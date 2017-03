Oái oăm giải hạn đầu năm!

Xem bói, giải hạn cầu may mắn là nét văn hóa tín ngưỡng lâu đời của người dân Việt Nam. Xã hội phát triển với sự xuất hiện của nhiều loại “thầy”: thầy tướng, thầy tử vi, thầy phong thủy, thầy bùa, thầy ngải… khiến hoạt động này ngày càng có nhiều biến tướng, biểu hiện ở những cách giải hạn… khó đụng hàng kèm theo những câu chuyện dở khóc dở cười.

Không dám nuôi con ruột trong nhà

Người ta đã nói nhiều đến chuyện thân chủ phải thay xe, đổi số điện thoại, chuyển màu sơn, đổi hướng cửa chính, chỉ mặc một màu áo… theo lời “thầy” để giải hạn. Thế nhưng những chuyện đó không oái oăm bằng chuyện đẻ con ra nhưng không dám nuôi trong nhà.

Anh T. (quận Tân Bình, TP.HCM) là chủ một đại lý buôn bán đồ điện nước cỡ lớn. Kể từ ngày vợ anh sinh thêm cô con gái thứ hai, tình hình buôn bán của anh trở nên giảm sút. Đầu năm, vợ anh quyết định đi coi một quẻ xem có vận hạn gì mà làm ăn xuống dốc. Lặn lội tìm đến một thầy có tiếng ở Sóc Trăng, chị được “thầy” phán: Do cô con gái mới sinh không hợp tuổi với cha, nếu để cháu ở trong nhà, gần cha mẹ thì việc làm ăn không thể khá hơn. Giải pháp thầy đưa ra là phải gửi cô con gái nhỏ cho người thân nuôi giùm. Cực chẳng đã anh chị đành đem con đến nhà bà ngoại ở quê để gửi nuôi. Thương con chưa tròn tuổi mà phải sống xa cha mẹ nhưng vợ chồng anh không biết làm gì hơn ngoài thu xếp công việc để thỉnh thoảng về thăm con.

“Chuyện làm ăn vẫn đen đủi nay lại thêm cảnh suốt ngày vợ tôi khóc lóc vì nhớ con khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Có lẽ tháng sau tôi sẽ đón con về chứ cảnh này không thể chịu được nữa rồi” - anh T. tâm sự.

Giải xui trên thân thể người khác

“Một cách giải xui của giới có tiền khá phổ biến là giải xui trên thân thể người khác. Đó có thể là hành vi mua dâm, mua trinh để giải xui mà báo chí từng thông tin nhiều. Tuy nhiên, theo nhiều “thầy”, nếu đối tượng bán dâm không hợp tuổi, không hợp mệnh thì càng mua càng xui hơn. Vậy nhưng đi mua dâm làm sao biết có hợp tuổi, hợp mệnh hay không. Cho nên bản chất của việc giải xui trên thân thể người khác cũng chỉ là… chuyện hên-xui” - một chủ doanh nghiệp giấu tên nói.

Năm 2010, báo chí được một phen tốn giấy mực khi Công an tỉnh Quảng Ninh bắt ông ĐVT, phó giám đốc một công ty cổ phần ngành than vì hành vi “mua trinh” trẻ vị thành niên.

Điều đáng nói hơn là qua vụ bắt ông phó giám đốc này, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh Quảng Ninh còn phát hiện hẳn một đường dây chuyên cung cấp các em gái tuổi vị thành niên cho những “đại gia” ngành than. Lúc đó mấy đại gia này vừa gặp phải đợt cao điểm chống buôn than lậu qua Trung Quốc nên tình hình kinh doanh không được tốt như “thường lệ”. Do vậy, họ đã kiếm trẻ vị thành niên “mua” trinh để… giải hạn.

Chỉnh sửa tướng mạo để giải xui

Lan Anh là một sinh viên ở Hà Nội. Cô xinh đẹp nhưng ham chơi hơn ham học và thường xuyên cặp kè với đại gia để lấy tiền tiêu xài. Thời gian gần đây, “sức hút” của cô có vẻ đi xuống, “bằng chứng” là khả năng lấy tiền từ đại gia không còn dễ dàng như trước.

Theo lời mách của bạn bè, cô tìm đến một “thầy” ở quận 12 để xem quẻ. Sau khi xem xét, thầy phán do cái mũi của cô không tốt nên hao tán tiền của. Việc cô cần làm ngay là đi sửa lại mũi sao cho cao hơn, gọn hơn, đỡ hếch hơn.

