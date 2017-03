Những tình huống bi hài trên catwalk mẫu Việt

Một mẫu nam vội chạy ra đỡ Lê Thúy đi nốt quãng đường catwalk. Nhưng chưa kịp lui vào cánh gà, nữ người mẫu đã ngất xỉu. Cô được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Nhà các thiết kế cho rằng, đường cong hấp dẫn của model sẽ khiến bộ trang phục mất đi tính thu hút bởi mắt nhìn sẽ chỉ tập trung vào sự gợi cảm của cơ thể. Và để sở hữu thân hình chuẩn mực kiểu "mắc áo", người mẫu đã phải gồng mình ăn kiêng, cộng thêm làm việc quá sức, họ ngã quỵ ngay khi đang bước đi trên sàn catwalk. Điều này khiến không ít người hâm mộ lo lắng và bàng hoàng. "Vồ ếch" trên sàn diễn Tập đi catwalk là một trong những kiến thức cơ bản cần có và rèn luyện đối với một người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, dù bước đi vững chãi đến đâu, người mẫu cũng không tránh được tai nạn ngoài ý muốn do nhiều yếu tố.Sàn diễn thời trang Việt chứng kiến không ít những cú ngã bất ngờ, tuy nhiên do rất nhiều yếu tố dẫn đến tai nạn này. Có thể kể đến những đôi guốc cao lênh khênh, khó đi, đường băng trơn hay váy áo lượt thượt, chất liệu quá cứng cũng là thủ phạm của những cú "vồ ếch" nhớ đời đó.

Trong một show thời trang thường niên diễn ra vào tháng 6/2013, chân dài trưởng thành từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011 - Trà My dẫm phải gấu váy khi đang tự tin sải bước, nữ người mẫu bất ngờ té trên sàn diễn. Sau 1 phút diễn ra sự cố không đáng có, cô tự đứng dậy và tiếp tục phần trình diễn của mình.

Không chỉ riêng Ngọc Hân mà Thùy Trang Next Top Model cũng gặp tình huống tương tự khi đôi bốt còn chưa được kéo khóa. "Lộ hàng" Theo đúng chuẩn mực của thế giới, các thiết kế dù có hở hang đến mấy nhưng khi mặc lên người mẫu, trang phục không bao giờ bị phản cảm. Thậm chí các người mẫu còn chấp nhận diện những thiết kế xẻ ngực táo bạo để toát lên ý nghĩa của mỗi bộ sưu tập hay concept, đó là do tiêu chuẩn vòng 1 "gần như không có" của làng mẫu quốc tế.Thế nhưng tại Việt Nam, công chúng lại bị ngộp thở bởi vòng 1 bị "chèn ép" trong những bộ cánh chật ních hay vòng 3 hớ hênh do váy quá ngắn. Dù vô tình hay cố ý, những màn "lộ hàng" của người mẫu trên sàn catwalk khiến người xem không thể rời mắt và khó nín nổi cười.

19 / 20

Sự nhanh trí và thông minh, nhiệt tình của Trang Trần trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2011. Người mẫu Trang Trần đã khiến nhiều nguời nể phục khicô phát hiện Trà My gặp sự cố trên dây treo, và sau đó sẵn sàng làm điểm tựa để Trà My có thể "hạ cánh" an toàn.