Nổi tiếng vì đóng phim khiêu dâm "50 sắc thái"

Mới đây, khi trailer chính thức đầu tiên của '50 sắc thái' được tung ra, những hình ảnh nóng bỏng về Dakota Johnson tiếp tục hâm nóng sự chờ đợi của người hâm mộ.Trong phim, cô phải thể hiện rất nhiều cảnh nóng. Cô cho biết các diễn viên đều dùng các kỹ năng và thủ thuật để các cảnh sex trông như thật. Dakota nói việc đóng cảnh nóng là nhiệm vụ và cô coi đó là một tình huống lãng mạn.

Dakota Johnson thực ra không phải là kẻ hoàn toàn xa lạ ở hollywood. Bởi cô chính là con gái của cặp diễn viên đình đám Don Johnson và Melanie Griffith. Do vậy cô đến với phim ảnh khá sớm, tham gia bộ phim đầu tiên năm 1999 (Crazy in Alabama), khi mới 10 tuổi. Đây cũng chính là phim do bố dượng của Dakota Johnson là Antonio Banderas đạo diễn. NhưngCrazy in Alabama không một tiếng vang.

Dakota Johnson dừng đóng phim vài năm để hoàn thành việc học do yêu cầu của cha mẹ. Tuy nhiên, cô không trở lại ngay với phim ảnh và bắt đầu với công việc người mẫu sau khi ký hợp đồng với công ty IMG Models. Năm 2009, ở tuổi 20, Dakota Johnson xuất hiện với tư cách người mẫu quảng cáo cho đồ jeans của nhãn hiệu MANGO. Dakota Johnson sau đó còn tham gia chiến dịch quảng cáo "Rising Star" cho nhãn hiệu thời trang Wish của Australia năm 2011.

Nhưng nghề người mẫu không giữ chân được Dakota Johnson lâu, cô nhanh chóng quay trở lại với phim ảnh. May mắn là sự trở lại này, cô gây chú ý với bộ phim đình đám giành 8 đề cử Oscar 'The Social Network' của đạo diễn David Fincher. Tạp chí Nylon đã kịp đưa Dakota Johnson vào danh sách 55 gương mặt ấn tượng nhất trong ấn bản Young Hollywood Issue tháng 5/2010.

Tham gia khá nhiều bộ phim thương mại như 21 Jump Street và gần đây nhất là Need for Speed. Song cái tên Dakota Johnson nhanh chóng được biết đến sau khi cô gái sinh năm 1989 này giành được vai Anastasia Steele trong bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách nhất năm 2011. Các tạp chí cũng không ngừng săn đón Dakota Johnson và thực hiện chóng vánh những shot ảnh và bài phỏng vấn nhằm thỏa mãn sự tò mò của độc giả về Dakota Johnson.

Trong khi '50 sắc thái' còn đang chờ ngày ra rạp (Valentine 2015) thì Dakota Johnson đã kịp nhận hai dự án lớn và đang tất bật trên trường quay các phim Black Mass (diễn chung với Johnny Depp và A Bigger Splash(với sự góp mặt của hai ngôi sao lừng danh Ralph Fiennes, Tilda Swinton).HiệnDakota Johnson đang bận rộn quảng bá cho phim Cymbeline cô góp mặt sẽ ra rạp vào tháng 8 này.

