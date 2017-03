Nữ diễn viên Lisa Blount đã qua đời ở tuổi 53

Nữ diễn viên Lisa Blount



Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Nhà chức trách địa phương cho hay, Blount có thể đã qua đời từ hôm thứ Hai.Hiện những nhà điều tra chưa tìm thấy dấu hiệu khả nghi nào liên quan tới cái chết của nữ diễn viên này.Blount (53 tuổi) đã tạo được tiếng vang cho mình qua vai diễn trong bộ phim "Officer and a Gentleman."Những tác phẩm điện ảnh khác có sự góp mặt của Blount là "Prince of Darkness" và "Great Balls of Fire!"Hồi năm 2002, Lisa Blount cùng chồng là diễn viên kiêm đạo diễn Roy McKinnon đã giành được giải Oscar cho bộ phim "The Accountant."Trong bộ phim này, vợ chồng nhà Blount giữ vai trò là những nhà làm phim.“The Accountant" được bình chọn là bộ phim ngắn thể loại “live-action” (phim chuyển thể từ truyện tranh) hay nhất tại kỳ Oscar năm đó./.