'Ơn giời cậu đây rồi!': Hồng Đào thay thế Việt Hương

Thành phần các nghệ sĩ chủ chốt của Ơn giời cậu đây rồi! mùa 3 gồm có danh hài Hoài Linh - tiếp tục ngồi ghế giám khảo duy nhất của chương trình và giữ “chìa khóa” của căn phòng đặc biệt - nơi vị giám khảo quyền lực này sẽ thử thách toàn bộ bốn khách mời.

Các vị trí trưởng phòng còn lại được trao cho các nghệ sĩ Hồng Đào, Tự Long, Trấn Thành, Trường Giang.

Ngoài ra, ở mùa này, Ơn giời cậu đây rồi! còn thêm cái mới là lập ra “biệt đội" phó phòng để phá đám khách mời vì khách mời của năm nay rất bản lĩnh, khiến các trưởng phòng khổ sở không ít.

Đảm nhận vị trí phó phòng là các nghệ sĩ trẻ: Ngô Kiến Huy, Thanh Duy, Lâm Vỹ Dạ, Trương Thế Vinh.

Các khách mời gồm có nghệ sĩ Kiều Mai Lý, nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng, cùng các nghệ sĩ: Trung Dân, Việt Trinh, Mai Sơn, Thúy Uyên, Hứa Vĩ Văn, Nhan Phúc Vinh, Lan Phương, Hoàng Mèo, Ninh Dương Lan Ngọc, Mai Hồ, Thanh Duy, Chí Thiện, Võ Hạ Trâm, Ngọc Trai, Yaya Trương Nhi, Diệu Nhi, Nam Thư, Huỳnh Lập, Puka, Minh Xù, Xuân Nghĩa, Đỗ Duy Nam, Châu Đăng Khoa, Trúc Nhân, Kha Ly, Á hậu Hoàng Oanh…

Ban tổ chức chương trình năm nay hứa hẹn sẽ không để xảy ra tình trạng hài nhảm, hài xàm mà sẽ làm chương trình có nội dung sâu sắc, bám sát các vấn đề thời sự hằng ngày.

Ơn giời cậu đây rồi! mùa 3 sẽ chính thức phát sóng tập đầu tiên vào lúc 21 giờ thứ Bảy hằng tuần, bắt đầu từ ngày 5-11 trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Công ty Đông Tây Promotion thực hiện dựa trên format gốc Thank God You're Here! thuộc bản quyền của đơn vị Fremantle Media.

Đây là chương trình hài tình huống, gây cười và tạo sự hấp dẫn từ sự ứng biến của khách mời trước những thử thách oái ăm của các nghệ sĩ hài vào vai trưởng phòng và giám khảo.

Hình ảnh các nghệ sĩ ở buổi ra mắt chương trình:

Nghệ sĩ Hồng Đào và ca sĩ Thanh Duy.



Danh hài Trung Dân và ca sĩ Chí Thiện.



Lâm Vỹ Dạ, Thanh Duy, Trung Dân.



Hoàng Oanh, Trương Thế Vinh, Lâm Vỹ Dạ, Thanh Duy.



Chí Thiện, Hoàng Oanh.