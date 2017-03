NSƯT Chí Trung: Sẽ “Nam tiến” kiếm tiền

* Lý do nào mà Chí Trung lại có ý định “Nam tiến” như thế?

- Cơ hội dành cho tôi không còn nhiều, nếu tôi không đi thì e rằng sang năm tôi đã ngoài 50 tuổi rồi, sẽ không còn nhiều thời gian nữa, mà sức lực của tôi thì còn nhiều lắm, năng lượng còn rất dồi dào. Nếu tôi có 10 phần năng lượng thì thực sự lúc này tôi mới sử dụng được có 3 phần thôi. Các bạn trong Nam vẫn nói ngoài Bắc có một Chí Trung năng động, nhưng năng động trong bối cảnh chung này không làm được nhiều, không phát huy hết 10 phần năng lượng. Ví dụ lâu nay tôi muốn thành lập một điểm diễn riêng, có kịch mục riêng với giá vé rất rẻ để cho khán giả đến với mình…, mà không làm nổi.

* Ý tưởng của anh rất hay nhưng tại sao anh không thử làm ở ngoài này, biết đâu điều đó sẽ giúp gì đó cho sân khấu Hà Nội?

- Tôi không thử vì tôi là người cầu toàn, tôi đã làm cái gì thì tính toán rất kỹ. Tôi không muốn thử đốt cháy một ngọn nến khi mà tôi biết chắc rằng nó chỉ cháy trong 1 tiếng còn lại 11 tiếng nó… chết. Tôi chỉ làm khi biết rằng nó có thể là ngọn đuốc mà thôi. Tôi đã xin ý kiến giám đốc và tôi nghĩ sẽ vào Sài Gòn làm, về mặt nào đó cũng là sự phấn đấu trong sự nghiệp của tôi.

* Vậy, khi vào Nam anh có ý định đốt “ngọn nến” này thành “ngọn đuốc”?

- Không. Tôi vào Nam thực chất là đi kiếm sống, để có nhiều cơ hội hơn thôi, nói chung là đi kiếm tiền. Với lại, năm tới, các con tôi đi du học, ở nhà cũng chỉ còn có hai vợ chồng, chúng tôi muốn chuyển một phần việc vào trong Nam, cũng là một cách để phấn đấu về kinh tế cho con đi học. Ở ngoài Hà Nội, điều làm tôi buồn nhất vẫn là sự ảm đạm của sân khấu nói chung.

* Kế hoạch công việc trong Nam của anh là như thế nào?

- Năm tới tôi vẫn sẽ tiếp tục làm phim Những người độc thân vui vẻ, nhưng sẽ khác một chút do viết lại kịch bản và sẽ làm ở dạng khác chứ không như những gì khán giả đã thấy. Vào trong đó, tôi sẽ tiếp tục làm phim ảnh cũng như diễn kịch, MC, event…

* Lý do viết lại kịch bản Những người độc thân vui vẻ có phải do là phim đã không hấp dẫn được người xem như mong muốn?

- Chúng tôi đã làm được 100 tập phim Những người độc thân vui vẻ, mặc dù nói một cách khiêm tốn, là mới chỉ “vui vẻ” ở những người làm thôi chứ người xem chưa thấy “vui vẻ” lắm. Lý do chưa vui thì quyền phát xét thuộc về công chúng, nhưng với chúng tôi là những người làm thì rất vui vì đã thể hiện được loại phim mới là sitcom. Chúng tôi đã đi dọc những miền đất nước, tôi thấy mọi người vẫy chào những nhân vật trong phim, tôi đoán chắc là họ phải xem thì mới thích. Nhiều người hỏi tôi, anh ơi phim còn dài không? Tôi hỏi lại “vậy, anh thích hay không thích?”. Họ bảo dài thế. Tôi vội nói: “Hết rồi, hết rồi”. Nhưng cái số người kêu “dài thế” ấy ngày càng ít dần đi. Tôi hy vọng là khán giả sẽ ngày càng thích hơn. Phim viết lại để mới mẻ và hấp dẫn hơn.

* Như vậy là hai con anh sẽ đi du học, con gái học Ngoại giao đã đành, con trai anh cũng đi và không ai theo nghệ thuật như bố mẹ. Anh có tiếc vì cái gen nghệ thuật đã không “di truyền” đến đời con anh?

- Tôi không hề tiếc mà sung sướng vì nghệ thuật trong thời điểm này thực sự rất buồn, với chúng tôi có được như ngày hôm nay là rất may mắn và tôi luôn nghĩ chúng tôi vượt qua được là do số phận. Tôi luôn nhìn nhận một cách thẳng thắn là, mọi thứ, từng bước, từng bước đến với mình là bởi những may mắn, chứ không phải là nỗ lực gì lớn lao lắm. Cuộc đời tôi có những may mắn tự đến và tôi chắc chắn rằng tôi không thành công được nếu không có những may mắn đó. Như sân khấu hiện nay, có rất nhiều những bạn trẻ có nhiều nghị lực chỉ vì đam mê sân khấu mà cứ sống “làng nhàng” với mức lương rất thấp, mà ai thoát ra đều trở nên khá giả cả.