NSƯT Kim Tử Long với live show 1 tỉ đồng

Những trích đoạn cải lương ca ngợi những anh hùng dân tộc như Lý Thường Kiệt (trích đoạn Câu thơ yên ngựa), Đinh Bộ Lĩnh (ca cảnh Vạn Thắng Vương), Lê Hoàn (trích đoạn Thập đạo tướng quân), Triệu Thị Trinh (trích đoạn Nhụy Kiều tướng quân)...

Điểm nhấn của live show, theo lời NSƯT Kim Tử Long, chính là ca cảnh Việt Nam quê hương tôi, quy tụ hơn 100 diễn viên, ca sĩ với phục trang và vũ đạo đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết xây dựng quê hương đất nước. “Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu những vai diễn anh hùng dân tộc, live show còn ôn lại quá trình hình thành bộ môn nghệ thuật cải lương tuồng cổ với việc dung nạp những tinh hoa của các nước, làm giàu thêm cho bộ môn nghệ thuật mà gia tộc bầu Thắng, Minh Tơ, Thanh Tòng đã dày công vun đắp” - NSƯT Kim Tử Long nói" (Theo NLĐ).



Ảnh NLĐ

Đây chính là live show thứ ba của anh được đầu tư gần 900 triệu đồng, quy tụ 80 diễn viên và có thời lượng khoảng ba giờ rưỡi.

"Có 13 tiết mục sẽ được trình diễn, trong đó phần lớn là các trích đoạn sử Việt nhằm hun đúc tinh thần yêu nước và ca ngợi các anh hùng dân tộc như: Ðinh Bộ Lĩnh, Nhụy Kiều tướng quân, Câu thơ yên ngựa, Bản sắc anh hùng, Khát vọng xưa... với sự góp mặt của các nghệ sĩ: Trường Sơn, Thanh Loan, Chí Bảo, Phượng Hằng, Thanh Ngân, Trinh Trinh, Quế Trân, Tú Sương, Vũ Luân, Hữu Quốc, Ðiền Trung, Lê Thanh Thảo...; các ca sĩ, diễn viên điện ảnh như Cẩm Ly, Thùy Trang, Nhật Kim Anh, Minh Luân, Hòa Hiệp, Bá Thắng..." (theo Tuổi Trẻ).



NSƯT Kim Tử Long-Ảnh Tuổi Trẻ

Năm ngoái, NSƯT Kim Tử Long bị dính vào scandal đánh bạc. Như Pháp luật TP.HCM đã đưa tin, Rạng sáng 26-6-2013, Công an huyện Trà Ôn phối hợp với Công an xã Tích Thiện bắt quả tang 27 người đánh bạc trên sà lan TV.4599 đang neo đậu tại vàm Tân Dinh thuộc địa bàn ấp Tích Phú, xã Tích Thiện. Tại hiện trường, có mặt nghệ sĩ Kim Tử Long và hai nghệ sĩ khác ở TP Cần Thơ... Tháng 7-2013, Công an huyện Trà Ôn đã khởi tố bị can bảy đối tượng để điều tra về tội đánh bạc. Sau đó, TAND tỉnh Vĩnh Long xử phúc thẩm vụ đánh bạc, tuyên miễn hình phạt đối với Hoàng Kim Long, tức nghệ sĩ Kim Tử Long (48 tuổi).

Với live show lần này là dịp để anh lấy lại hình ảnh trong lòng công chúng yêu nghệ thuật cải lương.