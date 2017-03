Nước mắt tiễn biệt Choi Jin Sil

Những giọt nước mắt tiếc thương, có đôi chút trách móc với Choi Jin Sil, một tài hoa bạc mệnh đã tuôn rơi trên gương mặt của bạn bè, người thân và cả hàng chục ngàn khán giả hâm mộ. Nhiều diễn viên ngôi sao của Hàn Quốc đã bỏ ngang LHP Pusan lần thứ 13 để kịp về tiễn đưa Choi lần cuối. Khán giả thấy Jang Dong Gun, Kim Jung Eun, Kim Hyun Joo, Woo Hee, Go So Young, Han Jae Syuk, Jung Sun Hee, Go Soo... hòa vào dòng người tiễn biệt. Có diễn viên không che giấu được cảm xúc đã bật khóc nức nở, thậm chí kêu gào thảm thiết.

Cái cách mà Choi Jin Sil đột ngột từ bỏ cuộc sống khiến cho không chỉ gia đình, bạn bè, người thân, đồng nghiệp bàng hoàng mà còn tạo nên cơn dư chấn trong lòng xã hội Hàn Quốc, đặc biệt là những khán giả mến mộ cô. Đã có một số vụ tự tử theo thần tượng Choi trong mấy ngày qua.

Tuy nhiên, hành động này của Choi Jin Sil cũng đã ít nhiều tạo nên làn sóng đả kích, rằng cô chọn cái chết ích kỷ cho bản thân mà bỏ qua tương lai 2 con của mình. Vì vậy, các nhãn hiệu từng ký kết hợp đồng quảng cáo với Choi Jin Sil cũng phải tìm cách giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng tiêu cực từ sau vụ tự sát của Choi. Hãng dược phẩm Ildong

Pharmaceuticals ký kết một hợp đồng quảng cáo trong 12 tháng với Choi Jin Sil. Tính đến nay, hợp đồng này kéo dài được 10 tháng. Lập tức Ildong Pharmaceuticals đã thay đổi các clip quảng cáo có Choi Jin Sil trên internet, báo in, radio và truyền hình. Hãng cũng cho ngưng các mẫu quảng cáo tương tự với nhãn hiệu thuốc bổ Aronamin Gold. Cùng chịu ảnh hưởng bởi tin Choi Jin Sil tự sát, thị trường chứng khoán về ngành dược phẩm tại Hàn đã giảm sút 1,43%vào ngày thứ năm (2.10), ngày Choi Jin Sil mất, so với phiên giao dịch trước đó. Chỉ số giá chứng khoán của SBM Korea (công ty đại diện của Choi Jin Sil) cũng giảm sút.

Cảnh sát đã kết luận cái chết của Choi chẳng liên quan gì đến vụ dính líu tiền bạc với Ahn Jae Hwan.