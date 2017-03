Nỗi niềm Hoài Linh

Lâu lâu mới có dịp "xả" khi đóng Ông bà vú - vở kịch nói lên nỗi niềm của những người già bị con cháu bỏ quên trong viện dưỡng lão, lần nào anh cũng khóc, khóc thỏa thuê từ lúc còn tập tuồng ra đến sân khấu. Những lúc đó, anh rất nhớ ba mẹ...







* Được biết cuộc đời anh cũng ba chìm bảy nổi lắm. Có thể mô tả những giai đoạn đó như thế nào?

- Tuổi thơ ở Việt Nam và giai đoạn trưởng thành tại Mỹ thời nào của tôi cũng cực hết. Được sinh ra tại Cam Đức, Cam Ranh, Khánh Hòa, tôi sống thời tuổi thơ "dữ dội" ngay trên quê hương miền Trung, nơi mà "trời hành cơn lụt mỗi năm". Năm 1975, tôi theo gia đình về tỉnh Đồng Nai lập nghiệp. Nhà nghèo, thấy mẹ quá vất vả, nên tôi đã có ý thức lao động từ nhỏ.

Tôi đã có thời gian nhảy tàu hỏa bán mía ghim suýt chết và làm đủ thứ nghề, miễn có tiền đem về cho mẹ. Năm 1989, gia đình tôi trở về Cam Ranh làm rẫy. Cùng năm đó, tôi đoạt giải nhì cuộc thi Giọng hát hay của TP Nha Trang, rồi được nghệ sỹ Thanh Lộc tiến dẫn cho hát dân ca, làm biên đạo múa, diễn hài... Năm 1993, tôi và gia đình được bảo lãnh sang Mỹ, cuộc sống của tôi cũng cơ cực lắm, chặt thịt heo mướn cho người ta, ráng làm đến đổ bệnh, rồi làm MC, hát cho đám cưới, sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng...

Nói chung là đám to đám nhỏ gì cũng hát. Có lần nhờ trám "tăng mo" cho một sân khấu bằng cách tấu hài, mà tôi được ca sĩ Thanh Tuyền và Trizzie Phương Trinh phát hiện rồi mời sang California tham gia các chương trình đại nhạc hội. Đó là bệ phóng giúp tôi thành danh trong nghệ thuật cho đến ngày nay. Năm 1996, tôi trở về Việt Nam lần đầu và từ đó, thời gian tôi sống tại đây nhiều hơn ở Mỹ.

* Những cơ cực thời trẻ có giúp gì cho sự nghiệp của anh sau này không?

- Nhiều đấy chứ. Nhờ sống khắc khổ nên... tướng tôi cũng khắc khổ và đóng những vai khắc khổ rất hợp!

* Có khi nào anh cười trên sân khấu mà khóc trong lòng không?

- Trường hợp này thì nhiều lắm. Tôi sống nặng về tình cảm, nên rất dễ bị..."vật"!

Hoài Linh vào vai ông già





* Theo anh, anh đắt show nhờ đâu?

- Chắc là do duyên hài.

* Lí do nào khiến anh chọn sống tại Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ?

- Nói chung tôi thấy ở Việt Nam cái gì cũng hợp với mình, từ quang cảnh, con người và thức ăn. Vả lại, tuổi thơ của tôi gắn bó với quê hương quá nhiều, làm sao tôi có thể quên được!

* Thất bại trong nghề nghiệp và tình cảm, anh sợ cái nào hơn?

- Chuyện đời riêng của tôi thì đã giải quyết lâu rồi, xin miễn nhắc lại. Hiện tại, tôi chỉ sợ thất bại trong sự nghiệp.

* Anh nghĩ sao về những tin đồn xoay quanh giới tính của anh?

- Làm nghệ sĩ, nhất là khi được nhiều khán giả chú ý, làm sao tránh khỏi bị đồn thế này, thế nọ. Chỉ có tôi mới biết rõ tôi!

* Anh là một người cha như thế nào?

- Vô cùng khó tính, nhưng không ép uổng con cái, chỉ muốn con làm gì cũng phải biết phấn đấu, phải có cái tâm.

