4 tại rất nhiều nơi và hầu như trên toàn thế giới vào ngày 3/4, nhưng bộ phim vẫn chưa công chiếu tại các thị trường phim lớn như Nga, Trung và Nhật Bản. Tại Bắc Mỹ, bộ phim đã phá kỉ lục với con số 147.2 triệu đô và 245.1 triệu đô tại nước ngoài, tổng cộng là 392.3 triệu đô, trở thành bộ phim lớn thứ 4 trong lịch sử sau phần cuối của Harry Potter(483.2 triệu đô), Harry Potter và Hoàng tử lai (394.4 triệu đô) và The Avengers (392.5 triệu đô).

Phim xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng quốc tế các bộ phim có doanh thu mở màn lớn nhất sau phần cuối của Harry Potter (314 triệu đô) và Cướp biển Caribe: Suối nguồn tươi trẻ (The Pirates of Caribbean: On Stranger Tides, 260.4 triệu đô). Khán giả đều mong muốn được xem bộ phim cuối cùng của nam diễn viên quá cố Paul Walker, những chiếc siêu xe đắt tiền và những cảnh hành động đẹp mắt rõ ràng chỉ có ở trong phim!

