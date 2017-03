"Ông bà Smith" lặng người trước chuồng cọp

Vợ chồng Jolie - Pitt giản dị trong bộ trang phục đen trắng, nón lá đi tham quan khu di tích chuồng cọp Pháp - Ảnh: Thuận Thắng





Đổi lịch trình

Một nguồn tin của PV cho biết theo hợp đồng ban đầu gia đình Brangelina ký với Hãng hàng không Air Mekong, sáng 13-11 sẽ có một máy bay Bombardier CRJ-900 (90 chỗ ngồi do Canada sản xuất) từ TP.HCM quay lại Côn Đảo để đưa Brad Pitt về TP.HCM. Tuy nhiên đến sáng 12-11, kế hoạch này đã được thay đổi. Theo đó, sáng nay (14-11) máy bay của Air Mekong sẽ bay không tải ra Côn Đảo để chỉ chở Brad Pitt về TP.HCM. Lúc này một máy bay thuê nguyên chuyến từ Hàn Quốc đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để đưa Brad Pitt đi Hàn Quốc. L.N.

Lặng người trước chuồng cọp

Cái giá của sự nổi tiếng

Đó là một chuyến đi lặng lẽ của những ngôi sao người Mỹ đến nơi in hằn những tổn thương không thể nào quên của chiến tranh VN.Brad Pitt và Angelina Jolie đến thăm khu di tích trại giam chuồng cọp trong buổi chiều nắng nhẹ, khi trời đang vào lúc đẹp nhất để thấy một Côn Đảo thiên đường. Họ xuất hiện giản dị, đi cùng một số vệ sĩ, hướng dẫn viên và người phục vụ. Sau khi nhờ vệ sĩ mua vé vào cổng như những du khách bình thường khác, cặp đôi bắt đầu bước vào khu di tích với vẻ mặt bình thản thường trực.Điều thú vị là Brad mang theo một chiếc máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc mình thích, còn Angelina thì đeo sau lưng một chiếc nón lá VN duyên dáng và không thể nhầm lẫn. Cô đã không rời chiếc nón này trong suốt chuyến tham quan.Chuồng cọp Pháp là nơi đã giam giữ, tra tấn và hành hình hàng ngàn chiến sĩ cách mạng trong chiến tranh. Đó là một vết thương kinh hoàng của Côn Đảo, nhưng cũng là niềm tự hào của Côn Đảo khi ghi dấu biết bao ý chí kiên cường, lý tưởng và sức chịu đựng của con người.Ai đến Côn Đảo đều cũng phải ít nhất một lần đến thăm nơi này.Không yêu cầu hướng dẫn viên của khu di tích, Brangelina đi theo hướng dẫn và nghe thuyết minh từ một nhân viên du lịch làm việc tại khu nghỉ dưỡng Six Senses. Họ đã đi qua các phòng giam, phòng “tắm nắng”, khu hành lang dành cho lính canh, những khoảng sân và các lối đi trong khuôn viên trại giam.Cả hai đã lặng người đi vì xúc động khi nhìn thấy những quần thể tượng mô tả lại cảnh tra tấn hành hạ người tù. Những song sắt hoen gỉ, những hàng rào kẽm gai, những bức tường đá rêu phong, những lối đi nhỏ hẹp, những căn phòng bức bối là những gì bày ra trước mắt Brad và Angelina, có lẽ đủ để cả hai ngôi sao hình dung về một quá khứ khủng khiếp của nơi này.Theo một nguồn tin, trong kế hoạch ban đầu cặp đôi này dự định sẽ tiếp tục đến thăm chuồng bò, nghĩa trang Hàng Dương (nơi có mộ của chị Võ Thị Sáu) nhưng họ đã quyết định thay đổi lịch trình và về lại khu nghỉ dưỡng sau khi kết thúc chuyến thăm chuồng cọp.Gia đình Brangelina chọn VN làm nơi dừng chân giữa những chuyến đi quảng bá phim mới và để thực hiện lời hứa đưa Pax Thiên về thăm quê. Đối với những gia đình bình thường, việc thực hiện một lời hứa như vậy chắc sẽ không quá phức tạp. Nhưng đối với Brangelina, họ cần rất nhiều nguồn lực lớn để thực hiện một lời hứa nhỏ.Với Pitt và Jolie, đưa con trai về thăm quê là một chuyện riêng tư nên mọi thông tin của chuyến đi này đều được bảo mật tuyệt đối. Cùng với các cộng sự, họ bí mật đến VN vào một tối muộn, lặng lẽ đi ăn trưa ở một nhà hàng nhỏ, thuê một chuyên cơ riêng để đi nghỉ dưỡng ở Côn Đảo, thuê một khu biệt thự biệt lập để hạn chế tối đa sự dòm ngó của người ngoài.Trong thời gian ở Côn Đảo, cả gia đình rất ít khi ra ngoài mà chỉ quanh quẩn trong khuôn viên của khu nghỉ dưỡng cao cấp.Ngoài những vệ sĩ to con người nước ngoài luôn theo sát những thành viên trong gia đình nổi tiếng, ở trong và ngoài khu nghỉ mát luôn có một hệ thống các nhân viên bảo vệ đứng canh gác liên tục với lời dặn: “Không phóng viên, không chụp ảnh”. Mọi hoạt động vào tham quan khu nghỉ dưỡng của du khách đều bị tạm ngưng phục vụ đến hết ngày 16-11 (ngày mà Brangelina rời khỏi Côn Đảo).Các nhân viên nơi đây đều bị tạm giữ điện thoại di động trong ca làm việc của mình để đảm bảo không thể liên lạc cung cấp tin ra bên ngoài. Nếu có nhân viên nào bị phát hiện cung cấp tin thì sẽ bị đuổi việc hoặc trừ lương. Lịch trình đi lại của gia đình này được bảo mật hoặc tung hỏa mù để đánh lạc hướng báo chí và người hâm mộ...Phía Brangelina đã ký những hợp đồng ràng buộc với những đơn vị cung cấp các dịch vụ khi họ ở VN.Theo đó, nếu thông tin bị tiết lộ ra ngoài thì các đơn vị phải chịu bồi thường toàn bộ chi phí.Việc người nổi tiếng được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy có thể còn xa lạ với VN, nhưng đã là chuyện rất bình thường của những ngôi sao quốc tế. Với đẳng cấp họ đạt được, Brangelina vẫn thường kinh doanh hình ảnh của mình một cách hiệu quả. Bởi vậy, thật khó để nói rằng họ không thân thiện hay không mở lòng với VN trong lần trở lại riêng tư này.Sự nổi tiếng vẫn được trả giá cao ngất ngưởng, bởi nó mang lại những giá trị vô hình to lớn. Như buổi chiều chủ nhật vừa rồi, trại giam chuồng cọp cùng những vết tích của cuộc chiến tranh giành độc lập của chúng ta hẳn sẽ để lại những ấn tượng sâu sắc với thế giới qua góc nhìn của hai con người đặc biệt.Theo HOÀNG OANH (TTO)