Nghe bạn bè giới thiệu một trung tâm thẩm mỹ ở Sài Gòn, cô xin nghỉ học một tháng, cất công vào để chỉnh sửa. Không biết thầy phán có đúng không mà ít lâu sau cô viết trên Facebook cá nhân rằng: “Có lẽ mình không hợp với chiếc mũi này. Nó khiến mình đau nhức và vận mệnh càng ngày càng đen đủi…”…

Dùng thuốc Bắc… để đẩy lùi vận xui

Anh Quân (“sếp nhỏ” một ngân hàng trên địa bàn TP.HCM) tâm sự anh không tin vào chuyện bói toán, giải hạn nhưng vì mẹ anh đi coi và được “thầy” nói năm nay anh xui nên bà bắt anh phải giải hạn cho bằng được. Theo lời “thầy”, muốn xua đuổi hết xui rủi trong năm mới, anh phải treo gương bát quái trước cửa, đồng thời mua thuốc Bắc đốt thành tro để ngay cửa, bước qua bước lại rồi lấy tro đó hòa vào nước uống.

“Biết là phản khoa học nhưng vì sợ mẹ buồn, đồng thời cũng hy vọng biết đâu sẽ giải được hạn nên tôi đành nghe theo” - anh trần tình.

Đầu năm, tôi theo chân người quen là giám đốc một công ty bất động sản đến nhà một “thầy” ở Hà Nội để coi vận hạn trong năm mới. Qua lời của người quen thì không phải ai cũng được “thầy” xem cho mà chỉ là những mối quen.

Đôi chân đau khiến bạn tôi mất ăn mất ngủ, đi lại tập tễnh. Dù đã trải qua nhiều lần chữa trị ở các bệnh viện mà chân anh vẫn không khỏi hẳn. Nghe anh kể chuyện về đôi chân và sau khi hỏi tuổi tác, thầy liền phán: “Chân anh đau là do anh đang vướng cái hạn của năm tuổi. Anh đau là do ngôi mộ cụ tổ ở quê nằm trũng hơn so với các ngôi mộ khác và có kẽ nứt ở bên sườn (hông) nên mỗi khi mưa xuống nước thường chảy vào kẽ nứt đó. Mỗi lần nước chảy thì đôi chân anh sẽ lại đau”. Theo lời thầy thì cách hóa giải duy nhất là lấy 10 đồng tiền xu đem chôn vào khe đất đó rồi đắp đất cho kín khe.

Đến lượt tôi, thầy nhìn thoáng qua, hỏi tuổi rồi phán: “Năm nay, cháu có bóng bà cô tổ dõi theo và chỉ đường rất sáng suốt nhưng sự chỉ lối của người âm và sự nhận thức của người dương chưa ăn khớp. Hơn nữa, bàn thờ ở nhà được đặt trên bức tường có vết nứt nên mọi chuyện chưa được thuận lợi”. Thầy chỉ luôn cách hóa giải là chôn một đồng xu dưới mộ và chôn một đồng khác vào tường nhà.

Sau khi thầy coi xong, cuối tuần qua, tôi liên lạc với người bạn và được anh cho hay sau hôm ở nhà thầy, anh tức tốc về quê để tiến hành việc thầy chỉ dạy. “Đi cả mấy trăm cây số mang theo những đồng tiền xu được “thầy” yểm bùa may mắn vậy nhưng kết cục thì đôi chân vẫn cứ đau. Đơn giản chỉ vì chân bị trật gân, cần phải nghỉ ngơi điều trị theo đúng thời gian, quy trình mà mình thì tham công tiếc việc, không thể ngồi yên một chỗ nên đi cứ thấy đỡ là đi, đi là đau lại” - bạn tôi tâm sự.

Cũng may tôi không phải người mê tín nên chưa làm theo những gì “thầy” nói. Nếu không cũng mất nhiều thời gian, công sức mà chưa chắc đã… giải được hạn.

“Việc giải hạn đầu năm là một nét văn hóa tín ngưỡng lâu đời của người dân Việt Nam. Đó là một phong tục tập quán mang tính tâm linh. Tuy nhiên, ngày nay một số người đã lợi dụng lòng tin của người dân để trục lợi. Dù biết vậy nhưng người dân vẫn làm theo bởi nghĩ rằng có cúng thì mới yên tâm để làm ăn. Việc cúng giải hạn đầu năm hiện tại giống như một thủ tục người ta phải làm vào mỗi đầu năm mới. Có một bộ phận người dân càng ngày càng quan trọng hóa, rườm rà hóa vấn đề này lên nên mới có cơ hội để cho các “thầy” trục lợi. Ngoài cúng giải hạn, hiện còn nhiều thủ tục rất rườm rà trong việc cúng lễ, ma chay, cưới hỏi. Tôi đang băn khoăn không biết hiện nó là thủ tục hay đã thành hủ tục? Hiện tại chỉ có thể tuyên truyền cho người dân nhận thức được các thầy cúng cúng lễ cho họ là vì đồng tiền hay vì mục đích cứu nhân độ thế. Mặt khác, cũng cần tuyên truyền để người dân hiểu rằng đó chỉ là những thủ tục mang tính chất tượng trưng... PGS-TS NGUYỄN THỊ MINH THÁI, giảng viên Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội

PHẠM THỦY