NSƯT Minh Vương: Sân khấu là tình yêu lớn nhất đời tôi!

Một “khôi nguyên” có tấm lòng vàng Nghệ sĩ Minh Vương tên thật là Nguyễn Văn Vưng, sinh năm 1950 ở Cần Giuộc, Long An trong một gia đình công chức nghèo, đông con. Năm 10 tuổi, theo gia đình chuyển về quận 8, Sài Gòn, đi vớt lăng quăng cho cá lia thia ăn, cậu bé Vưng đã đứng ngẩn người khi đi ngang một lớp học vọng cổ. Vốn say mê ca hát, thường bắt chước ca theo các danh ca Út Trà Ôn, Minh Cảnh... qua radio, cậu bé làm gan xin thầy Bảy Trạch cho theo học vọng cổ. Không ngờ ông thầy nhận ngay, còn cho học miễn phí vì trò Vưng có giọng tốt. Năm 1963, 14 tuổi cậu học trò cưng được thầy dẫn đi thi giải “Khôi nguyên vọng cổ”. Vượt qua gần 300 thí sinh, Nguyễn Văn Vưng rực rỡ đoạt giải khôi nguyên trị giá 10.000 đồng. Vốn tính thơm thảo, cậu học trò nhỏ tặng ngay cho thầy nửa số tiền thưởng để đền ơn, phân nửa còn lại đưa hết cho cha mẹ. Bây giờ, hơn 40 năm sau, danh hiệu “Khôi nguyên vọng cổ” với giọng ca vàng và tấm lòng thơm thảo của NSƯT Minh Vương vẫn còn mãi với chính bản thân anh lẫn trong lòng đồng nghiệp, khán giả. Mấy mươi năm qua, giọng ca khôi nguyên đã giúp Minh Vương trở thành một trong những nghệ sĩ vượt thời gian với hàng loạt vở tuồng thu đĩa có nội dung trữ tình như Người tình trên chiến trận, Hoa Mộc Lan... và hàng trăm bài ca cổ nồng nàn làm đắm say bao thế hệ khán giả. Không chỉ thế, anh còn nổi tiếng là người có tấm lòng vàng trong giới, thường dễ chịu với bầu show, nhất là rất có tấm lòng với công nhân hậu đài. Gặp những xuất hát vắng, anh hay đem cát xê của mình tặng những nghệ sĩ, công nhân nghèo.