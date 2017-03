Nữ diễn viên cuối cùng của phim câm qua đời

Carla Laemmle từng được biết đến như người còn sống cuối cùng trong thế hệ diễn viên phim câm (silent film) của Hollywood. Bà sinh ra tại Chicago nhưng lớn lên dưới mái nhà của Universal Studios sau khi người bác, cũng chính là sáng lập hãng phim Universal, động viên anh trai bà cùng gia đình chuyển đến sống ở California vào những năm 1920.

Carla Laemmle đã xuất hiện trong ít nhất 17 phim, bắt đầu từ bộ phim kinh dị kinh điển được ra mắt vào năm 1925 mang tên The Phantom of the Opera (Bóng ma nhà hát) với sự tham gia của Lon Chaney Sr., trong đó bà vào vai một vũ công múa ballet. Bà cũng là diễn viên duy nhất còn sống trong dàn nam nữ tài tử của phim này.

Lời thoại đầu tiên của Carla là ở trong phim Dracula của đạo diễn Bela Lugosi, ra mắt vào năm 1931. Những năm tháng tiếp theo trong sự nghiệp, bà có dịp xuất hiện trong một số phim tài liệu của Hollywood, chủ yếu là về thời hoàng kim của phim câm.

Gần chín thập niên Laemmle vẫn luôn là một diễn viên nhiệt huyết. Bộ phim cuối cùng mà bà tham gia mang tên Mansion of Blood hiện vẫn đang ở giai đoạn sản xuất.

TUẤN THỊNH