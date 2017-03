NXB Công an: Cần phạt nặng hành vi in sách lậu!

Sáng nay 11/11/2008, thực hiện chủ trương của Cục Xuất bản (CXB) về việc rà soát, kiểm tra hoạt động của tất cả các nhà xuất bản (NXB), đoàn kiểm tra của CXB đã đến làm việc tại trụ sở NXB Công an Nhân dân.

Đoàn kiểm tra của CXB do bà Đỗ Kim Thịnh, Phó Cục trưởng CXB, dẫn đầu. Về phía NXB Công an Nhân dân, có mặt Giám đốc-Tổng biên tập, Đại tá Đỗ Tá Hảo, cùng một số cán bộ chủ chốt của đơn vị. Đại tá Phạm Đình Đào, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân, có mặt với tư cách đại diện cơ quan chủ quản của NXB Công an Nhân dân.

Nội dung kiểm tra xoay quanh nhiều phương diện khác nhau của hoạt động NXB Công an Nhân dân như tổ chức cán bộ, báo cáo tài chính, nội dung xuất bản.

Riêng về nội dung xuất bản, Đoàn đánh giá cao trong thời gian qua, NXB Công an Nhân dân liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đồng thời, trong mảng sách kinh doanh, đã ra được nhiều đầu sách tốt, và không để lọt nhiều cuốn sách sai phạm.

Đoàn nhấn mạnh, NXB Công an Nhân dân cần luôn luôn kiên định: hoạt động theo đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời kinh doanh theo đúng cơ chế thị trường xã hội chủ nghĩa.

NXB Công an Nhân dân kiến nghị với cơ quan chủ quản cân nhắc việc xếp loại các NXB thuộc ngành Công an và Quân đội vào một dạng đặc thù, xét vì các NXB này phục vụ nhiệm vụ chính trị là trên hết, kinh doanh là thứ yếu.

Đồng thời, NXB Công an Nhân dân cũng kiến nghị đưa vào Luật Xuất bản điều khoản tăng lên thật nặng hình phạt chế tài đối với hành vi in sách lậu, coi đó là biện pháp cần thiết để giải quyết căn bệnh trầm kha kéo dài đã nhiều năm nay.

Đại diện đoàn thanh tra xác nhận, xét vì NXB là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt, nên Cục đang nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan chức năng để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho đối tượng NXB.

Mặt khác, bà Đỗ Kim Thịnh cho rằng, liên kết với NXB là một hướng đi đúng và nên tiếp tục. Điều quan trọng là CXB cần chấn chỉnh lại công tác quản lý, tuyệt đối tránh tình trạng bán giấy phép, không để lặp lại tình trạng “lọt sổ” những cuốn sách không tốt như loạt truyện tranh thiếu nhi của NXB Thanh Hóa vừa qua.