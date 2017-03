Nín thở chờ siêu phẩm Life of Pi

Kể từ Avatar, điện ảnh thế giới lại có dịp xôn xao về một bộ phim được kỳ vọng cao như thế từ nội dung cho tới công nghệ sản xuất.

Sự mạo hiểm của đạo diễn

Cái khó lớn nhất khi bắt tay đưa Life of Pi (cuộc đời của Pi) lên màn ảnh là dựa trên một cuốn sách không thể làm phim và nếu có thành phim thì cũng khó bán vé. Điều này đã được chính đạo diễn Lý An thừa nhận: “Cấu trúc của cuốn sách không phù hợp để làm phim” và “Bạn không thể làm cho một con hổ thực hiện tất cả những gì bạn muốn được”. Còn dưới con mắt của một nhà sản xuất phim thì phiên bản điện ảnh của Life of Pi được miêu tả “đó là canh bạc lớn nhất mà tôi từng làm”, như Elizabeth Gilbert - Giám đốc điều hành hãng 20th Century Fox đã nói. Trải qua bảy năm thai nghén ý tưởng và dự án qua tay nhiều đạo diễn lẫn biên kịch, thậm chí bắt đầu bấm máy vào năm 2006, Life of Pi vẫn chưa được người cầm trịch xứng đáng. Elizabeth vẫn không ngừng tìm kiếm và khi tới Lý An, vị đạo diễn từng đoạt giải Oscar thì câu chuyện của Pi mới chính thức được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Trở lại màn ảnh với một dự án bị coi là “không tưởng”, Lý An cho biết thời gian đầu, ông rất lo lắng và không biết sẽ làm gì: “Đó là một cuộc đấu tranh lâu dài, khá đau đớn, nó khiến tôi kiệt quệ”. Tuy nhiên, trong 20 năm làm phim, Lý An thừa nhận rằng mình luôn lựa chọn những dự án khiến ông cảm thấy “khó chịu” và coi đó là một thách thức.

Được đầu tư 120 triệu USD cho một tác phẩm khó nhằn, không có ngôi sao màn bạc nào trong phim, nội dung không ăn khách trên thị trường, từng ấy thử thách đủ để Lý An phải chinh phục.

Những khuôn ảnh trong vắt của phim đẹp đến nín thở.

Cơn sốt trên toàn thế giới

Bắt đầu quãng thời gian bốn năm mạo hiểm với Life of Pi, Lý An nghĩ tới sự cần thiết của 3D trong khi ông chưa từng làm bộ phim nào bằng công nghệ này.“Tôi nghĩ đến 3D, bộ phim sẽ có thể thực hiện được nếu tôi có một chiều không gian khác. Đó là trước khi tôi biết 3D là gì, một ý nghĩ ngây thơ” - Lý An nói.

Không hề quá lời khi nói Life of Pi sẽ không thể thực hiện mà không có công nghệ kỹ thuật, Lý An và những cộng sự của ông đã làm nên một “bộ sưu tập” các hiệu ứng từ hình ảnh trên đại dương mênh mông với làn nước trong vắt, những cơn sóng, bão choáng ngợp và trên hết là một chú hổ được tạo ra bằng công nghệ CGI (máy tính) để “làm bạn” với nhân vật chính. Và kết quả, Life of Pi được James Cameron khen ngợi như một kiệt tác, còn giới phê bình và khán giả yêu điện ảnh hào hứng chiêm ngưỡng những hình ảnh đầu tiên qua các video nhà sản xuất tung ra.

Nội dung của Life of Pi không có nhiều đột phá về mô típ, không quá cao siêu tới mức khó hiểu, đó là cuộc hành trình kéo dài 227 ngày của cậu bé Pi lênh đênh trên biển với bốn con thú, Pi phải vận dụng kiến thức về động vật để thuần hóa chúng. Nhưng hành trình đối mặt với sự sống, nỗi sợ hãi, cô đơn của Pi cũng chính là hành trình của mỗi con người chúng ta khi gặp những khó khăn, đớn đau trong cuộc sống. Lý An không quá đao to búa lớn trong cách thể hiện thông điệp này, ông cài vào đó một câu chuyện đơn giản bằng hình ảnh đẹp trong vắt, miêu tả một hành trình có thể chạm tới trái tim của khán giả để họ tự đau nhói, tự đồng cảm và sau đó tự suy ngẫm.

Công chiếu lần đầu tiên vào cuối tháng 9 tại LHP New York, sau đó là một loạt các nước châu Á, Canada, Mỹ, Life of Pi đã không làm phụ lòng giới chuyên gia phê bình lẫn khán giả.

Tại Việt Nam, sau sự xuất hiện của trailer phim với những khuôn hình đẹp đến nín thở, Life of Pi được dự đoán sẽ “cháy” vé từ ngày 14-12 tới.

Phim nào của Lý An cũng gây chấn động Bảy năm trước, với Brokeback Mountain - một tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết, Lý An đoạt giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất. Cách đây năm năm, Sắc giới dựa theo truyện ngắn được Lý An thực hiện gây chấn động trong dư luận một thời gian dài. Trước đó, năm 2000, Ngọa hổ tàng long chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp dưới tài năng của Lý An đã giành bốn giải Oscar và doanh thu khổng lồ 130 triệu USD. Lùi thời gian về năm 1995, Sense and Sensibility dựa theo tiểu thuyết phát hành năm 1811 do Lý An thực hiện cũng mang về giải Phim xuất sắc nhất tại BAFTA (được coi là giải Oscar của Anh).

THÚY HOA