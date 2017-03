NTK Thuận Việt: Trang phục của Hoa hậu Áo dài lên sàn đấu giá

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng nhà thiết kế (NTK) Thuận Việt, chủ nhân của chiếc áo dài đặc biệt này.

* Tại sao anh lại chọn thời điểm Tuần lễ Thời trang cưới Việt Nam 2009 để tổ chức bán đấu giá bộ trang phục áo dài thiết kế cho Hương Giang đi thi hoa hậu?

- Trong thực tế, Thuận Việt đã thiết kế rất nhiều bộ trang phục cho các người đẹp tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Trong số họ, không ít người đoạt được giải với áo dài Thuận Việt, như bộ Hồn Việt mà Thanh Hằng đã mặc và lọt vào top 13 “Hoa hậu liên lục địa 2005”, bộ Hoa Thủy Tinh mà Uyên Thảo đoạt giải Trang phục dân tộc đẹp nhất tại cuộc thi “Siêu mẫu Teen thế giới 2008”, hay bộ Vũ Khúc Hạc mà Thùy Lâm đã mặc và đoạt giải “Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008” và top 10 Trang phục dân tộc tại cuộc thi “Hoa Hậu Hoàn Vũ Thế Giới 2008”.

Trong số đó, tôi thấy rằng bộ trang phục của Hương Giang mặc sẽ thích hợp hơn với không khí của chương trình Tuần lễ thời trang cưới 2009 nên Thuận Việt quyết định mang bộ trang phục này để đấu giá.

* Khi thiết kế trang phục cho người mẫu, người đẹp dự thi Hoa hậu, thì anh quan trọng nhất điều gì?

- Tất cả các mẫu trang phục của Thuận Việt thiết kế cho các người đẹp Việt Nam tham gia các cuộc thi quốc tế đều là sự kết hợp giữa truyền thống dân tộc qua những đường nét thêu tay truyền thống với sự sang trọng của những hạt đá pha lê từ phương Tây. Đường nét cắt may cũng vậy, đó là form dáng của áo dài truyền thống kết hợp với đường nét cắt cúp hiện đại của trang phục dạ hội phương Tây. Do vậy bạn sẽ nhận thấy ngay phong cách thời trang Thuận Việt sẽ là sự kết hợp hài hòa giữa Tây Âu và Á Đông. Điều đó cũng là lý do áo dài Thuận Việt được các người đẹp chọn mang đi dự thi các cuộc thi sắc đẹp thế giới.

* Vậy anh kỳ vọng bộ trang phục sẽ thu được bao nhiêu tiền trong phiên đấu giá này?

- Tôi không quan trọng là bán được bao nhiêu mà quan tâm đến những gì mà công việc bán đấu giá sẽ mang lại. Số tiền thu được sẽ dùng vào mục đích từ thiện, theo như công ty PL, đơn vị tổ chức chương trình này thì sẽ ưu tiên dành tặng các em nhỏ không may mắn của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.