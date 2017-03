Nữ văn sĩ trẻ mách chuyện ... ngoại tình

Một số họ cần được thông cảm nhưng khách quan mà nói, việc biện minh cho ngoại tình đều là không mang tính thuyết phục" - Nhà văn trẻ Cấn Vân Khánh.

. Các chị nghĩ sao về hôn nhân thời nay?

Trang Hạ: Hôn nhân ngày nay đã thực tiễn hơn. Tôi tin rằng sống chung hoà hợp sẽ hạnh phúc hơn môn đăng hộ đối cầm trong tay giấy giá thú. Tôi tin rằng những mối tình chênh lệch tuổi tác sẽ hạnh phúc hơn những lứa tình đầu, phụ nữ độc thân thành đạt thúc đẩy xã hội tiến bộ hơn những phụ nữ vượng phu ích tử.

Hôn nhân giờ chỉ là một trong những kế hoạch của người phụ nữ bên cạnh sự nghiệp, lý tưởng. Tờ hôn thú đã mỏng đi sau mười năm hoặc nó cũng nặng hơn, nghiêm trang hơn bởi những người trưởng thành mọi mặt, về kinh tế, tri thức, hiểu biết xã hội mà đặt mình vào cuộc sống gia đình thì đó là một quyết định dũng cảm, đáng trân trọng.

Nguyễn Quỳnh Trang: Hôn nhân hạnh phúc là cả hai đều xây dựng được mái ấm mà mỗi người luôn muốn trở về sau khi vừa rời chân ra khỏi bậc thềm nhà.

Thanh Xuân: Tôi đang ngại phải ân cần với tình yêu mới mà lại săn đón một cuộc hôn nhân. Đó là tâm lý của phụ nữ “có tuổi”. Ôi! Hôn nhân chỉ là hợp thức hóa chuyện sống chung với nhau mà không bị hàng xóm, họ hàng ái ngại thôi mà, có gì ghê gớm đâu.

Cấn Vân Khánh: Hôn nhân trong xã hội hiện nay không làm cho tôi tin tưởng mấy về sự vững bền. Đời sống hiện đại bao nhiêu thì mối quan hệ giữa con người với con người càng trở nên lỏng lẻo bấy nhiêu.

Tôi nhớ thời bố mẹ tôi, tuy cuộc sống đầy rẫy khó khăn nhưng vợ chồng con cái khá hoà thuận và sự chia tay là rất ít. Tôi có cảm giác xã hội càng đi lên thì các nền tảng đạo đức càng dễ bị phá vỡ. Hoặc tinh thần cá nhân, cái tôi cá nhân của người vợ, người chồng trong xã hội hiện đại quá lớn, đến mức họ thiếu đi sự hy sinh để duy trì tổ ấm của mình.

. Các chị sẽ kết hôn với người đàn ông như thế nào?

Thanh Xuân: “Tư duy” về vấn đề này của tôi giống thuyết chuyển giai đoạn quá. Đến một cái “ngưỡng” quá tải nào đó tôi chọn người mình yêu thay vì chỉ cần yêu mình là đủ. Khi ở tuổi 19, qua sách báo tôi đinh ninh là tôi khó yêu ai nhiều như họ yêu tôi vì thế mà tôi vẫn chưa chồng. Biết đâu, tôi cũng là người được chọn của một Casanova nào đó, cũng bị ăn vụng sau lưng rồi vị tha đến mức tỉ mẩn “chùi mép” cho chồng.

Cấn Vân Khánh: Tôi sẽ kết hôn khi anh ấy và tôi thật sự cần nhau. Anh ấy phải là người đàn ông hơn tôi nhiều tuổi, có trách nhiệm. Và chắc chắn anh ấy không phải là … nghệ sỹ.

. Có ý kiến cho rằng: Những cuộc hôn nhân không thoả mãn được cái tôi, thường dẫn đến sự ngoại tình. Các chị thấy sao?

