Ô tô ca sĩ Lâm Chí Khanh lao xuống ruộng, cháy trơ khung

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 21/7. Vào thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 51A - 24487 (hiệu Chevrolet 4 chỗ) của ca sĩ Lâm Chí Khanh, do lái xe Tâm điều khiển, chạy từ thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), về đến khu vực trước trường Tiểu học số 2 xã Liên Thuỷ thì bất ngờ lao xuống ruộng bên đường.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Vào thời điểm đó, ở gần khu vực chiếc xe gặp nạn có một đống rơm của người dân đang bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa lan nhanh vào lốp xe rồi bốc cháy, gây nổ bình xăng. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã bị ngọn lửa bao trùm và thiêu rụi hoàn toàn. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Nhận được tin báo, Công an huyện Lệ Thuỷ cùng hàng chục người dân địa phương tới hỗ trợ dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, vì ngọn lửa bùng phát quá nhanh lại gặp gió to nên hầu như toàn bộ chiếc xe cùng nhiều đồ đạc, giấy tờ bên trong đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Ca sĩ Lâm Chí Khanh cho biết, chiếc xe ô tô trên anh mới mua được hơn 7 tháng, trị giá chiếc xe hơn 700 triệu đồng.