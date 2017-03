Nín thở chờ điệp vụ mới của James Bond

Sự nghiệp của nhà văn William Boyd bước lên nấc thang mới khi được tổ chức quản lý di sản của nhà văn Ian Fleming - “cha đẻ” loạt truyện James Bond - giao nhiệm vụ viết cuốn sách mới cho nhân vật điệp viên huyền thoại này.

Solo - tên cuốn sách James Bond mới - sẽ ra mắt vào cuối tháng 9 ở Anh. Đây cũng là thời điểm kỷ niệm 60 năm ngày ra mắt tập James Bond đầu tiên - Casino Royale (1953).

Tình yêu văn chương hồn nhiên

Quyết định trở thành nhà văn của chàng trai 19 tuổi William Boyd thật kỳ lạ. Đó là khi anh đang học ở ĐH Nice, Pháp và chưa hề mường tượng ra cuộc đời của một nhà văn sẽ ra sao. William bắt đầu viết những mẩu truyện ngắn, hình minh họa nho nhỏ với một ý nghĩ rất ngây thơ. “Tôi bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống tương lai và tôi muốn trở thành một tiểu thuyết gia. Nhưng tôi lại không biết một chút gì về thế giới văn học, chưa có khái niệm về một tác giả hay nhà xuất bản hoặc các công ty quản lý” - William kể lại. Cũng bởi vậy mà ông miêu tả cuộc sống “nhà văn” khi đó là: “Sáng tỉnh dậy bên cạnh chiếc máy đánh chữ, vươn vai, làm đồ uống, ra ban công và ngắm biển”.

William Boyd cho biết việc viết một cuốn tiểu thuyết về James Bond chính là “thử thách chỉ có một lần trong đời”.

"Bậc thầy kể chuyện"

Phải tới cuốn tiểu thuyết thứ tư A Good Man In Africa kể về nhân vật nhà ngoại giao bê tha người Anh Morgan Leafy sống ở châu Phi thì sách của William mới được xuất bản. Cuốn sách này đã mang về cho William giải thưởng Whitbread và Somerset Maugham, làm bàn đạp cho 10 tiểu thuyết tiếp theo ra đời tiếp tục gây tiếng vang đến nay như An Ice Cream War (1982), The New Confessions (1987), The Blue Afternoon (1993), Any Human Heart (2002) và Restless (2006).

Sau nhiều tác phẩm thành công, giới văn học và báo chí gọi William là “bậc thầy kể chuyện”. Trải qua nhiều trường lớp (ba trường ĐH) và cuộc sống di chuyển nhiều nơi (sinh ra ở Ghana, lớn lên ở Nigeria, học tại Pháp và Anh) đã cho William cái nhìn đa diện, tô điểm ngòi bút của ông. Các tác phẩm của William có bố cục chặt chẽ, chi tiết nhờ sự tìm tòi nghiên cứu. Trang Dookdrum nhận xét, độc giả bị rơi vào sự hỗn loạn, nhầm lẫn, nút thắt mở để bắt buộc phải đọc tiếp. William miêu tả, điều khó khăn nhất với ông không phải ý tưởng mà là giai đoạn tìm tòi nghiên cứu trước khi viết: “Toàn bộ quá trình sáng chế ấy tuyệt đối quan trọng với tác phẩm của tôi”.

Cuốn tiểu thuyết gián điệp “hồi hộp nhất”

Được đặt trọng trách lên vai, William Boyd khá tự tin bởi ông cũng là người hâm mộ của cố nhà văn Ian Fleming và từng mơ ước được chấp bút cho nhân vật James Bond. Chủ đề điệp viên cũng không hề xa lạ với William khi ông có hai tiểu thuyết về điệp viên là Restless (2006) và Waiting for Sunrise (2006) đều được giới chuyên môn đánh giá cao, riêng Restless đoạt giải Novel Award tại Costa Book Awards.

Cũng như các đứa con tinh thần trước đó, William đưa 007 tới cuộc hành trình ở nhiều nơi như châu Âu, châu Phi và Mỹ trong bối cảnh năm 1969, gắn liền với nhiều sự kiện lớn trong lịch sử thế giới như chiến tranh lạnh, cuộc chiến ở Việt Nam. Nhưng lần này khác ở chỗ Bond sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ một mình, đúng như tiêu đề Solo của cuốn sách.

Trước một tác phẩm có ý nghĩa lớn với hàng triệu bạn đọc yêu thích James Bond, nhà phát hành Dan Franklin của nhà xuất bản Jonathan Cape bình luận: “Thật tuyệt vời khi Bond trở lại với Jonathan Cape nơi mà anh ta được sinh ra và giờ được nuôi nấng bởi bàn tay của William Boyd. Tôi nghĩ không ai có trình độ tốt hơn William để đảm nhận cuốn sách”. Không chỉ Dan, giới xuất bản sách đang háo hức chờ đợi Solo với ngòi bút dẫn truyện và kinh nghiệm dày dặn của William. “Cách kể chuyện phức tạp, kiến thức lịch sử và hoạt động gián điệp cùng với sự sáng tạo tuyệt đối của William sẽ mang tới một cuốn tiểu thuyết hồi hộp nhất mà tôi từng đọc” - Tim Duggan, Phó Chủ tịch điều hành của nhà xuất bản HarperCollins nói.

Chữ “O” đúng tinh thần đơn độc Hồi tháng 8 vừa qua, nhà xuất bản hé lộ trang bìa với hai chữ “O” nổi bật trong từ Solo do nhà thiết kế Suzanne Dean đảm nhận. Cô lý giải: “Trang bìa của Solo nói lên được nhiều thứ cùng một lúc. Nó có thể thu hút độc giả văn học và cả thương mại lẫn những người hâm mộ 14 cuốn sách của Ian Fleming trước đó và khán giả phiên bản phim. Nó phản ánh được cả nội dung của cuốn tiểu thuyết và nắm bắt trí tưởng tượng của người đọc. Tôi đã nghĩ tới những số 0 trong 007 bởi đây là một nhiệm vụ đơn độc của anh ấy”.

THÚY HOA