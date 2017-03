Nửa triệu đô để được xuất hiện trong clip của Britney Spears

Theo tờ Daily Mail, đoạn clip Hold It Against Me dài hơn 4 phút, trong đó Britney Spears quảng cáo cho nhiều sản phẩm: Britney Spears trang điểm bằng mỹ phẩm Make up For Ever, biểu diễn trước một màn hình TV Sony lớn, ngồi trước máy tính truy nhập vào PlentyOfFish.com.



Ngoài ra còn có cảnh quay Britney Spears tự quảng bá cho thương hiệu nước hoa Radiance của chính cô, ra mắt hồi năm 2010.



Tuy tất cả các sản phẩm quảng cáo đều chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng, nhưng logo của các hãng đều rất rõ nét.



Riêng Plenty Of Fish đã phải chi hơn 200.000 USD cho lần xuất hiện trong Hold It Against Me này.



Đại điện của Plenty Of Fish cũng cho biết: số lượng truy cập vào trang web PlentyOfFish.com của họ đã tăng hơn 20% kể từ khi Hold It Against Me được phát hành đầu tuần trước.





