NS An Thuyên - Một ngày bằng mấy trăm năm

Chỉ có một buổi sáng để viếng nhạc sĩ An Thuyên Thiếu tướng-nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên sinh năm 1949 tại Nghệ An. Ông qua đời vào 16 giờ 20 phút ngày 3-7 tại BV Trung ương quân đội 108 (Hà Nội) do nhồi máu cơ tim cấp, hưởng thọ 66 tuổi. Ông nguyên là Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa VII, Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị khóa XVI. Linh cữu quàn tại BV Trung ương Quân đội 108. Lễ viếng Thiếu tướng-nhạc sĩ Nguyễn An Thuyên được bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 9-7 (tức 24-5 năm ẤT Mùi). Lễ truy điệu vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lễ an táng cùng ngày tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình).