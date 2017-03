Noo Phước Thịnh chuyển nhạc dân ca thành nhạc sàn

Album The Remix 2016 - Team 7 tập hợp bảy ca khúc đã đưa đến thành công cho Noo Phước Thịnh cùng SlimV trong The Remix 2016 gồm: Cảm xúc, Dù cho ta già, Lost, Qua cầu rằng rí, Tình ca, Mashup Tình yêu màu nắng - Những ngày xuân rực rỡ và Tôi là ngôi sao.



Team 7 trong giây phí trở thành quán quân The Remix mùa thứ hai

Trong đó, ca khúc Qua cầu rằng rí được Noo Phước Thịnh kết hợp từ hai ca khúc dân ca quan họ Bắc Ninh Bà rằng bà rí và Qua cầu gió bay. Tiết mục này từng giúp nhóm dành điểm tuyệt đối của ban giám khảo khi Noo Phước Thịnh vào vai phú ông.

Noo Phước Thịnh chia sẻ: “The Remix là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp ca hát của tôi nên tôi muốn thực hiện album tổng hợp này thật kỹ lưỡng và trau chuốt. Tôi muốn gửi đến khán giả của mình một album thật sự chất lượng, thay cho lời tri ân của tôi đến mọi người đã ủng hộ Team 7 tại The Remix nói riêng, sự nghiệp ca hát của Noo Phước Thịnh nói chung”.







Song song với việc ra mắt album The Remix 2016 - Team 7 cùng SlimV, Noo Phước Thịnh cũng đang gấp rút hoàn thành MV Cause I Love You để gửi đến khán giả vào tầm cuối tháng 4 này. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng đang rất hào hứng với vai trò huấn luyện viên của The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí sắp đến.

Bạn đọc có thể nghe ca khúc Qua cầu rằng rí tại đây