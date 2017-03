‘Ông lớn’ nhạc Mỹ đem gì đến cho nhạc Việt?

Bà Theresa Taylor, Chủ tịch Hiệp hội Thu âm chuyên nghiệp Hoa Kỳ (NARIP), vừa đến Việt Nam và tiếp xúc với một số đơn vị tổ chức biểu diễn trong nước.

NARIP là tổ chức lớn nhất tại Mỹ trên lĩnh vực công nghiệp âm nhạc. Tổ chức này kết nối các nhà tổ chức biểu diễn với giới truyền thông, giới sản xuất, nhạc sĩ, ca sĩ và nghệ sĩ trên thế giới.

Nhiều cản trở

Thị trường nhạc Việt rất phấn khởi nếu chỉ nhìn vào những con số. Trong năm 2015, chi phí cho tất cả hoạt động âm nhạc biểu diễn tại Việt Nam ước khoảng 1.200 tỉ đồng. Chi phí này bao gồm tất cả hoạt động liên quan đến tổ chức biểu diễn của các nghệ sĩ trong và ngoài nước như quảng cáo, truyền thông, marketing, cát sê, sản xuất, bản quyền, hậu cần và các chi phí khác liên quan. Hầu hết số tiền này được các nhà tài trợ, doanh nghiệp… chi ra để làm thương hiệu hoặc marketing thông qua các chương trình này. Đây là một con số đáng kể nếu như nhìn vào thực tế đời sống âm nhạc tại Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, con số 1.200 tỉ đồng thực ra chỉ là bề nổi, còn bản chất thị trường nhạc Việt lại là một câu chuyện khác. Trong thực tế, chưa một lần Việt Nam được đón các ngôi sao đương đại của thế giới đến biểu diễn. Các show trình diễn với các gương mặt quốc tế đình đám tại Việt Nam gần đây mới chỉ trên lĩnh vực nhạc EDM hoặc DJ. Các ngôi sao ca nhạc thực sự thì hoàn toàn chưa một lần hiện diện. Hoặc nếu có cũng là những nghệ sĩ đã qua thời kỳ đỉnh cao như Richard Clayderman, Kenny G, nhóm Michael Learns To Rock… Tại sao Việt Nam bị các ngôi sao đương đại của thế giới ngó lơ? Đó là bởi các nhà tổ chức biểu diễn tại Việt Nam chưa đủ tầm cỡ để có thể mời các ngôi sao quốc tế. Chưa mời được họ do kinh phí quá cao, kinh nghiệm tổ chức còn chưa đạt tới tầm vóc quốc tế, giá vé cao so với thu nhập của người dân, uy tín và bản lĩnh của nhà tổ chức của Việt Nam chưa đủ để mời họ. Chưa kể những khó khăn khác như không có nhà tài trợ, chưa đủ trình độ tổ chức sự kiện âm nhạc quy mô lớn, lịch biểu diễn của các ban nhạc, ca sĩ ngôi sao quốc tế khó dành cho Việt Nam…





Khán giả Việt hy vọng một ngày không xa, Adele - họa mi của nước Anh sẽ đứng hát trên sân khấu Việt Nam.

Cơ hội lớn cho nhạc Việt

Sau khi theo dõi và phân tích thị trường nhạc Việt, điều đáng mừng là bà Theresa Taylor cho rằng với năng lực hiện tại, xét về mô hình tài trợ, bán vé và tài chính, Việt Nam hoàn toàn có thể mời được những ngôi sao quốc tế đến biểu diễn. Điều mà các nhà tổ chức Việt Nam thiếu, đó là sự kết nối với môi trường, xã hội, đời sống bên ngoài và năng lực đàm phán để mời được những ngôi sao này về.

Quyết định trao cho nhạc Việt cơ hội vàng, đại diện NARIP và đối tác Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác. Qua đó, NARIP sẽ hỗ trợ tiếp cận và đàm phán với các ngôi sao quốc tế để từng bước giới thiệu vào thị trường Việt Nam theo những điều kiện thoải mái nhất dành cho đối tác tại đây.

NARIP cũng bắt đầu cùng đối tác Việt Nam khảo sát để tiến tới triển khai tại Việt Nam các khóa đào tạo chuyên ngành tổ chức biểu diễn, truyền thông và marketing trong showbiz, quản lý nghệ sĩ và phát triển tài năng âm nhạc... do các chuyên gia từ Los Angeles và Hollywood trực tiếp huấn luyện.

Sau đó, NARIP sẽ bước vào thị trường Việt Nam để giúp kết nối ngành âm nhạc biểu diễn ra khu vực và trên toàn thế giới, hướng đến xây dựng các khu tập trung về giải trí và âm nhạc tại Việt Nam như những gì mà hiệp hội này đã và đang giúp các TP châu Âu như Berlin và Copenhagen.

Với những hướng đi này, người yêu âm nhạc Việt Nam sắp được tiếp cận các ngôi sao đương đại của thế giới cũng như những nền âm nhạc phát triển và độc đáo trên toàn cầu.