Nói không với vi phạm bản quyền!

Lệ Quyên, Viết Tân và Bến Thành sẽ khởi kiện Zing Trên số báo ngày 21-9, Pháp Luật TP.HCM đã thông tin ca sĩ Lệ Quyên và Công ty TNHH Phòng thu âm Viết Tân (Viết Tân Studio) đòi tiền bản quyền với chín trang mạng đang sử dụng không xin phép hai album Khúc tình xưa 2 và Tình khúc yêu thương tổng số tiền hơn 15,3 tỉ đồng. Trong đó, Zing bị yêu cầu bồi thường hơn 11 tỉ đồng. Sau khi Coca-Cola và Samsung rút quảng cáo, chiều 4-10, Zing đã gặp và làm việc với luật sư Lê Quang Vy (đại diện pháp lý cho Lệ Quyên và Viết Tân Studio). Tuy nhiên, buổi làm việc không đi đến thỏa thuận chung. Luật sư Lê Quang Vy khẳng định: “Zing vẫn cho rằng những bài hát của ca sĩ Lệ Quyên do người sử dụng đưa lên mạng. Tuy nhiên, dù là người sử dụng đăng tải thì Zing vẫn vi phạm theo quy định tại khoản 5 Điều 5 của Thông tư liên tịch Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan trên môi trường mạng Internet và mạng viễn thông (gọi tắt là Thông tư 07). Và Zing vẫn loanh quanh việc Viết Tân có thật là chủ sở hữu bản ghi này hay không. Đây là thái độ phủ nhận trách nhiệm của Zing, vì thế chúng tôi quyết định khởi kiện”. Ông Huỳnh Tiết, Giám đốc Bến Thành Audio và Video, cũng cho biết: “Zing đã tự động đăng tải, cho nghe và tải về miễn phí album của Lam Phương của chúng tôi. Tôi đã gửi văn bản đến Zing về việc vi phạm này thế nhưng Zing đổ lỗi cho người sử dụng. Tôi rất ức với cách trả lời thiếu trách nhiệm này, tôi đang rà soát những thủ tục pháp lý để cung cấp cho luật sư khởi kiện”. _____________________________________________ Chiều 3-10, hãng tin AP đã đăng thông tin hai công ty Coca-Cola và Samsung rút các quảng cáo của mình khỏi zing.vn do có nhiều thông tin về tình trạng vi phạm bản quyền nhạc ở trang mạng này. Cả hai công ty trên đều đưa ra những thông báo riêng về việc đã rút quảng cáo khỏi zing.vn. “Chúng tôi trân trọng và đánh giá cao các quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời chống lại những hành động vi phạm như sử dụng và phân phối các sản phẩm có bản quyền mà không được phép. Do vậy, quảng cáo của SamSung trên Zing đã bị gỡ bỏ” - thông báo của Samsung viết. Còn Coca-Cola cho biết đã dừng quảng cáo trên trang này và tiếp tục điều tra thêm tình hình trước khi có các quyết định kế tiếp. (Theo AP, NPR)