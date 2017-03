NS Vũ Minh Vương, Khánh Nam bị tai nạn giao thông

Sau 7 ngày hôn mê trong phòng cấp cứu Bệnh viện quân y 115 - TPHCM, sáng 22-5, NS Vũ Minh Vương đã hồi tỉnh. MC Thành Bỉ (Nhà văn hóa Thanh Niên) cho biết: “Anh Vũ Minh Vương điều khiển xe với tốc độ rất chậm. Anh không uống rượu dù vừa tham gia biểu diễn ca cổ ở một đám tiệc cùng với chúng tôi.

Trên đoạn đường Hùng Vương nối dài (quận 5), vì tránh một thanh niên bị tật nguyền đi xe tự chế nên anh thắng gấp, ngả xuống đường, bể nón bảo hiểm và chứng thương sọ não. Anh được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Nhưng đến sáng nay thì có triệu chứng hồi tĩnh. Theo các bác sĩ thì bệnh trạng của anh phải được theo dõi lâu dài. Suất diễn 27-5 định kỳ hàng tuần của Nhà văn hóa Thanh Niên, kế hoạch sẽ có sự tham gia biểu diễn của anh, nhưng chúng tôi đã kịp thời thay thế tiết mục khác”.

NS Vũ Minh Vương (ảnh Thanh Hiệp)



NS Vũ Minh Vương đã từng chống chọi với tử thần cách đây 7 năm khi anh bị bệnh tiểu đường, huyết áp. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các đồng nghiệp, các tổ chức xã hội, Ban ái hữu Hội Nghệ sĩ Sân khấu TPHCM mà anh đã vượt qua và tham gia biểu diễn trở lại. Gia cảnh của NS Vũ Minh Vương rất khó khăn. MC Thành Bỉ và các nghệ sĩ của chương trình cải lương hàng tuần tại Nhà văn hóa Thanh Niên đang xúc tiến việc tổ chức biểu diễn để quyên góp tiền giúp đỡ NS Vũ Minh Vương trong lần tai nạn này.

NS Khánh Nam trên đường biểu diễn về khuya 14-5 đã bị tai nạn giao thông do anh điều khiển xe tránh một ổ gà trên đường. Hậu quả anh bị bể xương chậu, gãy chân trái, đang nằm điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy – TPHCM. NS Khánh Tuấn – anh trai của NS Khánh Nam cho biết, vết nứt xương và gãy chi trái phải nằm điều trị trong thời gian 6 tháng.

NS Khánh Tuấn và Khánh Nam trong phòng thu âm (ảnh Thanh Hiệp)

NS Châu Thanh đang ngồi trên đống lửa khi mà chuyến lưu diễn theo lời mời của Hội Người Việt Nam tại London – Anh Quốc với chương trình Tự tình quê hương có sự tham gia của nhóm hài Khánh Nam, Trần Chính xem như thiếu tiết mục của Khánh Nam. Điều làm các nhóm hài đồng nghiệp suy đoán dí dỏm, nhóm hài Khánh Nam đã từng đoạt giải nhất với tiểu phẩm “Lô cốt ơi lô cốt” do anh sáng tác kịch bản và dàn dựng tại Liên hoan sân khấu hài Nụ cười xanh 2011 do Nhà văn hóa Thanh Niên, Hội Sân khấu TPHCM, Công ty giải trí Phước Sang tổ chức, nhằm phê phán nạn đào đường, dựng lô cốt bừa bãi, thì nay tai nạn do ổ gà sẽ cho Khánh Nam “nhiều chất liệu thực tế” để sáng tác tiểu phẩm hài.

Nghe các đồng nghiệp châm chọc, anh tươi cười “chỉ biết nói lời xin lỗi Hội Người Việt Nam tại London – Anh Quốc và kiều bào đã không xem được những tiết mục mà chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi” – anh chia sẻ khi biết thời gian dài 6 tháng băng bột nằm điều trị vết thương do gãy xương sẽ rất buồn vì nhớ sân khấu và tiếng cười của khán giả.

Theo Thanh Hiệp (NLĐO)