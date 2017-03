NXB Trẻ nhận trách nhiệm trong vụ ‘Tự điển Vũ Chất’

Ông Nguyễn Minh Nhựt – giám đốc Nhà xuất bản Trẻ- đang nhận trách nhiệm về quyển sách sai của 13 năm trước vào sáng 23-10-2014.



Trang tự điển có từ “Tù trưởng” được định nghĩa ngô nghê, sai không thể chấp nhận nổi.

Bất ngờ nhận sai

Đây là một diễn biến bất ngờ, bởi ngày 16-10-2014, NXB Trẻ đã khẳng định với báo chí rằng không tìm thấy tác phẩm này trong hồ sơ lưu của NXB Trẻ, Cục Xuất bản, Thư viện Khoa học Tổng hợp. Cùng với sự xuất hiện của ba phiên bản bìa khác nhau của cuốn tự điển này (có nội dung trang lưu chiểu giống hệt nhau từ người vẽ bìa đến người chịu trách nhiệm xuất bản, biên tập viên, sửa bản in), NXB Trẻ do đó phát biểu: đến thời điểm này NXB Trẻ xin xác nhận không thực hiện cũng như không liên kết với ai để in quyển sách nêu trên”.





Có đến vài phiên bản in của quyển tự điển này trôi nổi trên thị trường.

Sở dĩ có sự thay đổi đột ngột trong lời nhận trách nhiệm của NXB Trẻ vào sáng 23-10 là do vào ngày 21-10-2014 đã xuất hiện thông tin quyển tự điển tai tiếng nói trên đang lưu tại Thư viện Quốc gia có chữ ký nộp lưu chiểu trùng khớp với hàng trăm chữ ký nộp ấn phẩm lưu chiểu khác của NXB Trẻ tại thư viện.

Với thông tin mới này, sáng 23-10, ông Nguyễn Minh Nhựt nói: “Ngày 22-10-2014, NXB Trẻ đã tiếp cận cuốn sách trên lưu tại Thư viện Quốc gia mang chữ ký nộp lưu chiểu của NXB trẻ. Trước thông tin mới ngày 21-10, qua so sánh, đối chiếu và làm việc với thư viện, chúng tôi xác nhận đó đúng là chữ ký của cựu nhân viên NXB Trẻ. Vì vậy NXB Trẻ xin nhận lỗi ví công tác thẩm định và lưu trữ hồ sơ tại NXB Trẻ cách đây 13 năm chưa tốt, dẫn đến việc thực hiện một tác phẩm có nhiều nội dung sai sót như trên”

Xin lỗi và xin bồi hoàn

Ông Nguyễn Minh Nhựt nói thêm trong sáng 23-10: “Sai sót do việc đưa thông tin chưa đầy đủ về quyển tự điển nói trên đã phần nào ảnh hưởng đến thương hiệu NXB Trẻ. Giám đốc – tổng biên tập NXB Trẻ đương nhiệm xin nhận trách nhiệm về mình trong việc xử lý chưa tốt vấn đề này và mong gửi lời xin lỗi đến độc giả, các anh chị tiền nhiệm và đội ngũ nhân viên, Cục Xuất bản, các cơ quan chức năng, các cơ quan thông tấn báo chí vì những thông tin ban đầu chưa đầy đủ của mình. Chúng tôi đã hoàn chỉnh báo cáo với kết luận cuối cùng gửi đến Cục xuất bản – in và phát hành, Thành đoàn TP.HCM và đang chờ kết luận của cấp trên”.



Trang sách có chữ ký lưu chiểu của cựu nhân viên Nhà xuất bản Trẻ.

Bên cạnh việc xin lỗi bạn đọc, NXB Trẻ cam kết bạn đọc có thể mang quyển tự điển nói trên đến NXB Trẻ để thu hồi, tiêu hủy theo chỉ đạo của Cục Xuất bản. NXB sẽ hoàn trả chi phí bưu điện trả sách và xin gửi tặng lại một cuốn sách bất kỳ nào của NXB đang phát hành hiện nay mà bạn đọc lựa chọn. Nếu bạn đọc trả sách không muốn nhận sách mới thì sẽ được bồi hoàn tiền mua sách có tính trượt giá 13 năm. Từ sự việc này, từ nay NXB Trẻ sẽ công khai quy trình nhận bản thảo trên website của mình.

Cuốn tự điển gây... kinh hoảng Vào đầu tháng 10-2014, trên mạng xuất hiện thông tin về quyển Tự điển tiếng Việt dành cho học sinh (tác giả Vũ Chất) do NXB Hồng Đức phát hành có quá nhiều chỗ ngô nghê và sai be bét như: “Tù trưởng: Người đứng đầu, trông coi phạm nhân”, “Quản giáo: Người coi một giáo đường hay một thư viện”, “Khoáng vật: tên gọi chung các vật ở dưới đất hay trên mặt đất”… Ngoài bản của NXB Hồng Đức, quyển tự điển sai trên còn thấy bản ghi NXB Thanh Niên tái bản năm 2011. Câu chuyện càng ầm ĩ hơn khi báo chí phát hiện ra quyển tự điển này bắt nguồn từ bản Tự điển dành cho học sinh (tác giả Vũ Chất) mang logo NXB Trẻ ấn hành và nộp lưu chiểu vào năm 2001. Cho đến trước hôm nay 23-10, NXB Trẻ vẫn khẳng định không thực hiện quyển sách này.

