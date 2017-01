Nở rộ mô hình nhóm nhạc đa năng

Những nhóm nhạc Việt qua các thế hệ có thể kể lần lượt là Tam ca áo trắng, Mắt ngọc, Mây trắng, Năm dòng kẻ, MTV, AC&M, Mặt trời đỏ, The Man, V.Music, 365, Oplus, It’s Time… Ngoài các nhóm nhạc như V.Music, 365… có các bà bầu như Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân đỡ đầu thì các nhóm nhạc Việt từ trước đến nay hầu hết tự bơi.

Lập nhóm nhạc không thể chỉ vì yêu ca hát

Các nhóm nhạc chủ yếu được thành lập từ các thành viên là bạn bè, anh em… có chung đam mê âm nhạc và tuổi trẻ sôi nổi với ước muốn được hát ca. Như nhóm AC&M tập hợp hai anh em ruột Thụy Vũ - Đình Bảo cùng hai người bạn là Nam Khánh và Hoàng Bách; nhóm Năm dòng kẻ vốn là những bạn bè từ ngày đầu học cùng nhau; nhóm Mặt trời đỏ gặp nhau ở chỗ cùng say mê nhạc cụ dân tộc… Thế nhưng thành lập nhóm chỉ dựa trên quan hệ tình thân, đam mê thì sẽ thiếu bệ đỡ bền vững. Bởi không cá nhân nào không muốn mình được độc lập đường riêng, có thể đó là đường ca hát hoặc sự nghiệp khác. Các nhóm nhạc trên hầu như tan rã vì như thế.

Thế hệ V.Music và 365 với mô hình có công ty quản lý riêng, có định hướng riêng; đây có thể xem là thế hệ F1 của mô hình đào tạo nhóm nhạc thần tượng kiểu Kpop chứ không còn là nhóm nhạc kiểu thích ca hát và thành lập nhóm; nhưng rồi V.Music cũng tan rã và 365 cũng đã chia tay trong năm 2016.

Hiện nay giải trí Việt bắt đầu chứng kiến sự nở rộ các ban nhạc trẻ như các nhóm Monstar, Uni5, Lime, SGirls, LipB, P&P… Khác với đa số các ban nhạc thời trước được thành lập chỉ bằng ngẫu hứng yêu ca hát rồi thành lập nhóm nhạc, các ban nhạc hiện nay ra đời với công nghệ đào tạo tuyển chọn chuyên nghiệp.



Nhóm nhạc nữ LipB (trái) và nhóm nhạc nam Uni5 là hai “gà chiến” của cặp Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Ảnh nhân vật cung cấp

“Gà chiến” của các ca sĩ

Không ít ca sĩ Việt sau thời gian thành danh họ quyết định tiếp tục tái đầu tư vào thế hệ sau. Lợi thế nhất của các nhóm nhạc đầu quân vào các công ty giải trí của ca sĩ là họ có được lượng người hâm mộ sẵn có của ca sĩ. Có thể các nhóm nhạc này chưa hẳn nổi bật nhưng vì mê thần tượng của họ, họ ủng hộ tất cả những gì thần tượng làm. Như gần nhất cặp Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã liên tục đem hai “gà chiến” là hai nhóm nhạc LipB và Uni5 trong những sân chơi của mình. Cặp ca sĩ này luôn muốn đào tạo một thế hệ ca sĩ theo chuẩn Kpop và có thể vươn ra khu vực. Nếu các cô gái LipB có đủ sự năng động, tươi trẻ để tham gia các sân chơi với dòng nhạc EDM như The Remix New Generation thì hai anh chàng của Uni5 lại ấn tượng ở việc có thể chơi nhạc cụ và sáng tác.

Ra mắt chưa đầy nửa năm nhưng đã có ba MV được chú ý là điều không dễ với một nhóm mới như Uni5. Cùng thời điểm với Uni5 còn có nhóm nhạc nam Monstar với sự hậu thuẫn từ St.319 Entertainment và AD Production của cặp ca sĩ, nhà sản xuất Khắc Hưng và Trung Quân.

Hay mới nhất là nhóm nhạc nam sinh đôi P&P của ca sĩ Thanh Thảo vừa phát hành MV đầu tiên trong ngày 19-1 vừa qua. P&P là hai chàng trai xuất thân từ vũ đoàn Bước nhảy, sau đó P&P trở thành nhóm nhạc độc quyền của ca sĩ Thanh Thảo từ năm 2012, thường xuyên đi diễn chung với đàn chị tại các sân khấu ca nhạc trải dài trong cả nước. Đến năm 2014 nhóm P&P tạm ngưng biểu diễn để đi du học tại Singapore. Bây giờ nhóm trở lại cũng với sự hỗ trợ của Thanh Thảo Production.

Những mảnh ghép sau truyền hình thực tế

Các nhóm nhạc thần tượng của Vpop thời gian qua không chỉ từ các công ty quản lý, đào tạo tuyển chọn mà còn từ tuyển chọn của các chương trình truyền hình thực tế. Lime là một điển hình của các cô gái được tuyển chọn từ truyền hình thực tế. Ba thành viên Liz, Ivone và Emma đều xuất thân từ cuộc thi Ngôi sao Việt. Năm 2014, Ngôi sao Việt tuyển chọn ba thành viên của Lime từ hơn 10.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trước khi ra mắt, nhóm nhạc được đào tạo bài bản tại cả Việt Nam và Hàn Quốc. Và hiện đây là nhóm nhạc duy nhất hoạt động tại cả hai thị trường Hàn Quốc và Việt Nam.

Tương tự như Lime, bốn cô gái của SGirls cũng được ghép từ chương trình truyền hình The X-Factor.

Năm 2017 sẽ là năm đánh dấu nhiều chương trình tìm kiếm tài năng nhóm nhạc dự kiến sẽ lên sóng như The Band, The Band Idol (Ban nhạc thần tượng)… Lớn nhất trong đó đã phát sóng là chương trình truyền hình thực tế Dự án đào tạo nghệ sĩ toàn năng P336 (21 giờ 30 thứ Năm hằng tuần trên kênh HTV7 kể từ ngày 5-1). Đây là sân chơi với mục tiêu có thể phát hiện, đào tạo và phát triển tài năng nghệ thuật do công ty MBC, MCV cùng đài truyền hình ABC Nhật Bản hợp tác thực hiện. Giữ trách nhiệm tuyển chọn, đào tạo các thành viên dự án P336 là những nghệ sĩ nổi tiếng, giàu kinh nghiệm trong từng lĩnh vực như NSND Thanh Hoa, nhạc sĩ Lê Quang, ca sĩ - nhạc sĩ Hoàng Bách, nghệ sĩ Cát Tường, biên đạo Hiền Sến...

Có thể nói 2017 sẽ là năm mở ra nhiều mới mẻ cho thị trường nhạc Việt với nhiều nhóm nhạc, đa dạng phong cách, đào tạo bài bản, có định hướng âm nhạc, sáng tác riêng biệt… Từ đó thêm hy vọng dần dần nhạc Việt sẽ đi vào quỹ đạo mà ở đó các nhóm nhạc không trôi nổi theo kiểu chỉ vì thích hát, mà đó là một thị trường với công nghệ đào tạo nhóm nhạc thật sự.