Nổi tiếng và tai tiếng

Có cô người mẫu chụp ảnh nude bên suối gọi là để bảo vệ môi trường. Cô thì chụp ảnh nude với… ngựa trông hết sức phản cảm. Người thì dựng lên chuyện tình giả với một người nổi tiếng nào đó để được phản bác, phê phán và… nổi tiếng. Dẫu đó là tai tiếng nhưng dù sao cũng được nhiều người biết đến. Nếu khen thì tốt mà chê cũng được. Và không ít người tự dựng scandal đã thành công khi có vài đạo diễn biết đến và mời vào một vài vai phụ trong phim truyền hình. Thế là nổi tiếng ngay.

Điều bất ngờ nhất là có người đã nổi tiếng, làm chuyện quấy là đạo nhạc. Thế nhưng người hâm mộ ngày càng đông. Đó là anh chàng ca nhạc sĩ Sơn Tùng M-TP (chỉ cái tên đã là một “âm mưu” làm khác người để gây chú ý. Một cách PR có nghề, mặc dù tuổi mới mười tám đôi mươi), dù đã từng đoạt giải Bài hát yêu thích với các ca khúc Cơn mưa ngang qua và đặc biệt ca khúc Em của ngày hôm qua đã đạt được kỷ lục khủng của làng VPop với 185 triệu lượt người nghe nhạc trực tuyến sau một năm phát hành! Nhưng rồi người ta phát hiện ra tác giả đã đạo beat của ca khúc Hàn Quốc Everynight.

Vụ này chưa xong thì ca khúc kế tiếp của ca sĩ mới này lại dính tiếp chuyện đạo nhạc với ca khúc nổi đình đám Chắc ai đó sẽ về đạt năm triệu lượt người nghe sau 24 giờ! Ca khúc này được cho là đạo nhạc từ Because I miss You. Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo hộ quyền tác giả âm nhạc, đã đề nghị cấm phát hành ca khúc này bởi nó vi phạm quyền tác giả quốc tế. Cộng đồng fan quốc tế gọi tác giả ca khúc Chắc ai đó… là “kẻ ăn cắp nhạc chuyên nghiệp”. Còn nhạc sĩ Trương Ngọc Minh cho rằng ca khúc Chắc ai đó… giống ca khúc Because I miss You đến 80%, cả về giai điệu lẫn phối beat. Một nhạc sĩ tên tuổi khác là Đỗ Bảo cũng xác nhận Sơn Tùng M-TP đạo nhạc. Điều đáng nói là khi những nhà chuyên môn càng khẳng định ca khúc đó đạo nhạc thì lượng fan càng tăng, mỗi ngày tăng thêm hàng vạn!

Có gì không bình thường trong một bộ phận không nhỏ giới trẻ hiện nay. Giống cách nay ít lâu, nhiều vụ lùm xùm liên quan tới Đàm Vĩnh Hưng, tưởng rằng anh chàng ca sĩ này sẽ mất giá nhưng ngược lại, số fan anh ta ngày càng đông, cát-sê cũng không hề giảm.

Nêu vài chuyện trên không phải vì mấy ngôi sao ca nhạc cũ mới đó, mà là để gióng lên tiếng chuông về một trào lưu coi thường dư luận. Rất đáng báo động một quan niệm thực dụng, coi thường mọi thứ, khi một bộ phận người trẻ hôm nay bằng mọi giá đạt được mục đích, bất chấp liêm sỉ. Những nhà nghiên cứu xã hội, những nhà giáo dục hãy bắt tay ngay vào việc tìm giải pháp loại trừ dần những quan niệm thực dụng và vô cảm đáng sợ này.