* Con anh, ca sĩ Hoài Lâm, đã từng xuất hiện cùng anh trong một chương trình. Anh có ủng hộ con theo nghề của mình không?

- Hiện tại tôi muốn hướng cháu theo dân ca hoặc nhạc quê hương hơn, cháu mới 14 tuổi, nếu cho hát những bài yêu đương rả rích, nhăng nhít thì coi sao được!

* Có bao giờ anh khổ vì tình chưa? Anh giải quyết thế nào?

- Tình thì có nhiều thứ tình! Với tôi tình yêu nam nữ không quan trọng bằng tình người với nhau, tình anh em, đồng nghiệp, tình thân thuộc...Trước kia, mỗi lần buồn, tôi hay tâm sự với mẹ. Còn nay, mẹ tôi đã hơn 70 rồi, cần phải giữ cho tinh thần của bà được thanh thản, nên tôi không muốn bà buồn lây. Nếu buồn, tôi tự tìm cách giải quyết, thường là về nhà, ngồi chiêm nghiệm một mình càng sống duy tâm, cho nên việc hợp tan, theo tôi, đều do duyên số, còn duyên thì chơi, hết duyên thì thôi vậy!



... vai nông dân

* Ngày xưa, anh và Đàm Vĩnh Hưng cũng có thời gian thân thiết, rồi gián đoạn rất lâu, bây giờ anh lại chịu xuất hiện trong live show của Mr Đàm. Phải chăng do hai người còn "duyên"?

- Chúng tôi vẫn là anh em bình thường, chỉ do hai hướng đi, hai sự lựa chọn khác nhau, thí dụ tôi thích Đàm theo ngả này, mà em lại chọn ngả khác, thì thôi, mạnh ai nấy đi. Sau này, thấy em sống tốt, biết quan tâm đến thế hệ sau, chứ không chèn ép đàn em như nhiều người khác, nên tôi cũng vui vẻ lại, mọi vướng mắc cũng được giải tỏa. Người ta nói "Đánh kẻ chạy đi, chứ ai nỡ đánh người chạy lại". Còn việc tôi tham gia liveshow của Đàm cũng là chuyện bình thường thôi. Trong nghề nghiệp, có người tôi không ưa, khi họ mời tôi, có nghĩa là họ biết được giá trị của tôi, thì tôi vẫn nhận lời, huống hồ Đàm và tôi đâu phải người xa lạ!

* Nhìn lại con đường mình đã qua, anh có hối tiếc gì không?

- Không đâu, tôi chỉ hài lòng vì đã làm cho cha mẹ vui, giúp đỡ được anh chị em trong nhà. Còn riêng bản thân tôi, hãy còn nhiều chuyện phải phấn đấu lắm, còn nhiều việc ở phía trước mà tôi chưa thực hiện được.

* Đã nhiều lần anh xỉu khi làm việc. Vì sao anh phải phí sức đến vậy?

- Tôi cũng muốn giảm áp lực công việc lắm, nhưng không được. Không phải vì ham hố, mà thực sự tôi thấy rất khó mở miệng từ chối. Đó là sự trả giá cho cách sống vì tình cảm quá nhiều như tôi. Tôi bị rối loạn tiền đình, có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào, nên cứ cách tháng, tôi phải uống nước rau dấp cá giã nhuyễn.

* Nghe nói, anh có "tánh linh". Nếu trời đang mưa, chỉ cần anh cầu nguyện sẽ tạnh mưa ngay, anh đã "cứu" bàn thua trước mắt cho nhiều show và cả đoàn phim nữa?

- Vụ này thì đúng đó! Như trên tôi có nói, tôi duy tâm nên rất tin tưởng vào trời Phật, thiêng liêng. Thiếu gì người đi chùa lạy Phật, thắp hương, nhưng chuyện cầu nguyện có linh ứng hay không còn tuỳ tâm mỗi người. Phàm làm việc gì, tôi cũng đặt nặng niềm tin.

* Anh hát dân ca cũng hay, sau này còn biết ca cải lương, ngày xưa cũng từng học múa, sao lại chọn diễn hài làm nghề chính?

- Vì tôi biết sở trường và sở đoản của mình.



