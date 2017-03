Nữ diễn viên Việt nổi bật trong làng giải trí Hàn

Hà Hoàng Hải Yến (tên Hàn là Ha Hwang Haiyen) đến Hàn lập nghiệp từ năm 2005, đang ngày càng trở nên nổi tiếng tại đây. Nữ diễn viên ra mắt với trong bộ phim truyền hình của KBS Flowers for My Life (Tình yêu nở muộn) vào năm 2007, một năm sau khi cô đến Hàn Quốc. Trong phim có sự tham gia của nam diễn viên nổi tiếng Cha Tae Huyn.

Từ đó, Hải Yến xuất hiện trong một số bộ phim khác của SBS và EBS. Cô cũng tham gia nhóm nhạc nữ 4 thành viên M.I.S.O và là thành viên xinh đẹp nhất, được chú ý nhất.



Nữ diễn viên Hà Hoàng Hải Yến. Ảnh: Chosun Ilbo.

Hôm 25/12, Hà Hoàng Hải Yến trả lời phỏng vấn tờ báo lớn Chosun Ilbo của Hàn Quốc về cuộc sống ở xứ kim chi và những dự định tương lai.

“Các bộ phim truyền hình mà tôi đóng đều được quay ở vùng quê”, cô nói. “Tôi thường có nhiều cảnh quay ngoài trời và rất bận rộn trong nhiều tuần liền. Tôi thường đến các vùng tỉnh lẻ như Yesan hay Taean ở tỉnh ChungCheong Nam”.

Hải Yến bày tỏ lòng vui sướng và hạnh phúc khi ước mơ thời thơ ấu của cô là trở thành một diễn viên đã thành hiện thực.”Từ khi còn sống ở Việt Nam, tôi đã rất thích diễn xuất, tôi thường bắt chước các diễn viên xuất hiện trên truyền hình. Tôi vẫn chưa thể tin được mình đã là một diễn viên ở Hàn Quốc. Tôi cảm thấy mình rất may mắn”.

Cô tin rằng số lượng dân nhập cư và các gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc đang tăng lên, ngành phim ảnh cũng có nhu cầu tìm kiếm diễn viên để phản ánh khía cạnh đó của xã hội. “Là một cô gái Việt Nam, tôi có lợi thế trong lĩnh vực này”, Hải Yến nói. Ban đầu, khi đóng phim Hàn Quốc, cô được giao những vai nhỏ và có lời thoại bằng tiếng Việt. Về sau, khi đã có nhiều kinh nghiệm và vốn tiếng Hàn cũng tăng lên, diễn xuất của cô cũng có nhiều tiến bộ. Hải Yến có thể biểu đạt nhiều trạng thái cảm xúc hơn thay vì kiểu diễn bám sát và cố nhớ lời thoại như trước đây, điều đó giúp ích cho cô trong việc thể hiện các vai diễn.

Nhóm nhạc M.I.S.O với các thành viên Megumi (Nhật), Hà Hoàng Hải Yến (Việt Nam), Rina (Trung Quốc) và Park Jin In (Hàn Quốc). Ảnh: popularasians.

Hải Yến cho biết, cô vẫn giữ liên lạc với những người bạn ở Việt Nam qua Intenet và cũng hay ra ngoài chơi với những người bạn Hàn mà cô mới kết thân. Hải Yến đang theo học ngành kinh doanh tại Đại học Hanyang, Seoul (một trong những trường đại học tư có uy tín ở xứ Hàn). “Tôi chọn học kinh doanh chứ không phải điện ảnh vì tôi không đánh cược cuộc đời mình cho điện ảnh. Mặc dù tôi luôn cô gắng hết mình thì diễn xuất vẫn là một sự nghiệp đầy rủi ro, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đẩy ra ngoài. Một tấm bằng kinh doanh thì đảm bảo hơn”.

Theo đánh giá của tờ Chosun Ilbo, hiện tại Hải Yến đang ngày càng được biết đến tại Việt Nam. Từ năm 2008, cô cũng tham gia một nhóm nhạc nữ đa quốc tịch M.I.S.O với 4 thành viên, trong đó có một người Nhật, một người Hàn, một người Trung Quốc và Hải Yến là người Việt Nam. Cô cũng được cư dân mạng khen là thành viên có gương mặt xinh xắn nhất nhóm.

Hải Yến nói, nếu có cơ hội cô vẫn muốn phát triển sự nghiệp tại Việt Nam. Hiện cô nói tiếng Hàn khá trôi chảy, cùng gương mặt có nhiều nét giống người Hàn, nên rất ít người nhận ra Hải Yến là người nước ngoài. “Tôi từng lo lắng và bối rối vì sợ mọi người không hiểu mình đang nói gì, nhưng bây giờ điều đó không còn là vấn đề. Tôi nghĩ chính diễn xuất đã giúp tôi thông thạo tiếng Hàn hơn. Đọc kịch bản cũng là lúc tôi học và nhớ thêm nhiều từ mới”.

Theo Chosun Ilbo, Hải Yến được công nhận là nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên nổi tiếng tại Hàn Quốc, và cô hoàn toàn không muốn chỉ tỏa sáng le lói rồi vụt tắt. “Tôi muốn làm việc chăm chỉ để trở thành một diễn viên giỏi, bên cạnh đó tôi cũng sẽ tập trung vào học tập. Trong tương lai xa tôi hy vọng thành lập một công ty đào tạo và quản lý các diễn viên Việt Nam muốn xây dựng nghiệp tại Hàn Quốc. Họ cần có chiến lược quản lý bài bản và sự hỗ trợ có hệ thống, đó cũng chính là một phần lý do tôi theo học kinh doanh”.

Hà Hoàng Hải Yến sinh năm 1986, trước đây sống cùng gia đình ở Hà Nội. Cô rời Việt Nam đến Seoul, Hàn Quốc vào khoảng năm 2005. Cô trở nên quen thuộc với khán giả truyền hình xứ kim chi sau khi trở thành một trong 16 người đẹp giới thiệu về văn hóa các quốc gia trong chương trình trò chuyện Chat with Beauties của đài KBS. Hải Yến từng đóng các phim Can anyone love (2009), Face me and smile (Đối mặt và mỉm cười - 2010).

Theo Hòa Ca (VNE)