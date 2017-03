Nữ diễn viên Bảo Kỳ gặp “nạn” khi đóng phim

Bảo Kỳ hiện đang bận rộn với bộ phim ca nhạc Men say của đạo diễn Đức Việt. Cô cùng đoàn phim đang quay nốt mấy cảnh cuối tại Sài Gòn, Đà Lạt và Vũng Tàu… Trong phim, Bảo Kỳ vào vai cô ca sĩ, diễn cùng ca sĩ - nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Trong thời gian tham gia Men say, Bảo Kỳ đã hai lần bị bỏng. Lần một, do cảnh quay đêm, đồng nghiệp đã sơ ý làm bắn nước sôi vào người cô. Lần hai là do cô sơ ý, tự làm bỏng… Cô diễn viên trẻ gốc Nam Định tâm sự, chỉ là một “tai nạn” nhỏ nhưng đã khiến mẹ cô rất lo lắng.

Bảo Kỳ cũng chia sẻ, thấy cô vào vai ca sĩ khá ngọt, lại thích hát, nhạc sĩ Huy Tuấn và ca sĩ Tăng Nhật Tuệ đã gợi ý và động viên cô nên thử sức làm ca sĩ. Để trở thành ca sĩ, cô chưa có ý định gì chắc chắn. “Thời gian này, tôi phải học ở trường nên cứ hết cảnh quay là phải lao về trường ngay. Trước mắt, việc học là mục tiêu quan trọng”, Bảo Kỳ chia sẻ.

Dù mới tham gia đóng phim nhưng ngay từ vai diễn đầu tiên - bác sĩ Phương trong bộ phim Trung uý của đạo diễn Hà Sơn, Bảo Kỳ đã gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp vừa trong sáng vừa… sexy. Đặc biệt khi những hình ảnh cô trong trang phục không mặc“underwear” được đăng tải trên mạng thì cô diễn viên “lính mới” này càng thu hút sự chú ý của các đạo diễn.

Sau vai diễn với những cảnh yêu lãng mạn, nóng bỏng trong bộ phim Trung uý, cô gái có đôi mắt sâu thăm thẳm này tiếp tục tham gia Cao xanh không lối - đạo diễn Nguyễn Thế Vĩnh, Giọt gianh - đạo diễn Hoàng Lâm. Và gần đây nhất là vai diễn cá tính trong phần hai bộ phim Lập trình cho trái tim - bộ phim quay song song với Men say…