... và vai phụ nữ

* Anh còn có năng khiếu nói giọng 3 miền rất hay. Có phải nhờ khổ luyện không?

- Thời gian ở Đồng Nai đã cho tôi cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người thuộc mọi miền đất nước. Ông cố tôi người Bình Định, bố mẹ tôi gốc Đại Lộc (Quảng Nam), tôi lớn lên ở Cam Ranh, rồi cũng phiêu bạt tứ xứ, có lẽ vì vậy mà tôi bắt chước được giọng của nhiều miền khác nhau.

* Sao anh thích giả gái thế, chẳng hạn như trong chương trình Hoa hậu 3 miền, anh cải trang thành 5 cô gái khác nhau?

- Vì khán giả thích chứ không phải do tôi. Năm 1994, khi cộng tác với Vân Sơn Production, nhân một lần chương trình thiếu vai thiếu nữ, tôi nhào ra làm "Lê Lai cứu công chúa, rồi bén duyên giả gái từ đó, nhưng chỉ thỉnh thoảng. Sau này, do thấy khán giả thích, các bầu show mới yêu cầu tôi tiếp tục. Thật ra, giả gái khó lắm chứ chẳng chơi. Cũng may, "phoọc" tôi mình...dây, cao 1,70 mét mà nặng có 56kg, nên coi cũng yểu điệu thục nữ lắm! Tôi muốn khán giả nhìn tôi giả gái giống con gái chứ không phải kiểu đồng bóng, diêm dúa. Bởi vậy, tôi đầu tư rất kỹ cho những vai này, từ phong thái cho tới trang phục, để không gây phản cảm cho hình ảnh của phụ nữ.

* Trong Kính thưa Osin anh tung hoành với vai ông già cổ quái Trịnh Kỳ. Vì sao anh nhận lời đóng phim truyền hình nhiều tập?

- Tôi rất quý đạo diễn Trần Cảnh Đôn, nay mới có cơ hội làm việc với anh ấy. Khi được mời, tôi nhận lời ngay dù chưa biết mình sẽ đóng vai nào.

* Ngoài đời anh có khó tính như ông Trịnh Kỳ không?

- Chắc là... khó hơn!

* Anh quan niệm thế nào về ô-sin?

- Xưa nay, tôi chưa có khái niệm gì về vấn đề này, đơn giản vì tôi chưa hề có ô-sin!

* Lần đầu tiên anh đóng phim nhiều tập, anh có nhiều kỉ niệm không?

- Quá nhiều. Khi đóng thì mong cho mau xong. Dừng phim rồi lại rất nhớ anh em trong đoàn, nhớ không khí làm phim vui ơi là vui, nhớ luôn cái cảnh Trịnh Kỳ đi dạo, vô tình bị lấn té xuống hồ, phải quay đến 4 lần vì máy được đặt dưới nước!



và trong live show của Đàm Vinh Hưng

Nhờ phim này mà tôi có thêm 3 đứa con (Quốc Cường, Thanh Hoài, Minh Luân). Bây giờ, ngoài đời, cả ba đều xúm nhau gọi tôi là bố!

* Rất hăng say tham gia công tác từ thiện xã hội, lại là người nặng tình cảm, có lẽ anh thường khóc khi tận mắt thấy cảnh khốn khổ của nhiều người?

- (Trầm ngâm)! Đâu phải đợi đi từ thiện tôi mới khóc. Ngồi ở nhà xem các chương trình trên TV, thấy họ sống lê lết ngoài đường, bị hất hủi chà đạp, làm được đồng nào "xào" đồng nấy, sao giống mình ngày xưa quá, chợt tôi chạnh lòng, nước mắt tự dưng ứa ra. Dù bây giờ có thể ăn ngon hơn một chút, nhưng tôi vẫn thích nhất là món nước mắm kho quẹt rắc tiêu và ớt cho thiệt nhiều.

* Người nghệ sĩ thường cảm thấy cô đơn sau khi màn nhung khép lại, anh thì sao?

- Tôi không cô đơn, xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng thật sự tôi lại rất cô độc, rất cần người chia sẻ, trút bầu tâm sự!





Theo TGĐA