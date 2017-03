NSND Thanh Tòng - Một đời giữ nhân cách nghệ sĩ

NSND Thanh Tòng tên thật là Nguyễn Thanh Tòng, sinh năm 1948 tại Sài Gòn. Ông là con nhà nòi của dòng họ hát bội - cải lương Hồ Quảng - tuồng cổ nhiều đời Bầu Thắng - Minh Tơ với nhiều nghệ sĩ tiền bối nổi tiếng như các cậu ruột Khánh Hồng, Đức Phú, dì ruột và dượng là đôi nghệ sĩ Thành Tôn - Huỳnh Mai (cha mẹ các nghệ sĩ Bạch Lê, Bạch Long, Thành Lộc). Ông lên sân khấu từ lúc ba tuổi, sáu tuổi có vai diễn riêng cho mình, 11 tuổi được báo chí phong tặng “thần đồng sân khấu” khi diễn tại đoàn Đồng ấu Minh Tơ do cha mình sáng lập. Khi cha mất, ông là nghệ sĩ đầu đàn, dẫn dắt những thế hệ nghệ sĩ cải lương Hồ Quảng, cải lương tuồng cổ nối tiếp gồm nhiều anh em, con cháu trong gia tộc. Ngoài viết chung và dàn dựng nhiều vở cải lương tuồng cổ Hồ Quảng nổi tiếng như đã kể, ông là tác giả, đạo diễn những vở cải lương Hồ Quảng quen thuộc như Lưu Bị cầu hôn Giang Tả, Trảm Trịnh Ân, Mã Siêu báo phu cừu, Thần nữ dâng ngũ linh kỳ, Xử án Bàng Quý Phi… __________________________________ NSND Thanh Tòng mất lúc 10 giờ ngày 22-9 vì bệnh tim. Tang lễ của NSND Thanh Tòng được tổ chức tại nhà riêng (số 12 đường số 26 khu dân cư Him Lam Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Lễ viếng bắt đầu từ 21 giờ ngày 22-9. Lễ động quan lúc 6 giờ 15 ngày 24-9, đưa đi an táng tại nghĩa trang hoa viên Gò Đen.