Nữ diễn viên Trung Quốc bị chó ngao cắn nát mặt

Nguồn tin cho biết khi đang làm việc tại trường quay ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Lý Y Hinh đã bị chó ngao Tây Tạng của một đồng nghiệp xông vào tấn công. Quản lý của Lý Y Hinh kể lại chủ nhân của con chó ngao nói nó không cắn người và khẳng định mọi người có thể vuốt ve. Khi nữ diễn viên họ Lý thử lại gần, con vật bất ngờ xông tới đẩy cô ngã xuống đất rồi ngoạm tay, chân cô.

Lý Y Hinh gào lên kêu cứu, mọi người xung quanh cũng hoảng hốt chạy tới đuổi con chó. Khi con vật được lôi ra, người Y Hinh người đầy máu và quần áo rách nát. Tại bệnh viện, bác sĩ đã phải khâu 31 mũi ở các vết thương trên cơ thể và phải băng bó gần nửa khuôn mặt cô. Ngoài ra, bác sĩ cũng tiêm phòng để đảm bảo an toàn cho Lý Y Hinh nhưng “thời kỳ ủ bệnh khá dài, nên tạm thời chưa thể nói trước được điều gì”.

Lý Y Hinh (Ảnh: Phượng Hoàng)

Bác sĩ đã phải khâu 31 mũi (Ảnh: Phượng Hoàng)



Quản lý của nữ diễn viên này nói trước báo giới: “Chủ nhân của con chó ngao cũng được một bài học nên hy vọng nữ diễn viên này không mang chó đến trường quay phô trương bản thân nữa. Khi tai nạn xảy ra, cô ấy nhanh chóng đưa Lý Y Hinh đến bệnh viện và trả hết viện phí. Không ai muốn việc đáng tiếc này xảy ra cả”. Đoàn phim không tiết lộ danh tính chủ nhân con chó ngao. Đạo diễn của bộ phim cũng đề nghị Lý Y Hinh bỏ qua mọi chuyện. Một nguồn tin cho biết nếu sau này cô mắc bệnh dại hoặc vết thương không lành khiến nhan sắc bị hủy hoại, có thể Lý Y Hinh sẽ nghĩ đến chuyện đòi bồi thường.

Lý Y Hinh tốt nghiệp Đại học Sư phạm Bắc Kinh, từng tham gia đóng phim Sở Hán truyền kỳ (2012). Mới đây, cô được mời đóng vai chính trong phim do điện ảnh Trung - Mỹ hợp tác sản xuất “Ghost of the forbidden city”.

Theo H.Bình (NLĐO / Vũ Hán buổi sáng, Phượng Hoàng)