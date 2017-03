NSƯT Minh Hòa tạm chia tay khán giả

Đó hẳn là một tin buồn đối với những người yêu mến NSƯT Minh Hòa. Bởi người ta đã quen thấy ở những vai diễn táo bạo, đầy đặn của chị những mảnh hồn, mảnh đời rất thật được gom lại từ cuộc sống bụi bặm ngoài kia.



Hẹn gặp NSƯT Minh Hòa đã lâu, từ khi phim Chủ tịch tỉnh mới khởi chiếu nhưng không được. Như chị cho biết, chị không thích xuất hiện nhiều trên báo chí vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng ấy điều để nói về mình, về gia đình. Bỗng dưng một ngày đẹp trời, chị cởi lòng và đồng ý gặp phóng viên ngay khi có lịch hẹn.



Đôi mắt người đàn bà tài hoa, cá tính vẫn còn sưng húp vì vừa mới đi dự đám tang tiễn đưa người bạn diễn, người đồng nghiệp lâu năm, người anh thân thiết ở Nhà hát Kịch Hà Nội là diễn viên Hồng Sơn về bên kia thế giới. NSƯT Minh Hòa sụt sùi: “Ngày ấy, anh Sơn cao ráo, hiền lành và đẹp trai lắm! Anh là niềm mơ ước và ngưỡng mộ của rất nhiều các cô gái khác”.



Vượt qua nỗi đau mất mát vì sự ra đi bất ngờ của người anh, người bạn diễn đáng kính, NSƯT Minh Hòa đã có những phút mở lòng rất thật về nghiệp diễn của chị và những dự định trong tương lai không xa.





NSƯT Minh Hòa



Rất có duyên với vai phản diện



- Nhìn vào những vai diễn gần đây của chị, thấy Minh Hòa rất có duyên với vai phản diện?



- Cách đây 4,5 năm, tôi chuyên vào vai những mẫu người phụ nữ hiền lành, các bà mẹ nghiêm khắc, luôn luôn dạy dỗ con cái một cách khô cứng như trong Nhật ký Vàng Anh. Rồi người phụ nữ nhân hậu, luôn biết chia sẻ với những đau khổ của người khác trong Nhà có nhiều cửa sổ. Trong Mùa báo bão, tôi lại vào vai một người mẹ sinh con trong một đêm mưa bão ở một vùng quê nghèo nhưng đã bị ai đó bế nhầm mất con của mình và để lại một đứa bé khác. Một bà mẹ đau khổ, suốt bao nhiêu năm đi tìm đứa con đã mất trong vô vọng… Môtíp là mẫu người phụ nữ hiền lành, nhân hậu, đau khổ, chịu đựng và luôn chia sẻ với người khác thì tôi đã đóng quá nhiều rồi.



Về vai phản diện, không phải tôi tìm đến vai phản diện mà đạo diễn tìm đến tôi vì vai phản diện. Đạo diễn Bùi Huy Thuần mời tôi vào một vai bà cô trong Con đường hạnh phúc, vai diễn khác hẳn với Minh Hòa, rất ghê gớm, nanh nọc, chỉ yêu tiền, quên hết tình nghĩa bà con, bằng mọi cách chiếm đoạt tài sản của cô cháu gái mình. Khi lên sóng, bộ phim rất thành công, tôi được khán giả yêu mến. Từ đấy, tôi chuyển sang đóng các vai có cá tính khác hẳn với những vai diễn trước đó. Tiếp tục với Cuồng phong, Biệt thự màu tro lạnh, Chủ tịch tỉnh… , trước đó nữa, trong Gió đại ngàn của đạo diễn Đỗ Chí Hướng, vai Yến Chi của tôi cũng đã để lại rất nhiều ấn tượng tốt cho khán giả.



- Trong số đó, vai diễn nào để lại trong chị nhiều ám ảnh nhất?



