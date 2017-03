Những sự cố trớ trêu của sao trên phim trường

Phải thích nghi với mọi loại thời tiết, phải chấp nhận dù địa điểm quay phim xa xôi thiếu thốn, phải đóng cảnh yêu đương nồng cháy với người không phải “nửa kia”, thậm chí chịu cảnh “dê xồm” mà không được kêu ca một tiếng..., làm nghệ thuật quả thật không dễ dàng chút nào. Chẳng thế mà rất nhiều sao đã gặp phải những sự cố khó nói trong quá trình “hi sinh” vì phim ảnh.



1. Trương Bá Chị bị bạn diễn sờ soạng khắp người

Cảnh sex của Trương Bá Chi với Sanada Hiroyuki được coi là một trong những phân đoạn shock nhất trong Vô Cực khi mà hai người quấn chặt lấy nhau và “vần vũ” không khác gì cặp tình nhân thật sự. Nói về cảnh nóng táo bạo này,v ợ cũ của Tạ Đình Phong tỏ ra hết sức tâm đắc “Hiroyuki thật sự rất chuyên nghiệp”, rồi “khoe” nam diễn viên người Nhật đã cho tay “du lịch” khắp người mình và không quên nhấn mạnh “thực ra cũng có gì đâu”. Xem ra, bà mẹ hai con chỉ cho đây là một kiểu “vận động”, khác mỗi địa điểm ở trên... giường mà thôi.

Cảnh nóng á...







...cũng có gì đâu !

2. Cổ Thiên Lạc bó tay với trận địa nội y





Khi một số cảnh trong phim "Nam nữ độc thân" do Đỗ Kỳ Phong và Vi Gia Huy hợp tác sản xuất được tung ra,v ẻ mặt Cổ Thiên Lạc ngơ ngác kiểu không-thể-diễn-tả-nổi lúc rơi vào “trận địa” nội y đã khiến người hâm mộ không khỏi bật cuời.



3. Lưu Diệc Phi suýt bị tuột áo



Trong một lần quay phim ngoài trời, thấy bộ đầm hở vai của Lưu Diệc Phi gặp phải “trục trặc”, nhân viên trong đoàn phim liền “ùn ùn” lao tới “cứu giá”. Vì người tương đối đông, phần chạy đến chỉnh sửa,phần vây đến xem xét khiến “Thần Tiên tỉ tỉ” vô cùng bối rối, chỉ biết ôm chặt lấy ngực đề phòng “lộ hàng”.

Phải giữ chặt lấy ngực







không bị “soi hàng” thì gay

4. Thái Trác Nghiên “ăn dưa bở”

Thái Trác Nghiên từng cò cơ hội “được” Lưu Đức Hoa hôn đắm đuối rồi tặng thêm một “quả dưa bở” to đùng khi cùng tham gia "All about love". Chẳng là khi vừa “khóa môi” xong, thiên vương Hồng Kông đột nhiên đưa tay lên “âu yếm” mặt một nửa của Twins, làm Thái Trác Nghiên giật thót cả người, không biết có phải tài tử điển trai quá nhập vai hay không. Dè đâu, hóa ra lúc ấy Lưu Đức Hoa đang mang râu giả, vì sợ keo dán dính lên mặt bạn diễn nên đã “ra tay tương trợ”, kết quả làm Thái Trác Nghiên “ăn” một bữa “tưởng ” no nê.

Cứ ngỡ anh ấy “có gì” với mình





Hóa ra là “ăn dưa bở”

5. Jang Dong Gun uống nhầm “nước thải”







Ít ai biết sau sự nổi tiếng của một diễn viên hạng A như Jang Dong Gun là những tháng ngày nỗ lực bền bỉ, không ngại gian nan vất vả. Để có kinh nghiệm thực tế cho phim The Coast Guard, nam diễn viên đã đến hẳn đội lục chiến của hải quân Hàn Quốc nhằm nếm trải cuộc sống quân ngũ. “Trong một lần tập luyện, vì ra quá nhiều mồ hôi, cảm thấy khát không chịu nổi, tôi liền chạy đi tìm nước uống, đến lúc “mò” được chẳng kịp xem kĩ liền tu một hơi cạn luôn. Ngày hôm sau mới biết cái thứ mà tôi cho vào bụng là nước... giặt quần áo” - Jang Dong Gun ngậm ngùi tâm sự.

Mình vất vả tí cũng không sao









