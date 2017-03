Nữ diễn viên 66 tuổi đoạt giải nữ chính

Nữ diễn viên người Anh 66 tuổi Julie Christie đã vượt qua Cate Blanchett, Jodie Foster, Angelina Jolie và Keira Knightley đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai một phụ nữ chịu đựng căn bệnh mất trí nhớ Alzheimer trong bộ phim Away from her. Năm 1966, Julie Christie đã từng đoạt giải Oscar với bộ phim Darling.

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Daniel Day-Lewis với vai một nhà tư bản dầu lửa trong bộ phim mang tính chất sử thi There will be blood.

Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Cate Blanchett với bộ phim I’m not there. Javier Bardem với vai sát thủ trong phim No country for old men giành được giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Bộ phim Atonement, câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng bi kịch đã đánh bại sáu đề cử khác, giành được giải Phim chính kịch hay nhất.

Các giải khác: Đạo diễn xuất sắc nhất: Julian Schnabel với câu chuyện cảm động về một người đàn ông tật nguyền trong phim The Diving bell and the butterfly; ca khúc trong phim hay nhất: nhạc phẩm Guaranteed trong phim Into the wild; nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch, hài: Marion Cotillard với phim La vie en rose; nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch, hài: Johnny Depp với phim Sweeney todd.