- Tôi không để mình bị ám ảnh lâu bởi một vai nào cả. Nếu ám ảnh lâu, sẽ ảnh hưởng đến vai diễn khác. Tôi luôn cố gắng để khi sống với nhân vật đó, trong giai đoạn đó, mình luôn luôn là nhân vật ấy. Và ngay khi phim đóng máy, tôi sẽ trở về là Minh Hòa bình thường để sẵn sàng cho một vai diễn mới.





Với vẻ đẹp sắc sảo toát lên sự thông minh, lanh lẹ, đầy uy lực, NSƯT Minh Hòa được nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng để giao những vai diễn khó, có cá tính mạnh, nhất là vai phản diện. Không ngờ rằng, những vai diễn ấy lại giúp chị tỏa sáng.



- Chị là một nghệ sỹ được khán giả mê sân khấu biết đến qua rất nhiều vai diễn của Nhà hát Kịch Hà Nội và cái tên Minh Hòa cũng được khán giả yêu thích ở các bộ phim truyền hình, vậy đâu mới thực sự là thế mạnh của chị?



- Phim truyền hình mang tính quảng đại, mọi tầng lớp người dân ở mọi vùng miền đều xem được. Chính vì nó có độ phủ sóng rộng lớn như thế nên gương mặt của diễn viên được khán giả biết tới nhiều hơn qua những bộ phim hay, những vai diễn tốt. Nếu tính về độ dày của phim truyền hình, ai cũng cứ tưởng là tôi làm nhiều nhưng thực ra không nhiều lắm đâu.



Phim Cuồng phong tôi quay cách đây hơn 3 năm, Biệt thự màu tro lạnh hơn một năm còn Chủ tịch tỉnh thì cuối năm 2010. Tính thời gian làm phim thì dài, nhưng vì phát sóng gần nhau nên cảm giác tần suất xuất hiện nhiều. So với một vài nghệ sỹ khác thì tôi chưa phải là người làm phim truyền hình quá nhiều đâu. Như NSƯT Phạm Cường làm đến 700 tập phim truyền hình, còn tôi chỉ khoảng 200 tập thôi. May mắn là những bộ phim tôi tham gia đều gây được tiếng vang và được công chúng đón nhận.



- Nhưng cũng không thể phủ nhận, đóng phim truyền hình thu nhập cao hơn lương biên chế ở Nhà hát Kịch Hà Nội?



- Điều này hoàn toàn đúng. Thực ra thu nhập của phim truyền hình không phải quá cao nhưng so với lương của diễn viên kịch thì nó đảm bảo cho cuộc sống hơn. Nếu là diễn viên có hình thức và khả năng diễn xuất tốt, có những lời mời đều đặn thì cuộc sống cũng thoải mái. Mặc dù thu nhập của sân khấu thấp hơn nhưng đấy chính là niềm đam mê của tôi. Tôi được đào tạo là diễn viên sân khấu và cũng chính ở lĩnh vực này, tôi giành được nhiều Huy chương Vàng qua các kỳ Hội diễn.



- Nếu có một sự lựa chọn giữa sân khấu và điện ảnh, chị sẽ làm gì?



- Tôi là một người tham lam mà, nên chẳng dại gì chọn một thứ. Tôi sẽ lựa chọn cả hai. (Cười).



Thích được gọi là “tắc kè hoa”



- Để nhập tâm vào vai diễn, để mình diễn tốt hơn, thật hơn trước khi bấm máy, ngay sau khi đọc kịch bản và nhận vai diễn, chị thường làm gì?



- Tôi không bao giờ làm hai phim một lúc. Trước hết không đảm bảo sức khỏe, thứ hai không đảm bảo chất lượng về nghệ thuật. Mình tôn trọng khán giả và tôn trọng bản thân, đó chính là sự lựa chọn cho các vai của tôi trong phim. Không ôm đồm nhiều quá. Khi đạo diễn cho đọc kịch bản, đọc kỹ vai tôi được mời, nếu thấy khác với các vai trước đã tham gia mới nhận, tránh sự lặp lại, nhàm chán cho vai diễn.





