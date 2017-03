Những tháng ngày đen tối của Siu Black

Có thể xem là giọng ca nữ duy nhất của vùng núi rừng Tây Nguyên thành danh và thành công trong thị trường ca nhạc Việt nhưng sau 20 năm đứng trên hào quang sân khấu thì gần hai năm qua, Siu Black đã sống trong bóng tối…

Chỉ dám đứng hát trong cánh gà

“Siu Black đã đi hát được 20 năm, từng trải qua nhiều sóng gió, nhiều nỗi buồn trong cuộc sống nhưng sự cố vừa qua là sự cố lớn nhất đời tôi, khiến tôi bị khủng hoảng và nhiều lúc tưởng chừng như gục ngã. Trước giờ tôi chỉ biết hát, những chuyện khác tôi rất dở. Tất cả diễn ra quá nhanh như một cơn ác mộng... Tôi không biết phải nói thế nào, chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả khán giả và những người đã yêu thương Siu Black, những đồng nghiệp vì tôi mà bị ảnh hưởng...” - ca sĩ Siu Black chia sẻ.

Trong hơn một năm qua, thực tế Siu Black cũng được mời đi hát trong một số chương trình nhưng hầu hết là trong vai trò “khách mời bí mật”. “Thật sự có lúc tôi cảm thấy tủi thân, khóc rất nhiều vì 20 năm ca hát, được khán giả yêu mến, gặt hái được nhiều thành tích, vinh quang, vậy mà bây giờ đến đi tập luyện cho tiết mục song ca cũng phải đứng trong cánh gà, rất khó để phối hợp với ca sĩ còn lại đứng ngoài sân khấu. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi tất cả” - Siu tâm sự.

Hỏi chị có bao giờ hối tiếc vì những nguyên nhân làm chị có cuộc sống khép kín, bế tắc thời gian qua, Siu cho biết: “Tôi tiếc vô cùng! Mỗi ngày, mỗi giờ, chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là tôi cảm thấy chịu không nổi. Tôi luôn tự nói với mình rằng giá như chuyện đã không xảy ra. Nhưng cuộc sống liệu có cho người ta nói câu “giá như”… Tôi đọc được một câu nói ở đâu đó rằng“Vinh quang lớn nhất đời người không phải là không bao giờ vấp ngã mà là biết đứng dậy sau những lần vấp ngã”. Câu nói này đã tiếp thêm cho tôi động lực. Đã đến lúc tôi phải đối diện với vấn đề và mong mọi người cho tôi cơ hội để giải quyết khó khăn này”.

Ngày xưa nếu Siu tươi vui hát “Em hát thương ai tặng cơn mưa núi” thì lần trở lại này câu hát của Siu giờ là câu hát thương thân. Dẫu vậy, sự trở lại của Siu vẫn đáng để được mong chờ bởi đó là cơ hội để Siu trở lại cuộc đời bởi đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh người chạy lại.

Hơn lúc nào hết, Siu Black hiện nay rất khát khao được đứng hát trên sân khấu. Ảnh: Khang Media

Đỉnh cao và vực sâu

Cuối những năm 1980, nhiều khán giả vẫn còn nhớ câu nói của nhạc sĩ Nguyễn Cường khi tình cờ phát hiện ra Siu Black rằng: “Trong vòng 20 năm nữa, chắc chắn Tây Nguyên sẽ không có một giọng hát nào được như Siu Black”. Và đúng như vậy, hơn 20 năm qua, sau sự mở màn của Siu Black, nhiều giọng ca nữ từ Tây Nguyên đã xuống phố nhưng vẫn chưa có ai có thể định danh được mình trong lòng công chúng như Siu. Bởi chỉ có Siu mới hát hay được những ca khúc Em muốn sống bên anh trọn đời, Ly cà phê Ban Mê, Vòng tay Đam San, Em hát thương ai…

Trong 20 năm, một cô gái dân tộc Ba Na với đam mê ca hát ngày xưa khẳng định được tên tuổi của mình ở TP.HCM. Ngoài ca hát, nhiều chương trình thi thố mời Siu làm giám khảo. Trên ghế giám khảo, có người ghét kẻ thương nhưng không ai có thể quên giọng cười man dại và câu nói “Tôi thích em!” đầy cảm hứng của Siu. Đó là đoạn đời đỉnh cao của Siu từ vật chất đến tinh thần. Nhưng cuộc sống có đôi chút dư dả nhiều khi lại không bằng phẳng như ngày nghèo khó chỉ biết hát ca.

Nhiều năm trước đã có những tin đồn Siu nợ nần do mở quán thua lỗ, do đánh bài… Và cho đến tháng 7-2013, khi trên ghế giám khảo The Winner Is - Tôi là người chiến thắng, Siu vỡ nợ nên khó tập trung được cho những nhận định sắc sảo, buộc lòng chương trình đã phải thay thế giám khảo. Chưa đầy 10 ngày sau khi rời ghế giám khảo The Winner Is thì thông tin Siu vỡ nợ lan tràn mặt báo.

Bạn bè nghệ sĩ cũng đứng ra giúp Siu làm chương trình để có thể cứu được Siu trước chủ nợ, tuy nhiên tiền thu từ chương trình chẳng bù nổi số lãi mà Siu vay nóng. Vậy là nợ dồn nợ, suốt hơn một năm rưỡi qua dường như Siu sống trong bóng tối.