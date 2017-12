Những sự kiện đón năm 2018 không thể bỏ qua

Tại TP.HCM, dịp Tết dương lịch này ngoài hệ thống các đường được trang trí đèn, hoa: Trường Sơn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Công trường Quốc tế, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Bến Vân Đồn, Nguyễn Huệ, Cách Mạng Tháng Tám, Hai Bà Trưng, Pasteur, Phạm Ngũ Lão; các công trình kiến trúc trọng điểm được thắp sáng bằng đèn điện nghệ thuật: Trụ sở UBND TP.HCM, Nhà hát TP.HCM, Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TP.HCM, UBND quận 1, Bưu điện TP.HCM và Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; còn có rất nhiều hoạt động:



1. TP.HCM có bốn điểm bắn pháo hoa: UBND TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại Khu vực đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và ba điểm tầm thấp tại: Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11), Địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi), Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ). Thời gian bắn kéo dài 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1-1-2018.

Gương mặt nổi bật nhất tại New Year’s Countdown LIGHTS 2018 là ca sĩ, nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất âm nhạc Apl De Ap. Trong ảnh: Apl De Ap và ca sĩ Thanh Bùi tại chợ Bến Thành. Ảnh: Amberstone cung cấp



2. Lễ hội ánh sáng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Từ 20 giờ hôm nay (31-12) tại phố đi bộ Nguyện Huệ sẽ diễn ra Lễ hội New Year’s Countdown LIGHTS 2018 - Đại tiệc ánh sáng.

Đây là sự kiện thu hút nghệ sĩ nước ngoài tham gia biểu diễn nhiều nhất trong các hoạt động đón mừng năm mới trên cả nước. Gương mặt nổi bật nhất tại New Year’s Countdown LIGHTS 2018 là ca sĩ, nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất âm nhạc Apl De Ap. Apl De Ap là người Mỹ gốc Philippines. Anh là thành viên của ban nhạc Black Eyed Peas - một ban nhạc hip hop nổi tiếng của Mỹ từng đoạt sáu giải Grammy. Trình diễn tại sự kiện đón năm mới 2018, Apl De Ap sẽ thể hiện các ca khúc đình đám của anh như Where's the love, I got the feeling, Be... Anh cũng sẽ kết hợp cùng nghệ sĩ Jessica Reynoso biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc khác trước thời khắc giao thừa.

Ê kíp thực hiện New Year’s Countdown LIGHTS 2018 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: Amberstone cung cấp

Ngoài Apl De Ap, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế: Jessica Reynoso, Laurence Tremblay-Vu, Joel Hanna, Nhật Nam Lê, Hồng Thái Nguyễn, beatboxer Trung Bảo...

Đảm nhận tổng đạo diễn chương trình là nghệ sĩ Việt kiều Tuấn Lê, nổi tiếng với các vở diễn Làng Tôi, À Ố và Teh Dar. Chuyên gia sản xuất âm nhạc Michael Choi (người Mỹ gốc Hàn Quốc) là đạo diễn âm nhạc của sự kiện. Cặp đôi phù thủy âm nhạc – sân khấu này hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một đêm đại tiệc ánh sáng và âm nhạc nghệ thuật đặc sắc.

Cùng với những tên tuổi quốc tế là hàng loạt nghệ sĩ trong nước như: Các ca sĩ Thanh Bùi, Phương Vy, Lân Nhã, Ái Phương, Hồng Quang, Hoàng Quyên, Kiều Anh, Bích Ngọc, Hải Anh; biên đạo múa Nguyễn Phúc Hải, Alexander Tú Nguyễn, nghệ sĩ trống nhí Trọng Nhân…

Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Lam Trường... sẽ thách đấu cùng Sơn Tùng M-TP, Isaac, Đông Nhi... tại giao lộ Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

3. Siêu nhạc hội tại giao lộ Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Mang tên Siêu đại nhạc hội Tiger Remix - Thách đấu siêu sao, vào 20 giờ tối nay (31-12) tại giao lộ Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa sẽ được biến hóa thành sân khấu ngoài trời lớn nhất.



Những gương mặt đang hot nhất hiện nay đều được “hút” hết về sự kiện Tiger Remix như: Sơn Tùng M-TP, Isaac, Đông Nhi… để cùng “thách đấu” với những tên tuổi “thế hệ vàng” như Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Mỹ Tâm, Phạm Anh Khoa… trong các màn trình diễn âm nhạc đặc sắc có một không hai.

Tiger Remix năm 2016 tại TP.HCM thu hút hàng trăm ngàn khán giả - Ảnh: BTC cung cấp



Chương trình là sự kết hợp độc đáo giữa dòng nhạc EDM hiện đại với các loại nhạc cụ truyền thống, những pha nhào lộn Parkour, thách đấu Hip-hop đầy gay cấn xen lẫn với màn trình diễn trang phục của 54 dân tộc, múa sạp… Đại nhạc hội còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ như Lynk Lee, PB Nation, Mr. T Beatbox, nhóm nhạc Giao Thời, MC Duy Hải… Chương trình Tiger Remix năm nay được đạo diễn bởi dàn “phù thủy” nổi tiếng của làng giải trí Việt như: Đạo diễn triệu views Huỳnh Phúc Thanh Nhân, DJ Wang Tran, OnlyC, Fernando Toma, Dominic Pereira…



Khán giả tại TP.HCM sẽ được cùng các nghệ sĩ đếm ngược giây phút bước sang năm mới 2018.

