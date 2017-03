Nổi tiếng nhờ... YouTube

Ca sĩ Savannah Outen - Ảnh: Reuters



Thành danh nhờ công nghệ

Việt Nam không nằm ngoài quy luật

YouTube, công cụ chia sẻ lớn nhất hành tinh với trung bình 2 tỉ lượt truy cập mỗi ngày đã kiêm thêm chức năng mà người sáng tạo ra nó không ngờ đến: truyền thông đại chúng. Bởi thế mạng xã hội này còn là nơi để những người vô danh tìm kiếm cơ hội khi chỉ cần tuân thủ các nguyên tắc: sáng tạo, có vẻ ngoài khá xinh xắn, bắt mắt, thể hiện được khả năng hoặc tài năng hay thậm chí làm được những gì thật điên rồ, lý thú nhất.

Theo Đỗ Tuấn (TNO)



Tờ The Telegraph (Anh) vừa công bố ca sĩ Lady Gaga (Mỹ) trở thành ca sĩ đầu tiên trên thế giới đạt đến mốc hơn 1 tỉ lượt truy cập các video của cô trên YouTube, đánh bại danh ca 16 tuổi người Canada Justin Bieber cũng nổi tiếng không kém qua internet.Trước đó, Susan Boyle đã thành danh nhờ mạng xã hội.Một tuần lễ sau ngày 13.4.2009, khi đoạn video clip của Susan Boyle tại cuộc thi Britain's got talent được đưa lên YouTube, người phụ nữ thất nghiệp 48 tuổi sinh tại làng quê xứ Scotland bỗng nổi tiếng khắp toàn cầu. Hơn 130 triệu lượt người truy cập vào mạng YouTube để nghe bà hát ca khúc I dreamed a dream. Đó là chưa tính hơn 60 triệu lượt khác truy cập vào trang Dailymotion để nghe ca khúc này.Tổ chức Visible Measures chuyên thống kê lượng truy cập trên internet đưa danh sách các video clip ca nhạc “hot” nhất trong năm 2009: video clip Crank that của rapper Soulja Boy (Mỹ) với 356 triệu lượt truy cập đứng vị trí đầu. Về nhì là trailer phim Twilight (Chạng vạng) (267 triệu lượt). Clip bài Touch my body của Mariah Carey giữ hạng 3 đạt 230 triệu lượt. Clip Achmed the dead terrorist của danh hài Mỹ Jeff Dunham đứng thứ tư (197 triệu lượt). Đoạn clip phần trình diễn của Susan Boyle trong chương trình Britain's got talent đứng thứ năm với 186 triệu lượt xem.Cuối năm 2010, kênh truyền hình cáp của Canada MuchMusic bình chọn Justin Bieber danh hiệu Nghệ sĩ mới của năm và tạp chí Celebuzz (Mỹ) bầu chàng ca sĩ 16 tuổi này là một trong top 10 ngôi sao trên YouTube của thập niên 2000. Cuộc đời của Justin bước sang ngã rẽ từ năm 14 tuổi, khi Scooter Braun (người quản lý hiện nay của anh) phát hiện những đoạn trình diễn ấn tượng của Justin Bieber trên mạng xã hội YouTube. Ca khúc đình đám của Justin là Baby đạt đến hơn 300 triệu lượt truy cập trên YouTube tính đến cuối năm 2010 vượt qua Bad romance của Lady Gaga.Ca sĩ Anh 25 tuổi Lily Allen tự mình đưa các bài hit lên internet vào cuối năm 2005 và khi số lượng người nghe tải các bài hát này đạt con số 20 triệu lượt thì Lily Allen vụt thành sao. Hợp đồng ghi âm giữa cô và hãng Regal Recordings nhanh chóng được ký kết.Không học thanh nhạc, cũng chẳng qua đào tạo nhưng ca sĩ teen Savannah Outen (18 tuổi) hiện sống tại thành phố Hillsboro, bang Oregon, Mỹ cũng nổi tiếng khắp toàn cầu nhờ...YouTube kể từ năm 2007. Rất nhiều ca khúc của Savannah được cư dân trên mạng khen ngợi như He’s just so, Goodbyes, Hope and prayer, If only you knew... Chỉ trong tháng 10.2008, có đến 19 triệu lượt truy cập vào YouTube để xem Savannah Outen biểu diễn đủ thấy sức hút của cô ca sĩ này.Thùy Chi thoát ra khỏi Nhạc viện Hà Nội khi ca khúc Giấc mơ trưa do cô trình bày được đưa lên internet vào năm 2005. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong các chương trình ca nhạc lớn như Bài hát Việt, Làn sóng xanh 2009 và Duyên Dáng Việt Nam 21. Bảo Thy cũng là ca sĩ “thoát thân” từ mạng internet khi năm 2006 cô lọt vào top 10 người đẹp nhất theo bình chọn của các game thủ trò chơi trực tuyến Võ lâm truyền kỳ, rồi tham gia tiếp cuộc thi Miss Audition 2006 dành cho những người chơi game Audition. Sau đó, cô lọt vào danh sách 10 thí sinh đẹp nhất.Don Nguyễn nổi lên trong năm 2009 như là một hiện tượng âm nhạc nhờ hát... nhép và đưa các video clip này lên internet. Những clip tự quay của Don Nguyễn mà nổi tiếng nhất là đoạn nhép vai bà già Yamaha của Thúy Nga trong vở kịch Cầu duyên và sau đó là bài Vọng cổ teen nhái lại Vĩnh Thuyên Kim được hàng trăm ngàn lượt truy cập đủ chứng minh độ “hot” của nó. Từ một du học sinh ngành kinh tế ở Mỹ, Don Nguyễn vụt biến thành sao trên mạng.Ca sĩ Uyên Linh, hiện tượng nhạc Việt 2010, quán quân cuộc thi Vietnam Idol 2010 cũng được cư dân mạng ủng hộ nhiệt tình nhất. Chưa có con số thống kê chính xác nhưng các clip của Uyên Linh trong cuộc thi này được đưa lên trang YouTube có lượng truy cập rất lớn, phải trên 1,2 triệu lượt sau đêm chung kết xếp hạng hôm 27.12.2010.Sự ảnh hưởng của internet và cộng đồng mạng đối với những người từ vô danh trở thành người nổi tiếng vừa có mặt tích cực cũng như tiêu cực. Nhiều nghệ sĩ thực tài thì thông qua YouTube, tài năng của họ sẽ có cơ hội tỏa sáng và khán giả có thêm cơ hội tiếp cận với họ theo cách nhanh nhất. Còn tiêu cực thì đã quá rõ vì thiếu kiểm soát và việc post ca khúc, hình ảnh vô tội vạ một cách dễ dàng trên khắp các mạng đã ảnh hưởng trực tiếp đến thị hiếu nghe, nhìn của một bộ phận khán giả trẻ.2 tỉ lượt truy cập