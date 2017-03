NTK Minh Hạnh mang 50 mẫu thiết kế thổ cẩm đến Pháp

Với chủ đề “Biến đổi”, Lễ hội quốc tế dệt may đặc biệt sẽ đón tiếp tất cả các nghệ nhân, nhà thiết kế, nghệ sĩ đến từ khắp các châu lục: Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Châu Đại Dương và Châu Mỹ La-tinh…và sẽ lần lượt giới thiệu về các vấn đề nhân học, kinh tế, sinh thái, kỹ năng về thủ công dệt may của các nghệ nhân trên thế giới. Chương trình do Bộ Văn hóa và Truyền Thông Cộng hòa Pháp tổ chức với sự bảo trợ của tổ chức UNESCO.

Tham dự Lễ hội quốc tế dệt may đặc biệt này, NTK Minh Hạnh sẽ giới thiệu 50 mẫu thiết kế đặc biệt, tất cả được sử dụng bằng loại vải dệt tay của người H’Mông ở Hà Giang và Bắc Hà. Là những loại thổ cẩm của vùng Tây Bắc và Tây Nguyên, kết hợp với kỹ thuật thêu tay truyền thống tinh xảo. Là sự phối hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại và là một bức tranh sinh động sắc màu của sự hòa quyện Đông Tây. Vốn quý của Việt Nam một lần nữa lại được hiện diện trên đất nước mà được mệnh danh là kinh đô thời trang của thế giới.

4 gương mặt người mẫu tiêu biểu từ Việt Nam: Hoa hậu Ngọc Hân, Quán quân Vietnam Next Top Model 2010: Huyền Trang, 2 người mẫu đến từ New Talent: Phạm Trang và Phương Liên và một số người mẫu Pháp sẽ trình diễn các thiết kế này trong 2 buổi trình diễn thời trang tại Bảo tàng Bargoin ngày 13/9 và tại hồ Lecoq (bên cạnh bảo tàng Bargoin) ngày 15/9/2012.

Các nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia triển lãm đều là những tài năng đã được thừa nhận tại mỗi quốc gia sẽ tụ họp trong Lễ hội tại Clermont Ferrand để giới thiệu các sản phẩm của họ với thị trường Châu Âu.

Tại lễ hội sẽ trưng bày những sản phẩm đặc biệt của 15 nhà thiết kế đến từ khắp các châu lục như: chiếc khăn dệt bằng tơ nhện của nghệ nhân và thợ dệt người Madagascar là Simon Peers và Nicolas Goodley (Trên thế giới thỉ có duy nhất 3 tác phẩm làm từ tơ nhện cũng của 2 nghệ nhân này); quần áo thêu từ sợi dứa của nghệ Patis Tesoro (Philippines); mẫu vải xa hoa thêu chỉ vàng của Tiao Nithakong Somsanith (Lào); nghệ thuật tết lông đuôi ngựa tinh vi của Paula Leal (Chile); Các sản phẩm vĩ đại tết từ sợi cây tre của nghệ sĩ Ueno Masao (Nhật); các sản phẩm ren chưa được công bố của Viện Quốc gia về Ren của vùng Puy en Valey và vùng Alençon (Pháp)...

Một thông điệp chung của những nghệ sĩ đến từ các nước là duy trì và bảo vệ những vốn quý truyền thống cho thế hệ mai sau một cách bền vững.

Một số mẫu thiết kế thổ cẩm của NTK Minh Hạnh mang đến trình diễn tại Pháp: