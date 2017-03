“Nơi gặp gỡ tình yêu” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp

Khán giả được nghe lại những ca khúc đã tạo nên danh tiếng của người nhạc sĩ quê An Giang như Nhớ về Hà Nội, Lá đỏ, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Câu hò bên bờ Hiền Lương, Chút thơ tình người lính biển, Trở về dòng sông tuổi thơ… được thể hiện bởi các giọng ca Ánh Tuyết, Đức Tuấn, Thanh Thúy, Cao Minh, Thùy Dương...

Đêm nhạc “Nơi gặp gỡ tình yêu” là nơi gặp gỡ của những người yêu nhạc Hoàng Hiệp. Ảnh: HUYỀN VI

Do sức khỏe yếu và đang bị bệnh nên nhạc sĩ Hoàng Hiệp không thể đến giao lưu cùng khán giả. Khán giả đã được xem các phóng sự ngắn do nhóm phóng viên vừa thực hiện về chân dung và tác phẩm của người nhạc sĩ tài hoa này. Chương trình do Công ty Truyền hình Di động VTC và Ánh Tuyết Band tổ chức.

HUYỀN VI