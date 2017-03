Nơi biển lớn gặp nhau

Hiện tượng giao thoa giữa hai luồng nước biển nóng - lạnh của Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương còn tạo ra sự đa dạng về sinh học và cảnh quan đặc biệt của rừng quốc gia xung quanh mũi Hảo Vọng và Cape Point. Đây là quê hương của bốn loại ngựa vằn nổi tiếng và khỉ đầu chó của Nam Phi. Các nhà khoa học còn tìm thấy ở đây: đà điểu, thằn lằn núi, rắn, rùa, côn trùng các loại, chuột, cầy, rái cá, nai trắng, hải cẩu, cá voi, cá heo,… Các nhà khoa học tìm ra nơi đây khoảng 1.100 loài thực vật sinh sống và hầu hết trong số đó là thực vật lùm bụi. Riêng dòng họ quốc hoa Nam Phi là Protea, có khoảng 24 loài đang sinh sống. Tháng 8-1487, thuyền trưởng Bartolomen Dias (Bồ Đào Nha) lên đường tìm con đường hàng hải từ châu Âu thông đến tiểu lục địa Ấn Độ. Tháng 12 năm đó, ông đến Goffo da Conceicão (vịnh Walvis thuộc Namibia ngày nay), qua ống nhòm, ông Dias phát hiện một doi đất nhô ra biển về phía đông. Bão biển kéo đến, đoàn tàu chạy về doi đất này trú bão, ông đặt tên doi này là Cape of Storm (doi đất đầy bão táp). Ông dự tính tiếp tục hành trình tìm tiểu lục địa Ấn Độ, tuy nhiên thủy thủ đoàn sợ hãi vì bị những “con thuyền ma” ngoài khơi và những “bóng ma” trên boong tàu ám ảnh nên nhất quyết đòi quay lại. Sau khi nghe ông báo cáo, vua John II của Bồ Đào Nha đã đổi tên Cape of Storm thành Cape of Good Hope với hy vọng từ mũi đất này sẽ có một con đường hàng hải. Ngọn hải đăng mang tên Dias trên đỉnh Cape Point. Tiếp bước Bartolomen Dias, thuyền trưởng Vasco da Gama đã vượt qua Cape of Good Hope, tìm ra đường giao thương mới giữa châu Âu và châu Á, mở ra kỷ nguyên giao thương hàng hải mới. Giao thương Á-Âu không còn lệ thuộc vào con đường bộ qua Trung Đông quá tốn kém, đắt đỏ.