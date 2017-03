Nữ diễn viên Hong Kong tự tử

Xinhua đưa tin, nghệ sĩ Trần Khai Tâm (tên thật Trần Hạnh Nghiên) nhảy lầu vào đêm khuya 24/10. Cô được đưa tới bệnh viện ngay sau đó nhưng không thể qua khỏi. Khai Tâm là con gái của đạo diễn Hong Kong Trần Huân Kỳ.



Diễn viên Trần Khai Tâm.

Nguyên nhân Trần Khai Tâm tự tử còn chờ kết quả điều tra. Theo một số nguồn tin, khi còn sống, cô mắc chứng trầm cảm. Diễn viên thường buồn bã, ít nói. Khai Tâm từng muốn tự tử năm 2005 nhưng được bố mẹ khuyên can.

Trước khi chết, Trần Khai Tâm để lại trạng thái trên Facebook: "Những người ghét tôi, những người thích tôi. Tôi sắp vĩnh viễn không còn gặp các người rồi".

Bốn tiếng trước khi đăng trạng thái này, Trần Khai Tâm đăng ảnh Trần Bảo Liên - diễn viên Hong Kong tự tử cách đây 12 năm.

Hai cha con Trần Huân Kỳ, Trần Khai Tâm và Thành Long.

Trần Khai Tâm có mối quan hệ khá thân thiết với Thành Long. Cô từng du học ở Anh. Năm 1998, dưới sự giúp đỡ của cha, Khai Tâm bước vào làng phim. Một năm sau, cô đóng phim IQ Dudettes do cha mình đạo diễn. Từ năm 2001, diễn viên tìm kiếm cơ hội đóng phim ở đại lục. Phim mới nhất của Khai Tâm là Impetuous Love in Action, hợp tác cùng Mã Quốc Minh. Tác phẩm cũng do Trần Huân Kỳ đạo diễn.

Theo Hải Lan (VNE)