Nguyễn Quỳnh Trang: Người đàn ông ngoại tình thường là hai lí do: Một là do bệnh lí, tôi nghĩ đàn ông hiện nay nhiều khi ngoại tình là do bệnh lí (ám ảnh tình dục đến thành bệnh hoạn). Hai là do người vợ chưa biết cách yêu chồng, trường hợp này ít hơn nhưng không phải là không phổ biến. Còn đàn bà ngoại tình phần nhiều là khi họ quá cô đơn.

Trang Hạ: Nếu nói vậy thì chẳng lẽ hạnh phúc tức là cái tôi cá nhân được thoả mãn? Nên định nghĩa lại chữ “ngoại tình” (Tình yêu nằm ngoài hôn nhân). Nếu không chúng ta đã quá khắt khe với chính cuộc đời. Tôi nghĩ, trong những gia đình nhỏ nhoi quanh ta, làm tình với vợ mà trong đầu chỉ có hình ảnh người con gái khác, điều đó mới đáng sợ hơn ngoại tình.

Thanh Xuân: Thế giới bình đẳng, cảm xúc bình đẳng, nếu mình đòi hỏi một người phải cho đầy đủ cảm giác, như vậy có bị động không. Chữ “Tình” trong Ngoại tình” cũng phải xét lại, nếu một tình bạn có sẻ chia, đồng cảm cũng đủ làm nhục một người đàn ông mình đang có rồi.

Cấn Vân Khánh: Phần lớn là sự tham lam, không vượt qua được cám dỗ về dục vọng đã đẩy những người đàn ông, đàn bà đến chuyện ngoại tình. Một số họ đáng thương và cần được thông cảm. Nhưng khách quan mà nói, việc biện minh cho ngoại tình đều là không mang tính thuyết phục.

. Nhiều nghệ sỹ Việt Nam thường thành thật nói: “Tôi ngoại tình trong tâm tưởng”. Còn người Pháp nghĩ rằng: “Ngoại tình là chỉ khi không dùng bao cao su với người thứ 3”… Các chị có cho rằng ngoại tình là vấn đề của đạo đức không?

Trang Hạ: Ngoại tình có hai dạng: Dạng ngoại tình thú nhận và dạng ngoại tình giấu kỹ. Hoàn cảnh sống, sự rủi ro (khi bị bắt quả tang) hoặc thậm chí quan điểm mỗi cá nhân sẽ tự phân loại chúng ta xem, ta rơi vào loại nào.

Thanh Xuân: Tôi có thắc mắc nhỏ, nếu tôi giả vờ mê đắm một người mà tôi không còn yêu vì những lý do cộng thêm nào đó, thì có vấn đề gì về đạo đức không? Hay tôi từ bỏ một anh chàng để say men một…cô nàng, thì anh ta có thấy như vậy là vô hại không? Ai có thể trong một đời hôn nhân mà không lần nào chán chồng, chán vợ? Tôi không định dạng được “kiểu”, vì tôi không nhìn nó theo hình thức.

Nguyễn Quỳnh Trang: Ngoại tình là câu chuyện của mỗi cá nhân. Nói về vấn đề của mỗi cá nhân thì tôi chịu.

. Các chị đã bao giờ ngoại tình?

Trang Hạ: Đừng bắt tôi tự phân loại mình. Còn tôi chỉ ngoại tình khi có tình yêu nào làm tôi không còn đủ tỉnh táo ngồi lại để trả lời những câu phỏng vấn công khai này!

Nguyễn Quỳnh Trang: Tôi đang cố gắng hài lòng với những gì mình đang có. Về hiện tại, có lẽ tôi chỉ có tình ái với anh chàng nào đó ngoài chồng khi tôi “đóng vai” thay các nhân vật trong truyện của tôi. Tưởng tượng yêu hình nhân như thế thật ra mệt lắm.