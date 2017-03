Những vụ phanh phui ngoại tình chấn động showbiz

Những năm gần đây, nàng Tiểu Yến Tử phiên bản 2 liên tục dính scandal tình ái như chuyện yêu vội, kết hôn nhanh, ly dị chớp nhoáng, rồi lại yêu và cưới. Mới đây, báo chí xôn xao chuyện Huỳnh Dịch bỏ con, trốn chồng bí mật đi hẹn hò với một đại gia ở Hong Kong. Sự việc khiến ông xã cô nổi điên, kiên quyết đòi ly hôn. Không những thế, chồng cũ của cô cũng đăng đàn chỉ trích nặng nề.

Triệu Nhã Chi

Ngôi sao từng mệnh danh "nữ thần bất lão" đã phải trả giá cho hành động phản bội của mình. Năm 1975, khi sự nghiệp mới vừa khởi sắc, Triệu Nhã Chi kết hôn với bác sĩ Huỳnh Hán Vỹ. Thế nhưng, do không tìm được tiếng nói chung nên cuộc sống luôn lục đục.

Thay vì giải quyết với nhau, bà lại đi ngoại tình với bạn diễn. Sau đó, Triệu Nhã Chi bị chồng phát hiện và đánh đập tàn bạo. Nhiều vết sẹo lớn của trận đòn ấy vẫn còn trên cơ thể nữ diễn viên năm nay vừa tròn 60 tuổi này.

Diệp Thiên Văn





Năm 1995, vì Diệp Thiên Văn mà Lâm Tử Tường đã bỏ vợ. Mối tình của đôi danh ca Hong Kong từng được báo chí ủng hộ và họ đã cho ra đời nhiều bản song ca nổi tiếng.

Tuy nhiên sau khi kết hôn, cứ cách một thời gian lại xuất hiện thông tin ly dị, trong đó nguyên nhân chính vì Diệp Thiên Văn ngoại tình với một huấn luyện viên cầu lông kém mình đến 13 tuổi. Mặc dù hiện tại 2 người vẫn sống chung nhưng gần như đã ly thân.

Lưu Hiểu Khánh





Giống như vai diễn Võ Tắc Thiên, Lưu Hiểu Khánh nổi tiếng đa tình nên… nhiều chồng. Năm 1986, khi đóng bộ phim Phù Dung trấn, bà đã "phim giả tình thật" với nam diễn viên Khương Văn, bị ông chồng Trần Quốc Quân bắt gian tại giường, náo động giới truyền thông Trung Quốc thời ấy.

Sau đó ít lâu, Trần Quốc Quân đã phát hành tự truyện Tôi và Lưu Hiểu Khánh - Những chuyện không thể không kể với nhiều chi tiết bôi xấu bà.

Y Năng Tịnh





Từ một tài nữ, giám khảo của chương trình China's Got Talent đã tự hủy hoại hình ảnh của mình, và bị bêu xếu là "tục nữ". Vốn đang hạnh phúc với nam ca sĩ Dữu Trừng Khánh - giám khảo của The Voice Trung Quốc, nhưng vì do công việc, 2 người ít có thời gian gần nhau nên Y Năng Tịnh đã "lén phén" với trai trẻ Huỳnh Duy Đức. Biết chuyện, chồng cô kiên quyết chia tay.

Mã Nhã Thư





Gặp nhau khi đóng chung bộ phim Tiêu Thập Nhất Lang (2002), Ngô Kỳ Long và Mã Nhã Thư nhanh chóng vướng vào lưới tình. Cuối năm 2006, họ hạnh phúc trao nhau nhẫn cưới. Thế nhưng, do mỗi người một công việc, khi ấy Ngô Kỳ Long đang rất đắt show nên ở nhà, Mã Nhã Thư đã đi tìm niềm vui khác với một người đàn ông ngoại quốc.

Trước những chỉ trích của dư luận, mỹ nhân họ Mã chỉ giải thích rằng trong 2 năm hôn nhân, vợ chồng cô chỉ ngủ chung 5 lần, đó là cuộc sống địa ngục nên cần sớm kết thúc. Cuộc ly hôn này đã khiến cho tên tuổi của Mã Nhã Thư rớt xuống thê thảm.

Trương Bá Chi





Scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy đã khiến Trương Bá Chi lao đao nhưng rất may, chồng cô - Tạ Đình Phong đã rộng lượng cảm thông, cho rằng ai cũng có quá khứ, quan trọng là biết sai thì sửa đổi. Vậy mà trong khi mọi người ngỡ rằng hạnh phúc đã trở về với đôi tiên đồng - ngọc nữ này thì một lần nữa, Trần Quán Hy lại tung tin chấn động, cho biết anh và Trương Bá Chi đã gặp lại nhau "một cách mặn nồng". Kết quả, một cuộc ly hôn ồn ào đã xảy ra.

Lý Tái Phụng





Từng là một đả nữ xinh đẹp của điện ảnh Hong Kong, sau khi kết hôn vào năm 1996, Lý Tái Phụng chia tay màn ảnh. Tuy nhiên, ngôi sao phim hành động này không an phận với công việc bà nội trợ, mà tranh thủ lúc chồng đi vắng đã ngoại tình với… cậu con nuôi của chồng.

Giấy không gói được lửa, một lần, khi cặp gian phu dâm phụ đang vui vẻ tại nhà thì chồng cô về bắt gặp. Thế là tiêu tan cả gia đình lẫn hình ảnh đẹp ngày xưa.

Theo Trí Thức Trẻ