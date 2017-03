Nô nức hội chùa Hương

Theo dự kiến của ban tổ chức (BTC), lễ hội chùa Hương năm nay sẽ thu hút khoảng 1,4 triệu lượt khách tham quan.

Du khách hành hương về đất Phật không chỉ được đắm chìm trong không gian rộng lớn, linh thiêng mà còn được hòa mình vào các chương trình lễ hội sinh động. Đại đức Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương, cho biết trong lễ khai hội sẽ có 4 đội múa rồng phục vụ du khách từ bến đò Yến Vỹ vào sân Thiên Trù. Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức - Hà Nội, Trưởng BTC lễ hội, BTC đã lắp đặt các cụm pa-nô quảng bá hình ảnh lễ hội - thắng cảnh, treo cờ Tổ quốc, cờ Phật, cờ hội để vừa tạo không khí trang nghiêm, thành kính cho nghi thức lễ và nét vui tươi, rộn ràng cho phần hội.

Với tinh thần an toàn, văn minh, lịch sự và đạt hiệu quả cao, năm nay, huyện Mỹ Đức đã chuẩn bị cơ sở vật chất, an ninh trật tự cho lễ hội chùa Hương khá kỹ càng. Ông Nguyễn Văn Hậu cho biết lực lượng tham gia phục vụ lên tới 600 người, với phạm vi quản lý gần 28 km2 trên ba tuyến Hương Tích, Long Vân, Tuyết Sơn.

Trước mùa lễ hội, Công an Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Mỹ Đức và các xã, thị trấn giải tỏa hành lang an toàn giao thông từ Hà Đông vào đến Hương Sơn. Theo ông Hậu, để khắc phục tình trạng tắc đường cục bộ từ Thiên Trù lên động Hương Tích, tuyến đường này đã được đầu tư nâng cấp với kinh phí 2 tỉ đồng. Kinh phí làm mới bến đò Thanh Sơn, Tuyết Sơn, nạo vét đường suối vào chùa Long Vân cũng lên đến 6 tỉ đồng.

Điểm nhấn của lễ hội chùa Hương năm nay là tất cả 4.200 chủ đò đều phải tham gia khóa tập huấn 12 ngày và được cấp giấy chứng nhận học tập Luật Giao thông đường thủy nội địa. Sau ngày khai hội, những chủ đò từ các vùng lân cận và người làm thuê từ nơi khác đến sẽ tiếp tục được tham gia các lớp tập huấn. Các phương tiện tham gia vận chuyển khách trên suối đều phải gắn biển số, lái đò đeo số phù hiệu và trên mỗi đò đều có giỏ đựng rác.

Cũng theo ông Hậu, hằng ngày sẽ có hai xuồng thanh tra giao thông thường xuyên đi kiểm tra để bảo đảm an toàn cho du khách và kiểm tra tình trạng ép giá. BTC cũng sẽ cố gắng dẹp bỏ chuyện đón khách, chào mời khách trên đường đi vào chùa Hương. Để tránh ùn tắc, BTC phát vé cho các nhà dân đăng ký giữ xe máy với giá thống nhất.

Để tránh nạn chèo kéo môi giới và lừa đảo gây phiền hà cho du khách, BTC đã công khai các loại giá vé và phí gửi phương tiện. Theo đó, vé thắng cảnh: 30.000 đồng/người; vé đò tuyến Hương Tích: 25.000 đồng/người, tuyến Tuyết Sơn: 15.000 đồng/người; vé cáp treo 70.000 đồng (vé khứ hồi) và 40.000 đồng/lượt người lớn, 40.000 đồng (vé khứ hồi) và 25.000 đồng/lượt trẻ em. Phí trông giữ ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: 15.000 đồng/ngày - 30.000 đồng/đêm; ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên: 20.000 đồng/ngày - 40.000 đồng/đêm; xe máy: 2.000 đồng/ngày - 3.000 đồng/đêm.