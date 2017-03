Nữ danh ca Mỹ Whitney Houston đột tử ở tuổi 48

Tờ Los Angeles Times dẫn nguồn tin từ người thân của nữ ca sĩ cho hay Whitney đã trút hơi thở cuối cùng tại một khách sạn ở Beverly Hills nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Người phát ngôn của cảnh sát Los Angeles Mark Rosen cho biết thời điểm phát hiện Whitney qua đời là lúc 15 giờ 55 ngày 11-2 theo giờ Mỹ (tức rạng sáng 12-2 giờ Việt Nam). Rosen cho biết cảnh sát nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp từ một nhân viên trong êkíp làm việc của Whitney, phát hiện cô nằm dưới sàn phòng khách sạn ở tầng bốn. Cảnh sát bước đầu cho biết không có dấu hiệu hình sự vào thời điểm này, song cảnh sát vẫn đang tập trung điều tra.

Nữ ca sĩ da màu này được coi là một diva của làng nhạc thế giới với nhiều ca khúc nổi tiếng hết sức quen thuộc với khán giả Việt Nam: I will always love you, Saving all my love for you, When you believe...

Ở thời đỉnh cao (những năm 1980 và 1990), Whitney được xem là cô gái vàng của ngành công nghiệp âm nhạc. Cô luôn là một trong những nghệ sĩ có số lượng đĩa bán ra lớn nhất. Whitney hiện đang giữ kỷ lục bán được tới 55 triệu đĩa, chỉ tính riêng tại thị trường Mỹ. Còn trên toàn thế giới là 170 triệu bản.

Cô đã chinh phục khán giả bằng giọng hát khỏe, cao vút, được đào tạo căn bản từ nhỏ tại dàn đồng ca nhà thờ.

Whitney là con gái của nữ ca sĩ dòng nhạc gospel Cissy Houston, họ hàng của pop diva Dionne Warwick và được huyền thoại Aretha Franklin đỡ đầu. Ngoài ca hát, cô còn là một diễn viên xuất sắc. Tên tuổi của cô đã được khẳng định qua bộ phim nổi tiếng Vệ sĩ (The Bodyguard) và Waiting to Exhale. Tổng cộng Whitney đã giành được sáu giải Grammy.

Dù có sự nghiệp ca nhạc rất thành công nhưng cuộc sống riêng tư của Whitney lại gặp nhiều trục trặc với chồng là nam ca sĩ Bobby Brown. Cặp đôi này chia tay năm 2007 và hai người có một mụn con gái là Bobbi Kristina.

Theo Huffington Post, một ngày trước khi qua đời, nữ danh ca 48 tuổi này còn biểu diễn tại đêm nhạc ở nhà hát True Hollywood. Và trong buổi biểu diễn cuối cùng này, Whitney Houston đã hát ca khúc Yes, Jesus Loves Me. Phải chăng đó là điềm báo trước về bi kịch cho một tài năng yểu mệnh?

