Nụ hôn nhạy cảm của Song Hye Kyo gây tranh cãi

Gió mùa đông năm ấy của đài SBS đang phát sóng tới tập 8 và mang đến những cảm xúc trái ngược cho khán giả. Bên cạnh những tình tiết lãng mạn đậm chất thơ, phim bao gồm cả những kịch tính nghẹt thở. Xoay quanh câu chuyện về một kẻ lưu manh (Jo In Sung đóng) bị dồn đến bước đường cùng và buộc phải giả danh thành con trai tập đoàn PL nhằm kiếm tiền "mua mạng sống", Oh Soo đã trở thành anh trai của Oh Young, một cô gái xinh đẹp nhưng bị mù, trái tim luôn trĩu nặng những tổn thương, cô đơn và khao khát hơi ấm gia đình. Từng nhân vật dần bị dồn vào ngõ cụt của sự bế tắc, khi cô gái phát hiện ra người mà cô tin cậy là kẻ dối trá, còn chàng trai hiểu rằng nếu tiếp tục "cuộc chơi" này, anh sẽ tổn thương hơn tất cả mọi người...

Jo In Sung, Song Hye Kyo mang đến cho khán giả những xúc cảm khó quên trong khán giả. Ảnh: High Cut.

Jo In Sung và Song Hye Kyo đều rất thành công trong việc thể hiện vai của mình và lôi cuốn khán giả. Oh Soo, một chàng trai quá khứ đầy vết ố và cả sự day dứt, nhưng trong lòng luôn khát khao được sống tiếp. Anh tìm mọi cách để lừa dối cô gái mù bất hạnh và bịt mắt thiên hạ, để rồi bàng hoàng khi phát hiện ra bi kịch của cô và cũng chính là của mình. Đứng giữa ranh giới của hiện thực nghiệt ngã và một tình yêu trong sáng, thánh thiện, Oh Soo và cả Oh Young đang dần không lối thoát...

Chiếu đến tập 8, Gió mùa đông năm ấy gây không ít tranh cãi trong khán giả. Ở tập 8, sau nhiều lần kiềm chế, Oh Soo đã quyết định đặt lên môi Oh Young một nụ hôn khi cô đang say ngủ. Ở tập 5, Oh Soo và Oh Young ngủ chung giường, và cô em gái đã nói rằng cô muốn sờ người anh trai để biết rõ về anh mình, đồng thời giải thích: "Với người mù, mọi động chạm đều là trong sáng". Theo diễn tiến của phim, sáng hôm sau, khi thư ký Wang vào phòng, bà đã bàng hoàng kêu lên: "Dù có là anh em, sao người đàn ông và người phụ nữ trưởng thành lại có thể ngủ chung giường?". Cộng vào đó, những đụng chạm thân mật của hai người với tư cách là anh em: ôm từ phía sau, hôn lên má... khiến nhiều người phản đối.

Gió mùa đông năm ấy được chuyển thể từ truyện Em không cần tình yêu của Nhật Bản và từng được làm thành phim điện ảnh (Moon Geun Young và Kim Joo Hyuk đóng). Điều đáng nói, trong cả truyện gốc lẫn phim điện ảnh đều không có những màn đụng chạm, ôm hôn như tác phẩm lần này. Hai nhân vật chính không hề có bất cứ biểu hiện tình cảm nào vượt quá tình anh em, chưa nói đến một nụ hôn. Vì vậy, việc đạo diễn thổi hồn mới cho "gió đông" lần này vấp phải sự phản đối của nhiều bạn xem đài. Nhiều người cho rằng việc thay đổi nguyên tác truyện xưa nay không hiếm, nhưng thêm thắt những chi tiết gây lúng túng như vậy thực sự không nên. Một số nhận xét: "Tôi không hiểu nổi. Dù họ không phải anh em ruột thì những biểu hiện như vậy cũng là không nên. Họ ôm nhau như người yêu, và điều này như thể cô ấy hẹn hò, yêu đương anh trai mình... ".





Một cảnh tình cảm giữa Oh Soo và Oh Young.

Nhiều fan đã lên tiếng bênh vực cho đạo diễn phim Gió mùa đông năm ấy ngay sau khi những phản hồi tiêu cực tăng lên. Một khán giả trẻ nhận định: "Không ít người cho rằng điều này khó chấp nhận. Nhưng nếu đặt hoàn cảnh mình vào nhân vật, bạn sẽ có cái nhìn khác đi. Oh Young là một cô gái mù, ký ức của cô với anh trai dừng lại khi họ mới chỉ 6, 8 tuổi, có thể cùng nhau tắm, ôm hôn, ngủ chung giường... Không ai dạy cho cô rằng khi trưởng thành phải thay đổi... Vì thế, những gì cô dành cho anh trai hoàn toàn hiểu được. Trong khi đó, Oh Soo lại hoàn toàn khác, anh ý thức được việc mình không phải là anh trai Oh Young, và chạm vào sự yếu đuối, đau khổ của cô, anh dần yêu cô lúc nào không hay... Nụ hôn mà anh dành cho cô hoàn toàn có thể hiểu được".

Hiện tại, Gió mùa đông năm ấy vẫn đang là bộ phim ăn khách nhất của đài SBS và thu hút một lượng lớn khán giả theo dõi mỗi tối thứ 4, 5 hàng tuần.

Theo Nguyễn Hương (Ngôi sao)