Bao giờ tôi cũng đọc rất kỹ vai của mình, sau đó bớt thời gian xem lời rồi hình dung với vai diễn ấy tôi sẽ mặc cái gì, sẽ để kiểu đầu gì cho phù hợp với nhân vật, khác với các vai trước, để màu sắc giữa các phim luôn luôn không giống nhau.



- Đó chính là lý do chị chọn vai nữ Phó giám đốc Hằng trong bộ phim đang gây tiếng vang gần đây là Chủ tịch tỉnh để chuẩn bị thêm một cuộc lột xác?



- Khoảng gần một năm về trước, sau khi làm xong phim Biệt thự màu tro lạnh thì tôi đọc vai Hằng và thấy nó khác hẳn với vai bà Kim Thư, nên tôi thích thú nhận lời ngay. Nhân vật Hằng đúng như tuổi của tôi ngoài đời, hơn 40 tuổi.



Ở vai Hằng, tôi thấy thú vị là vì cái mà cuộc sống của tôi không có thì cuộc sống của nhân vật Hằng lại có. Đấy là sự khéo léo đến mức khiến người ta cảm thấy “thớ lợ”, một người buôn quan và chạy dự án, luôn luôn có một sự giả dối bề ngoài. Một người đàn bà bôn ba với thương trường. Hằng rất khôn ngoan, sắc sảo và có một cái gì đó lọc lõi, cái lọc lõi này không lộ như ở người buôn bán bình thường mà là cái lọc lõi của một người buôn dự án, là một người rất trí thức. Phải thật sự khéo léo và tinh tế. Bên cạnh tình yêu chồng, chiều chồng hết mực, Hằng cũng quyết đoán một cách ghê gớm với chồng. Chỉ cần chồng ngoại tình một cái mà chị ta biết được, lập tức cho chồng ra khỏi cửa ngay…



- Mỗi phim lại thấy một Minh Hòa lạ lẫm và cuốn hút. Thật chẳng ngoa khi người ta gọi chị là "tắc kè hoa”?



- Cũng thấy vui khi được bạn bè đồng nghiệp và báo giới khen là tắc kè hoa. Giữa phim nọ và phim kia ít ai thấy được sự lẫn lộn giữa các vai diễn của tôi. Màu sắc của vai nào ra màu sắc của vai đó.



“Cũng phải có thời gian để khán giả xa xa Minh Hòa một chút”



- Được biết chị đang tiếp tục học Cao học, chị đang học ngành gì và sự học này có cơ may đem đến cho chị thêm nhiều danh tiếng?



- Danh tiếng gì đâu. Tôi học về chuyên ngành Sân khấu, thiên về lý luận là nhiều. Tôi nghĩ mình là nghệ sỹ có thâm niên trong nghề nên cũng cần học để tìm hiểu chuyên sâu về kiến thức sân khấu. Việc học này sẽ giúp ích cho tôi khi tham gia giảng dạy sau này. Đã là NSƯT và có nhiều kinh nghiệm diễn, tôi muốn truyền lại cho lớp trẻ không chỉ kinh nghiệm diễn mà cả những kiến thức về sân khấu nữa.





- Vậy về cả điện ảnh lẫn sân khấu, chị có tham vọng gì trong năm nay?



- Ba năm trở lại đây, từ Cuồng phong, Biệt thự màu tro lạnh và Chủ tịch tỉnh, khán giả đã gặp Minh Hòa nhiều rồi. Thời gian tới sẽ là một giai đoạn ngưng nghỉ của tôi. Tôi không tham gia phim nào. Cũng phải có thời gian để khán giả xa xa Minh Hòa một chút. Sau đó tôi hy vọng sẽ lại được gặp khán giả trong các bộ phim mới ấn tượng hơn, mới mẻ hơn trong một dạng vai khác chẳng hạn. Bây giờ, tôi tập trung cho việc học, năm nay tôi phải chuẩn bị làm đề tài bảo vệ mà.