DJ Ummet Ozcan sau chương trình countdown năm ngoái tại TP.HCM năm nay anh đến với Hà Nội - Ảnh: BTC cung cấp



4. Lễ hội đếm ngược 2018 tại Nhà hát lớn Hà Nội

Một đại diện của TP.HCM là Công ty Cổ phần Bình Minh Media sẽ đến Hà Nội để thực hiện Lễ hội đếm ngược 2018 tại Hà Nội mang tên Cảm xúc trào dâng.

Chương trình là nơi quy tụ nhiều DJ nổi tiếng. Tại đây, DJ Ummet Ozcan đình đám thế giới sẽ kết hợp cùng DJ Hoàng Touliver và DJ Trang Moon. Và lần này, “bỏ rơi” khán giả Sài Gòn dịp năm mới, Noo Phước Thịnh sẽ trình diễn countdown tại Hà Nội.

Cảm xúc trào dâng sẽ đủ vị với giao hưởng, nhạc trẻ và EDM diễn ra từ 20 giờ ngày 31-12 tại Quảng trường Cách mạng tháng 8 - Nhà hát lớn Hà Nội.

Noo Phước Thịnh "bỏ" Sài Gòn để đến với Lễ hội đếm ngược ở Hà Nội - Ảnh: BTC cung cấp



DJ - Producer đình đám thế giới Ummet Ozcan từng khiến khán giả TP.HCM phát cuồng khi biểu diễn tại Saigon Countdown Party 2017; với lần trở lại này Ummet Ozcan hứa hẹn sẽ “đốt cháy” Hà Nội bằng các tác phẩm âm nhạc đỉnh cao.



Ngoài phần âm nhạc của các DJ, chương trình còn có tiết mục giao hưởng viết trên chất liệu dân gian và phối khí theo phong cách hiện đại qua phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng Maius Philhamonic với hơn 30 nghệ sỹ trẻ. Ngoài ra, bữa tiệc âm nhạc hoành tráng này còn có sự tham gia của: Nhóm The Girls, nhóm Da LAB, nhóm Ngọt, ban nhạc Xkey, ban nhạc Rock Re-Cycle, Nhóm nhảy S.I.N.E…

5. Đại nhạc hội Countdown Party 2018 tại TP Cần Thơ



Không chỉ ở TP.HCM, Hà Nội; Cần Thơ cũng tổ chức Đại nhạc hội Countdown Party 2018 diễn ra từ 20 giờ ngày 31-12-2017 ở Công viên Sông Hậu, Cái Khế, Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Chương trình hoàn toàn miễn phí dành cho khán giả TP Cần Thơ với sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ: Trọng Hiếu, Minh Hằng, Bích Phương, Hồ Quang Hiếu, DJ Hoàng Anh, Văn Mai Hương, Giang Hồng Ngọc, Will…

Ca sĩ Trọng Hiếu và Jayden ghi hình cho Lễ hội VTV Countdown 2018 - Vũ khúc ánh sáng sẽ phát sóng vào 22 giờ tối nay (31-12) - Ảnh: Nhân vật cung cấp



6. Ngồi tại nhà cùng Lễ hội VTV Countdown 2018 - Vũ khúc ánh sáng



Với những người ngại ra đường và muốn không gian ấm cúng tại nhà thì chương trình VTV Countdown 2018 - Vũ khúc ánh sáng là một chọn lựa cho khoảnh khắc đón năm mới. Chương trình sẽ phát sóng vào 22 giờ ngày 31-12-2017 và phát sóng trực tiếp từ lúc 23 giờ 30 trên kênh VTV1.



Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, đại diện ê kíp thực hiện chương trình cho biết: “Trong chương trình này, chúng tôi lấy ánh sáng làm chủ đề. Mỗi tiết mục nghệ thuật đều sẽ sử dụng một loại ánh sáng riêng, không phải là ánh sáng hoành tráng của sân khấu mà là những ánh sáng nho nhỏ, đời thường trong cuộc sống. Đó có thể là ánh sáng của đèn pin, ánh sáng của xe máy, ánh sáng của hoàng hôn tắt nắng... Thông qua đó, chương trình sẽ thể hiện nhiều thông điệp khác nhau, đặc biệt là những điều mà chúng ta đã làm được trong năm 2017 và những hy vọng, khát khao trong năm mới 2018”.



Ca sĩ Trọng Hiếu là gương mặt được chọn mở màn cho Vũ khúc ánh sáng cùng ca sĩ nhí Jayden (New Zealand). Trọng Hiếu và Jayden cùng có điểm chung là những người Việt trẻ được sinh ra hoặc trưởng thành tại nước ngoài nhưng đã trở lại quê hương để theo đuổi đam mê của mình. Nó cũng giống như lời bài hát cả hai ca sĩ được giao mở màn - Tôi là người Việt Nam.

Cả hai đã chọn trang phục áo dài cho phần trình diễn của mình. “Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam Hiếu mặc áo dài diễn trên sân khấu. Mặc áo dài đem đến cảm giác khác lạ lắm bởi dường như trong áo dài, những điệu nhảy, múa của Hiếu cũng mang màu truyền thống hơn. Hiếu rất cảm ơn VTV đã đầu tư tiết mục này với cả dàn trống, các hiệu ứng sân khấu… Và cả Jayden nữa, hai anh em diễn chung như quen nhau lâu lắm rồi!”.