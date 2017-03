Nóng bỏng đóng vai gì cũng ‘nóng’

Scarlett Johansson vượt mặt hai đối thủ nặng ký là Cameron Diaz và Cate Blanchett để trở thành “nữ hoàng phòng vé” Mỹ với mức hơn 3 tỉ USD (gần 75.000 tỉ đồng) cho tổng doanh thu các phim cô tham gia.

Hơn 400 triệu USD cho một phim

Chỉ riêng năm 2016, hai phim Scarlett Johansson góp mặt là bom tấn Captain America: Civil War (vai Black Widow) và The Jungle Book (tham gia lồng tiếng) thu về lần lượt 404 triệu USD và 358 triệu USD.

Ngoài ra, bộ phim Lucy do cô thủ vai chính năm 2014 cũng thu về được gần 127 triệu USD. Scarlett cũng là diễn viên nữ duy nhất nằm trong tốp 10 diễn viên có phim đạt doanh thu cao nhất do Box Office Mojo xếp hạng. Theo đó, người đứng đầu danh sách là nam diễn viên Harrison Ford với gần 5 tỉ USD. Danh hiệu “nữ hoàng phòng vé” không phải là giải thưởng duy nhất nữ diễn viên 31 tuổi này nhận được trong tuần qua. Trước đó một ngày, “nàng Lucy” nhận được giải Renaissance Award của Trung tâm phim Gene Siskel thuộc Học viện Nghệ thuật Chicago.





Scarlett Johansson vai Black Widow trong phim Captain America: Civil War. Ảnh: BBC

Một thời bèo bọt so với Will Smith

Trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé hiện nay, cái tên Scarlett Johansson đã bỏ xa nam diễn viên đình đám một thời Will Smith về tốc độ “cháy vé”. Từng có một thời, nam tài tử da màu này được mệnh danh là “ông vua phòng vé” của thế giới Hollywood, với những bộ phim bom tấn cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 như Independence Day (Ngày Độc lập - 1998), loạt phim Men in Black (Đặc vụ áo đen - 1997, 2002 và 2012) và I, Robot (Tôi, Người máy - 2004). Chỉ tính doanh thu phòng vé tại Mỹ, các bộ phim với “thương hiệu” Will Smith thu về gần 3 tỉ USD. Nhưng thời hoàng kim đó đã xa. Giờ đây Will Smith chỉ đứng ở vị trí 24 trên bảng xếp hạng những ngôi sao điện ảnh có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.

Vào thời điểm mà bộ phim Independence Day gây sóng gió màn ảnh Mỹ và thế giới, đưa Will Smith lên hàng siêu sao toàn cầu, Johansson mới chỉ bắt đầu những bước đi chập chững đầu tiên trên bậc thang danh vọng của Hollywood. Bộ phim hút vé đầu tiên mà cô tham gia là Home Alone 3 vào năm 1997. Năm đó cô chỉ mới 13 tuổi và đóng một vai phụ rất nhỏ. Chỉ một năm sau đó, tài năng diễn xuất của cô gái nhỏ Scarlett Johansson đã bắt đầu thu hút sự chú ý của làng điện ảnh, với vai diễn một cô bé bị tổn thương tinh thần trầm trọng trong bộ phim The Horse Whisperer.

Tận dụng tài năng và sắc đẹp trời cho

Cùng với sự trưởng thành về tuổi tác, độ “chín” về tuổi nghề của Johansson cũng dần tăng. Cô lấy được cảm tình của rất nhiều khán giả với bộ phim Ghost World (2001), duyên dáng với bộ phim Lost in Translation (2003) cùng với nam tài tử nổi tiếng Bill Murray. Cô còn thể hiện được cả khả năng xử lý những vai diễn đòi hỏi chiều sâu như trong Girl With a Pearl Earring (2003), thể theo tác phẩm nổi tiếng cùng tên Cô gái với khuyên tai ngọc trai của nhà văn Tracy Chevalier.

Tờ The Guardian bình luận mỗi vai diễn của cô đều khác nhau, thể hiện khả năng diễn xuất cực kỳ đa dạng của Scarlett. Tờ báo của đảo quốc sương mù còn nhận định chất giọng khàn phần nào giống với nữ tài tử quá cố Lauren Bacall, một người Mỹ gốc Do Thái, cũng là nhân tố góp phần không nhỏ đến sức hút của Scarlett đối với khán giả Mỹ. Sắc đẹp trời cho của Scarlett cũng là yếu tố quan trọng khiến mọi bộ phim có sự xuất hiện của cô đều “nóng”. Dựa trên kết quả tìm kiếm trên Internet, Google năm 2015 từng đưa nữ minh tinh màn bạc của Hollywood vào danh sách 20 phụ nữ đẹp nhất thế giới. Trang Wonderlist xếp nữ minh tinh này vào danh sách 10 phụ nữ nổi tiếng có vẻ đẹp thu hút nhất nước Mỹ.

Từ lãng mạn đến siêu anh hùng

“Nữ hoàng phòng vé” không chỉ tận dụng sự gợi cảm của mình để thu hút khán giả, mãi đến khi cô gặp được đạo diễn lão luyện Woody Allen trong bộ phim Match Point (2005). Cả hai tiếp tục hợp tác thêm hai bộ phim. Vẻ đẹp hình thể cực kỳ quyến rũ của Scarlett được khai thác một cách tài tình, “tạo nên một sự ám ảnh vừa “trần tục” vừa bí ẩn” - tờ The Guardian bình luận. Scarlett từ đó được biết đến như một ngôi sao sáng trong làng điện ảnh Mỹ, với tài năng diễn xuất không cần phải bàn cãi và khả năng chủ động khai thác một cách đầy tự tin sự gợi cảm của mình. Một “nữ hoàng phòng vé” đầy tiềm năng được phát hiện.

Khi tham gia bộ phim bom tấn Iron Man phần 2, Scarlett thật sự đạt đến những bậc thang cao nhất trên con đường danh vọng Hollywood. Với vai diễn Quả phụ Áo đen trong bộ phim, Scarlett khám phá thêm được khả năng diễn xuất hành động của mình, một điều mà cô chưa từng thử sức trong quá khứ. Cùng với hàng loạt bộ phim bom tấn của Marvel, hình ảnh của cô ngày càng trở thành một phần thương hiệu của dòng phim siêu anh hùng. Không ai có thể ngờ trước được Johansson từ một nữ diễn viên tình cảm lãng mạn đã trở thành một nữ diễn viên hành động, một hiện tượng hiếm có trong Hollywood.

Với liên tiếp những thành công trong thể loại phim anh hùng - hành động, Scarlett Johansson đang tự tin chuẩn bị cho bộ phim bom tấn kế tiếp của mình Ghost in the Shell, dự kiến ra mắt vào năm 2017.