Ngưỡng mộ anh Sơn từ khi còn là một cô nữ sinh mới ra trường



- Đám tang anh Hồng Sơn vừa diễn ra hôm trước, hiện tại cảm xúc của chị thế nào?



- Thật sự tôi không thể diễn đạt được bằng lời, không biết dùng từ nào để nói lên được nỗi đau của mình. Tôi có cả một thời tuổi trẻ, khi còn là một cô nữ sinh vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, bước chân về Nhà hát Kịch Hà Nội, lúc ấy còn chân ướt chân ráo, ngơ ngác lắm, nhìn các anh chị đi trước là cả một bầu trời rồi. Ngày ấy, anh Hồng Sơn đã là trụ cột của sân khấu nhà hát rồi. Tôi vẫn hay nói đùa với anh Sơn: “Em là một người em của anh và cũng đã tốt nghiệp trường Sân khấu ra, anh là một cái gì đó khiến em luôn phải ngước nhìn”. Ngước nhìn cả về nghề nghiệp lẫn hình thức của anh Sơn.



Lúc đó, anh Hồng Sơn cao ráo, hiền lành và đẹp trai lắm, là niềm ngưỡng mộ của rất nhiều cô gái. Trong quá trình làm việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội, tôi rất ấn tượng với anh vì đã được diễn với anh nhiều. Mặc dù sau này, anh Sơn không còn ở nhà hát nữa nhưng khi ra ngoài đóng phim, tôi vẫn được đóng chung với anh trong khá nhiều phim. Chúng tôi từng là vợ chồng trong Nhà có nhiều cửa sổ. Có thể nói đây là một bộ phim hai anh em có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất. Một giai đoạn quay suốt mấy tháng trời, hai anh em hay có dịp buôn chuyện với nhau. Hôm trước, khi đến viếng anh ấy, nhìn anh không còn giống một tí nào anh Sơn mình vẫn biết, một cảm giác hẫng hụt trào đến, và nước mắt cứ thế chảy dài. Thương lắm! (NSƯT Minh Hòa xúc động bật khóc khi nhắc tới diễn viên Hồng Sơn).





- Đã từng tham gia diễn xuất với anh Hồng Sơn trong nhiều bộ phim, với chị, anh Hồng Sơn là người thế nào?



- Anh ấy chịu khó lắm. Tôi nhớ nhất là hồi tôi với anh Sơn tham gia bộ phim Nhà có nhiều cửa sổ, đó là phim đồng bộ, diễn viên phải hoàn toàn thuộc lời chứ không được nhắc, lại là phim về đề tài HIV. Mỗi một lời thoại của diễn viên dài kinh khủng mà lại là lời về tuyên truyền HIV, diễn viên không được phép sai. Chỉ cần sai nghĩa một câu thôi, nó đã thành một cái nghĩa khác rồi. Chính vì thế mà nhiều buổi trưa anh Sơn bỏ cả ăn cơm, cứ ra một góc ngồi học lời.



Lúc đó tôi bảo, anh cứ ăn đi rồi lúc sau hai anh em ra thoại cũng được nhưng anh cứ nhất quyết vì sợ chiều quay mà không nhớ được lời thì chết. Anh cứ ngồi học lời, tôi ăn xong buông đũa lại chạy ra hai anh em miệt mài thoại lời với nhau và quay. Đấy là một trong những đức tính mà không phải người nghệ sỹ nào cũng có được. Để tìm được những nghệ sỹ mà họ yêu vai diễn của mình, cần cù và chăm chỉ đầu tư cho nhân vật của mình, bây giờ rất hiếm. Anh Hồng Sơn lại là người hiếm hoi có được đức tính ấy!





Theo Hoàng Nghĩa (VTC News )